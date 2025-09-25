Mỹ nhân "Gia đình là số 1" Hwang Jung Eum lĩnh án tù, suy sụp bật khóc ngay giữa tòa

Ngày 25/9, tờ Nate đưa tin Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam, nhưng cho hưởng án treo 4 năm về tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Tòa nhận định mức độ vi phạm của Hwang Jung Eum nghiêm trọng khi bị cáo sử dụng số tiền biển thủ từ công ty để mang đi đầu cơ tiền ảo và mua sắm hàng xa xỉ. Tuy nhiên, tòa vẫn cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho Hwang Jung Eum sau khi xét thấy bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi sai phạm kinh tế, bày tỏ sự ăn năn, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền, không gây thiệt hại trực tiếp cho người khác và vi phạm lần đầu. Đây là cơ sở để nữ diễn viên được hưởng án treo.

Hwang Jung Eum nhận án tù treo 4 năm vì hành vi tham ô

Sau khi nhận án phạt từ tòa, Hwang Jung Eum bật khóc rời phòng xử. Đứng trước truyền thông, minh tinh Gia Đình Là Số 1 gửi lời xin lỗi chân thành đến công chúng: "Tôi xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho người hâm mộ, gây ồn ào truyền thông. Từ trước đến nay tôi chưa từng đến gần đồn cảnh sát, nên khi nghe phán quyết tôi đã không cầm được nước mắt".

Theo ghi nhận của truyền thông Hàn, đến tòa nghe tuyên án vào ngày hôm nay, Hwang Jung Eum lộ rõ dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi và phờ phạc trên gương mặt. Cô cũng được nhận xét già đi trông thấy sau khi vướng lao lý.

Nữ diễn viên bật khóc sau khi nghe tòa tuyên án. Cô lộ rõ sự mệt mỏi, suy sụp trong ngày ra tòa nhận án phạt

Theo cáo trạng, Hwang Jung Eum bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Hunminjeongeum Entertainment là công ty giải trí do gia đình sở hữu, trong đó Hwang Jung Eum sở hữu 100% cổ phần và nghệ sĩ duy nhất của công ty. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Trong phiên tòa trước đó, Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần, vào ngày 30/5 và 5/6 vừa qua.

Hwang Jung Eum đã biển thủ 82 tỷ đồng của công ty để đầu tư tiền ảo, chi tiêu xa xỉ

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp giải trí với vai trò thành viên nhóm nhạc Sugar vào năm 2002. Sau khi rời nhóm, cô chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công qua loạt phim đình đám như Gia Đình Là Số 1 (Phần 2), Bí Mật Kinh Hoàng, Tìm Lại Chính Mình, Lắng Nghe Con Tim, Cô Nàng Xinh Đẹp…

Năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý khi tuyên bố ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don trong ồn ào liên quan đến nợ nần và nghi vấn ngoại tình. Hwang Jung Eum từng chia sẻ rằng cô phải tìm đến bác sĩ tâm lý sau cú sốc bị chồng phản bội. Cô thậm chí còn tố cáo nhầm "tiểu tam" của chồng, dẫn đến bị kiện và làm sứt mẻ hình ảnh trước công chúng. Cuộc sống làm mẹ đơn thân đối với cô không hề dễ dàng, nhưng nữ diễn viên cho biết đang từng bước vực dậy và cân bằng lại cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Hwang Jung Eum gây ra nhiều ồn ào hậu ly hôn

Nguồn: Nate