Hwang Jung Eum thanh lý đồ thế này thì ai dám nhận nữa?

Ồn ào nhấn chìm tên tuổi Hwang Jung Eum giữa "tâm bão"

Vào tháng 2/2026, giữa lúc đang trong thời gian quản chế sau khi bị kết tội biển thủ công quỹ, Hwang Jung Eum đã thanh lý đồ chơi của con. Nữ diễn viên đăng thông báo tặng miễn phí đồ chơi cũ của con cô, kéo dài trong 2 ngày từ 13-15/2 tại nhà riêng của cô ở Itaewon, quận Yongsan, Seoul, từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Những hình ảnh được công bố cho thấy rất nhiều đồ chơi, bao gồm ô tô, robot và mô hình khủng long được chất đống lên nhau. Những món đồ chơi cũ bừa bộn, la liệt ra khắp trên nền đất, có món bị hư hỏng làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều người chỉ trích Hwang Jung Eum đang lợi dụng hình thức "cho tặng miễn phí" để tiết kiệm tiền đổ rác. Tại Hàn Quốc, những món đồ chơi nhựa được xếp vào hạng rác tái chế, phải có túi đựng riêng biệt và phải trả phí thu gom, tái chế. Netizen không tiếc lời mắng mỏ nữ diễn viên Gia Đình Là Số 1: “Hãy trả tiền để xử lý rác thải đúng cách”, “Nếu là đồ cho không, lẽ ra ít nhất cũng phải phân loại chứ?”, “Có vẻ như cô đang cố tiết kiệm tiền mua túi đựng rác” ... Ồn ào này khiến hình ảnh Hwang Jung Eum càng xấu đi trong mắt công chúng.

Hwang Jung Eum cho miễn phí đồ chơi nhưng những món đồ này nằm lộn xộn trên mặt đất, thậm chí còn bị hỏng. Ảnh: Allkpop

Cô bị chỉ trích "tìm cách vứt rác miễn phí". Ảnh: Allkpop

Cú "plot twist" khiến công chúng ngã ngửa

Sau khi Hwang Jung Eum bị chỉ trích, 1 người trực tiếp nhận đồ chơi từ nữ diễn viên đã đăng bài lên Threads và làm thay đổi đáng kể dư luận. Người này viết: " Sau khi đọc những bài đăng gần đây, tôi cảm thấy rất buồn. Là người thực sự có mặt ở đó, tôi muốn chia sẻ chính xác những gì mình đã thấy ".

Người dùng này tiếp tục: " Trước hết, không khí tại chỗ - mặc dù đồ chơi đã được trẻ em sử dụng, nhưng chúng sạch sẽ hơn tôi tưởng và được sắp xếp rất tốt. Mọi thứ được bố trí chu đáo để những người cần có thể thoải mái lấy những gì họ muốn". Người viết bài đã chọn ô tô và máy bay đồ chơi cho các cháu của mình, nói thêm: "Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp người nổi tiếng trực tiếp, nên tôi hơi hồi hộp. Nhưng cô ấy đã mỉm cười trước và chào tôi, hỏi, 'Những món đồ này là dành cho các cháu của bạn phải không?'". Trong lúc tôi chọn đồ chơi, cô ấy giải thích những điều như 'Cái này phát ra âm thanh' và 'Trẻ con rất thích cái này'. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là, dù là người nổi tiếng, cô ấy vẫn chân thành nói 'Tôi hy vọng các cháu của bạn sẽ thích chúng'. Cảm giác không hề giống như một lời xã giao thông thường".

Người trực tiếp tham dự viết bài, đăng ảnh giải oan cho Hwang Jung Eum. Ảnh: Allkpop

“Là người đã đến tận nơi, tôi cảm nhận được rằng những thứ mà người này không còn cần nữa lại có thể trở thành niềm vui lớn lao đối với người khác. Ít nhất theo những gì tôi trải nghiệm, đó không phải là nơi để 'vứt bỏ đồ cũ', mà là nơi để 'chia sẻ'. Nhìn thấy các cháu tôi cười, tôi nghĩ mình sẽ nhớ ngày hôm đó với lòng biết ơn. Mọi người thực sự đến đều có vẻ hài lòng, vậy mà người ngoài lại chỉ trích - thật là một tình huống kỳ lạ" - người viết bài chia sẻ cùng hình ảnh những món đồ chơi cũ gọn gàng, sạch sẽ.

