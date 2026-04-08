Hyun Bin đảm nhận vai trò mới tại Cơ quan Tình báo Hàn Quốc

Đây là một bước đi đáng chú ý nhằm tăng cường nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của hoạt động phản gián trong bối cảnh an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Theo thông báo từ NIS, Hyun Bin sẽ tham gia vào các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết của xã hội về phản gián - lĩnh vực chuyên phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tình báo nước ngoài có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Đại diện NIS cho biết việc lựa chọn Hyun Bin không phải là ngẫu nhiên. Nam diễn viên này đã ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn gắn liền với đề tài an ninh và tình báo. Trong các tác phẩm nổi bật như The Negotiation, Crash Landing on You và Confidential Assignment, anh đã thể hiện thành công hình tượng những nhân vật liên quan đến hoạt động tình báo, góp phần tạo dựng niềm tin mạnh mẽ nơi công chúng.

Bên cạnh những vai diễn ấn tượng, đời sống cá nhân của Hyun Bin cũng nhận được nhiều quan tâm. Anh kết hôn với nữ diễn viên Son Ye Jin vào năm 2022 và có một bé trai gần 3 tuổi.

Việc một nghệ sĩ nổi tiếng tham gia vào hoạt động tuyên truyền về chống gián điệp cho thấy cách tiếp cận mới trong công tác truyền thông của các cơ quan chức năng. Thông qua sức ảnh hưởng của nghệ sĩ, các thông điệp về bảo vệ an ninh quốc gia được kỳ vọng sẽ lan tỏa rộng rãi và hiệu quả hơn đến cộng đồng.