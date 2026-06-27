Mạng xã hội mới đây bất ngờ trước đoạn clip một xe cứu hộ chở theo xe Lexus bất ngờ mất phanh, lùi thẳng xuống sông. Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 26/6 tại khu vực cầu Nghĩa Tân thuộc tuyến đường gần quốc lộ 21B đoạn qua địa bàn xã Quý Nhất, tỉnh Ninh Bình.

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, ngày 27/6, một lãnh đạo UBND xã Quý Nhất xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, chiếc ô tô nhãn hiệu Lexus đã va chạm giao thông nhẹ với một xe khách. Sau đó, 2 bên đã tự thỏa thuận và giải quyết xong xuôi. Chủ xe Lexus thuê xe cứu hộ đến để đưa phương tiện đi sửa chữa. Tuy nhiên, khi chiếc Lexus được đưa lên sàn sau thì xe cứu hộ bất ngờ bị trượt phanh, lùi thẳng xuống sông Bình Hải.

Rất may không có người ngồi trên cả 2 phương tiện vào thời điểm xảy ra sự cố nên sự việc không gây thương vong về người. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.