Sau khi bài viết này nổi lên, Hwang Jung Eum đã nhấn like và đích thân lên tiếng về vấn đề: " Cảm ơn mọi người. Tôi không phản hồi vì các bài đăng không đúng sự thật. Tôi đang tặng đồ chơi, quần áo trẻ em và sách, vì vậy hãy giúp lan truyền thông tin này nhé ". Như vậy, tình huống đã quay ngoắt 180 độ và Hwang Jung Eum đã được giải oan.

Hwang Jung Eum được người tham gia nhận đồ chơi giải oan. Ảnh: X

Hwang Jung Eum là ai?

Hwang Jung Eum sinh ngày 25/1/1985 tại Seoul, Hàn Quốc, là nữ diễn viên và ca sĩ được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt cùng vẻ đẹp rạng rỡ, thân thiện. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật năm 2001 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Sugar, trước khi rời nhóm để theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Hwang Jung Eum gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Gia Đình Là Số 1, Secret Love, Kill Me, Heal Me, She Was Pretty, Lucky Romance, Mystic Pop-up Bar... Với khả năng biến hóa đa dạng, từ hài hước đến bi kịch, cô được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, từng nhận nhiều giải thưởng lớn như Baeksang Arts Awards và KBS Drama Awards.

Về đời sống cá nhân, Hwang Jung Eum kết hôn với doanh nhân kiêm cựu golf thủ Lee Young Don vào năm 2016. Cặp đôi có hai con trai, và dù từng trải qua giai đoạn rạn nứt hôn nhân, cả hai sau đó đã hòa giải và tái hợp. Nhưng đến năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý khi tuyên bố ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don trong ồn ào liên quan đến nợ nần và nghi vấn ngoại tình. Hwang Jung Eum từng chia sẻ rằng cô phải tìm đến bác sĩ tâm lý sau cú sốc bị chồng phản bội. Cô thậm chí còn tố cáo nhầm "tiểu tam" của chồng, dẫn đến bị kiện và làm sứt mẻ hình ảnh trước công chúng. Cuộc sống làm mẹ đơn thân đối với cô không hề dễ dàng, nhưng nữ diễn viên cho biết đang từng bước vực dậy và cân bằng lại cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Hwang Jung Eum từng có sự nghiệp lẫn hôn nhân thăng hoa. Ảnh: X

Tuy nhiên đến năm 2025, nữ diễn viên vướng vòng lao lý vì biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment từ năm 2022. Hunminjeongeum Entertainment là công ty giải trí do gia đình sở hữu, trong đó Hwang Jung Eum sở hữu 100% cổ phần và nghệ sĩ duy nhất của công ty.

Cô tự ý rút tiền khỏi công ty và tiêu xài cá nhân, dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng. Trước cơ quan điều tra, Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần, vào ngày 30/5 và 5/6/2025.

Đến tháng 9 vừa qua, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên 2 năm tù giam, nhưng cho hưởng án treo 4 năm về tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Tòa nhận định mức độ vi phạm của Hwang Jung Eum nghiêm trọng khi bị cáo sử dụng số tiền biển thủ từ công ty để mang đi đầu cơ tiền ảo và mua sắm hàng xa xỉ. Tuy nhiên, tòa vẫn cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho Hwang Jung Eum sau khi xét thấy bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi sai phạm kinh tế, bày tỏ sự ăn năn, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền, không gây thiệt hại trực tiếp cho người khác và vi phạm lần đầu. Đây là cơ sở để nữ diễn viên được hưởng án treo.

Hwang Jung Eum vướng vòng lao lý. Ảnh: News1

Sau khi nhận án phạt từ tòa, Hwang Jung Eum bật khóc rời phòng xử. Đứng trước truyền thông, minh tinh Gia Đình Là Số 1 gửi lời xin lỗi chân thành đến công chúng: "Tôi xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho người hâm mộ, gây ồn ào truyền thông. Từ trước đến nay tôi chưa từng đến gần đồn cảnh sát, nên khi nghe phán quyết tôi đã không cầm được nước mắt".

Không còn là mỹ nhân xinh đẹp, Hwang Jung Eum lộ rõ dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi và phờ phạc trên gương mặt. Cô cũng được nhận xét già đi trông thấy sau khi vướng lao lý. Hiện tại, nữ diễn viên đang tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Sự nghiệp của cô sau này như thế nào còn là 1 ẩn số.

Cô bị tuyên phạt 2 năm tù giam, nhưng cho hưởng án treo 4 năm. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop