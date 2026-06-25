Hwang Jung Eum tàn tạ không nhận ra hậu lĩnh án tù và bị đại gia ngành thép “cắm sừng”

Trong thời gian qua, công chúng châu Á đã dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc sống ở thời điểm hiện tại của Hwang Jung Eum sau khi cô ly hôn đại gia và phải lĩnh án tù vì tội tham ô.

Tới sáng 25/6, tờ Sportsseoul vừa khiến công chúng không khỏi choáng váng khi công bố những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa mới đây của nữ minh tinh họ Hwang. Trong hình, nữ diễn viên sinh năm 1984 gây xôn xao với diện mạo gầy gò, hốc hác, mắt trũng sâu. Nhiều netizen thoạt tiên đã không nhận ra nổi Hwang Jung Eum sau khi xem loạt ảnh này, còn tưởng trong hình là 1 người phụ nữ nào đó trùng tên với nữ diễn viên. Nhiều khán giả nhận định, hàng loạt biến cố trong cuộc sống đã khiến nữ minh tinh đình đám 1 thời trở nên tàn tạ, xuống sắc “không phanh” tới mức khó lòng nhận ra.

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bật ngửa khi chứng kiến diện mạo khác lạ hiện tại của Hwang Jung Eum: “Nỗi đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt nữ diễn viên luôn”, “Cô ấy trông gầy hơn trước rất nhiều”, “Có nhiều biến cố ập đến với Hwang Jung Eum trong những năm qua”, “Trông thật đáng thương” ,...

Diện mạo mới của Hwang Jung Eum khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang. Ảnh: Naver

Công chúng nuối tiếc cho nhan sắc thời hoàng kim của Hwang Jung Eum. Ảnh: X

Còn nhớ trong 1 video đăng lên kênh YouTube cá nhân hồi đầu tháng này, Hwang Jung Eum từng không ngần ngại tiết lộ chuyện cơ thể cô đã lão hóa với tốc độ chóng mặt. Theo lời nữ minh tinh She Was Pretty, đến nay cô đang phải đeo kính lão và đã xuất hiện vô số sợi tóc bạc trên đầu.

Hwang Jung Eum thừa nhận cô giờ đây phải nhuộm tóc thường xuyên để có được diện mạo như hiện tại, còn nếu không nhuộm thì sẽ hiện rõ tóc bạc đầy đầu. Bên cạnh đó, nữ diễn viên gây lo lắng khi hé lộ thêm về tình trạng thị lực giảm sút: “Tóc tôi dạo này bạc nhiều lắm nên phải nhuộm thường xuyên, mắt cũng ngày càng kém đi rồi”.

Cũng trong video hồi đầu tháng 6, Hwang Jung Eum cho biết bản thân đã hết thời, không còn được công chúng săn đón như trước: “Chẳng có ai nhận ra tôi cả. Ngày nào tôi cũng đi xe buýt một mình thế này đấy. Nhưng mà chẳng ai nhận ra tôi luôn. Trước đây, dù tôi đi đến đâu mọi người cũng nhận ra và nhanh chóng có phản ứng ngay lập tức sau khi thấy tôi. Nhưng giờ đây dù có lên xe buýt thì cũng chẳng có ai nhận ra hay chú ý đến tôi nữa rồi. Giờ chắc tôi cũng trở nên bình thường rồi nên chẳng ai thèm để ý nữa. Chứ ngày xưa tôi từng nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người luôn ý”.

Trong video cách đây hơn nửa tháng, Hwang Jung Eum thừa nhận giờ đây cô phải nhuộm tóc thường xuyên để giữ trạng thái mái tóc không bị bạc như trong hình. Còn nếu dừng nhuộm, đầu cô sẽ lộ ra vô số sợi tóc bạc. Ảnh: Naver

Hiện nay, cô cũng đã phải dùng tới kính lão. Ảnh: Nate

Ở giới giải trí Hàn Quốc, Hwang Jung Eum từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” nhờ thành công của hàng loạt phim ăn khách bao gồm Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 nhận được mức cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng Top trong số các sao nữ mỗi khi ký hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cô lại được công chúng nhớ tới nhờ lùm xùm đời tư thay vì những dấu ấn nghệ thuật nổi bật.

