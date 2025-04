Huỳnh My - Trần Đức Bo tiến thẳng Chung kết Hoa hậu chuyển giới

Vào tối 25/4, Bán kết của chương trình Miss International Queen Vietnam 2025 đã chính thức lên sóng. Sau thời gian tranh tài với nhiều thử thách thú vị qua các tập truyền hình thực tế cùng nhiều cảm xúc khó quên, các học viên Miss International Queen Vietnam 2025 đã bước vào đêm thi quan trọng. Đây cũng chính là nơi để các học viên tỏa sáng sau thời gian trau dồi, cũng như chứng minh thực lực bản thân.

Đêm bán kết Miss International Queen Vietnam 2025 chào đón sự trở lại đặc biệt của Đan Tiên. Sau phần trình diễn đầy màu sắc từ Đan Tiên, dàn học viên xuất hiện đã có phần catwalk và hô tên cực ấn tượng, được khán giả đánh giá cao bởi sự chỉn chu, chuyên nghiệp.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ: "Các bạn đã làm gì các cô gái của học viện mà có thể lột xác kinh khủng đến vậy. Các Giám khảo luôn biết rằng đến vòng sân khấu các bạn sẽ thay đổi nhưng để thay đổi như thế này thì ngoài sức tưởng tượng".

Bán kết cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2025 chính thức lên sóng

Siêu mẫu Minh Tú chia sẻ tại đêm Bán kết: "Mình thấy sức nóng ngày càng dâng cao và phải dành lời khen cho 4 mentor bởi vì đã mài những viên ngọc. Tại bán kết, chị thấy các bạn sáng lên thấy rõ, trong phần trình diễn chị luôn bị cuốn hút bởi tinh thần và năng lượng các bạn mang lại".

Trong đêm thi quan trọng, các thí sinh bước vào phần thi tài năng và dạ hội. Trần Đức Bo (Mẫn Nhi) chiếm spotlight vì xuất hiện với hình tượng nữ tính và dịu dàng trong phần múa đương đại. Cô tâm sự về sự thay đổi của bản thân: "Từ đó tới giới mọi người thấy Mẫn Nhi có xu hướng hơi lầy một xíu nhờ học viện có thể mang hình ảnh của em đến gần khán giả hơn để mọi người có thể thấy hình ảnh dịu dàng, nữ tính của em".

Một học viên nhận sự chú ý tại đêm Bán kết chính là Huỳnh My vì màn biểu diễn múa cột trong bài Hót Hòn Họt với nhiều động tác khó, cùng với đó là màn kết cực cuốn trong bài hát I'm Thinking About You. Trong phần trình diễn dạ hội, các học viên như Thủy Tiên, Bảo Anh, Tuệ Vy, Minh Anh, Tâm Như… liên tục nhận được lời khen vì thần thái và khả năng làm chủ sân khấu.

Các học viên đã bước vào các phần thi quan trọng là tài năng và dạ hội

Tại đêm Bán kết, khán giả và dàn ban giám khảo bất ngờ, mãn nhãn trước hàng loạt khoảnh khắc ấn tượng

Huỳnh My và Trần Đức Bo nhận được lời khen từ khán giả vì phần thể hiện tự tin và cuốn hút

Kết thúc những phần trình diễn trọn vẹn và đầy màu sắc, học viên Bảo Linh thuộc team mentor Lê Hoàng Phương xuất sắc chiến thắng Best Talent và xuất sắc ghi danh vào Chung kết. Các thí sinh còn lại lần lượt gọi tên: Thủy Tiên, Trần Quân, Lộ Lộ, Phương Nhã, Khởi My, Tâm Như, Tuệ Vy, Bảo Anh, Minh Anh, Huỳnh My, Mẫn Nhi.

Tuy nhiên, để mở thêm cơ hội cho các học viên, chương trình quyết định lựa chọn thêm 1 cái tên vào Top 13. Cụ thể, mentor Thúy Quỳnh với đặc quyền đội thắng cuộc ở phần National Costume, cô được lựa chọn 2 trong số 4 cái tên còn lại để Giám khảo đưa ra quyết định, đến cuối cùng Thư Kỳ nhận được lượt bình chọn cao hơn Ngọc Thư và chính thức góp mặt vào Top 13.

Học viên Bảo Linh thuộc team mentor Lê Hoàng Phương xuất sắc chiến thắng Best Talent và xuất sắc ghi danh vào Chung kết

Sau 7 tập phát sóng, Top 13 Miss International Queen Vietnam 2025 tiến vào đêm Chung kết chính thức như sau: Nguyễn Thủy Tiên - Hải Dương Tô Ngọc Bảo Linh - Bắc Giang Phạm Thư Kỳ - Trà Vinh Lê Tuệ Vy - Thủ đô Hà Nội Hoàng Bảo Anh - Thủ đô Hà Nội Trần Quân - An Giang Trần Mẫn Nhi - Đà Nẵng Lộ Lộ - Kiên Giang Bùi Phạm Phương Nhã - Thủ đô Hà Nội Nguyễn Cao Minh Anh - Thủ đô Hà Nội Trần Khởi My - TP.HCM Hà Tâm Như - Vĩnh Long Huỳnh My - Bến Tre