Được biết, nữ nghệ sĩ đã vướng vòng lao lý và nhận án tù cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Còn nhớ năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị công ty chủ quản Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Cụ thể, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa dừng lại ở đó, nữ minh tinh She Was Pretty còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Cách đây gần 1 năm, nữ diễn viên họ Hwang phải lĩnh án tù vì tội tham ô. Ảnh: Naver

Không chỉ vướng vòng lao lý, Hwang Jung Eum còn chịu cảnh bị chồng đại gia phản bội tới mức phải ly hôn. Còn nhớ nữ nghệ sĩ và đại gia ngành thép Lee Young Don chính thức tổ chức hôn lễ hồi năm 2016. Tháng 9/2020, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn nhưng lại quyết định tái hợp vào năm 2021. Trong thời gian chung sống, Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee có với nhau 2 người con.

Tới tháng 10/2023, nghi vấn Hwang Jung Eum và đại gia ngành thép rạn nứt hôn nhân từng rộ lên khi nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ trong chương trình My Little Old Boy rằng: “Bây giờ tôi không còn thấy chồng mình đẹp trai như ngày xưa, cũng chẳng thấy rung động trước anh ấy nữa. Kết hôn là điều hối tiếc nhất trong đời tôi. Ngay cả ông xã cũng đã đổi thay. Lúc trước Young Don toàn khen tôi giống búp bê, còn bây giờ anh ấy lại gọi tôi là búp bê mặt quỷ”. Và chỉ sau đó ít tháng, cặp đôi này chính thức xác nhận “đường ai nấy đi”, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ồn ào bậc nhất Kbiz.

Hwang Jung Eum cho biết cô bị chồng gọi là búp bê mặt quỷ trong thời gian còn chung sống với nhau. Ảnh: X

Tại thời điểm Hwang Jung Eum chính thức xác nhận ly hôn hồi tháng 2/2024, truyền thông xứ Hàn cũng đã hé lộ nguyên nhân khiến nữ diễn viên quyết chia tay ông xã sau 8 năm chung sống. Theo The Fact đưa tin, 1 người quen của mỹ nhân She Was Pretty cho hay Lee Young Don đã phạm phải lỗi lầm khiến hôn nhân đổ vỡ.

Chưa dừng lại ở đó, khi ấy Koreaboo còn đào sâu vào các bài đăng của Hwang Jung Eum trên trang cá nhân và đặt nghi vấn nữ diễn viên úp mở tố cáo Lee Young Don ngoại tình.

Trong 1 bài đăng, nữ diễn viên họ Hwang công khai ảnh đại gia Lee Young Don lộ rõ vẻ mặt hớn hở khi được 1 nhân vật nghi là tiểu tam tặng socola. Chưa hết, Hwang Jung Eum còn để lại nhiều chú thích và bình luận ám chỉ đại gia họ Lee vui vẻ với người phụ nữ khác sau lưng cô: “Chồng tôi bận rộn tận hưởng cuộc sống sau khi kết hôn. Đến giờ vẫn bận lắm. Giờ thì cứ thoải mái mà tận hưởng đi nhé”, “Chồng tôi cứ liên tục bận rộn kể từ sau khi kết hôn như vậy đấy” ...

Trên trang cá nhân, Hwang Jung Eum còn để lại dòng thông điệp khó hiểu như đang “đá xéo” chuyện Lee Young Don gặp gỡ bồ nhí ở bên ngoài: “Anh ấy là kiểu người rất khó để nhớ mặt. À tôi nhớ không lầm anh ấy đã gặp gỡ khoảng 400 người rồi thì phải”.

Hồi năm 2024, Hwang Jung Eum gây bàn tán khi đăng ảnh chồng cũ lộ vẻ rạng rỡ kèm chú thích: “Chồng tôi sinh năm 1982 các bạn ạ. Thế mà vẫn trông tràn đầy hạnh phúc khi được tặng socola cơ đấy”. Từ đây, Koreaboo đặt nghi vấn nữ diễn viên tố chồng cũ ngoại tình, được tiểu tam tặng quà. Ảnh: Koreaboo

Và sau đó không lâu, khi tương tác với 1 khán giả trên mạng, nữ minh tinh She Was Pretty đã gián tiếp thừa nhận chồng cũ ngoại tình, phản bội cô.

Đúng 1 tháng sau khi ly hôn, Hwang Jung Eum lên hẳn SNL Korea cạnh khóe chồng cũ vì tội lăng nhăng bằng 1 phát biểu gây sốc: “Em nghĩ mình khéo chọn kịch bản nhưng lại không giỏi ở khoản chọn đàn ông ạ”.