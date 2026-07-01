Huỳnh Hiểu Minh công khai "đá xoáy" vợ cũ Angelababy trước mặt hàng chục ngàn người?

Vào ngày 29/6, Châu Kiệt Luân đã có đêm diễn cuối cùng trong tour ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Vợ anh - Côn Lăng đã mời rất nhiều bạn bè trong show Nhà Hàng Trung Hoa tới ủng hộ, trong đó có Huỳnh Hiểu Minh.

Ngay giữa concert, trước mặt hàng chục ngàn khán giả, Châu Kiệt Luân trực tiếp hỏi Huỳnh Hiểu Minh: "Vợ tôi thể hiện thế nào trong show?" . Huỳnh Hiểu Minh không ngớt lời khen ngợi vợ bạn: "Vợ anh ở show đúng là một thiên thần! Vô cùng xuất sắc, thẩm mỹ tốt, nấu ăn ngon, lại còn luôn tranh làm việc trước mọi người!" . Nhưng chưa dừng lại ở đây, Huỳnh Hiểu Minh còn nói: "Tôi thực sự rất ghen tị với anh vì có được người vợ tốt như vậy!".

Câu nói của Huỳnh Hiểu Minh ngay lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều fan liên hệ đến cuộc hôn nhân cũ của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy, chỉ trích Huỳnh Hiểu Minh ngầm hạ bệ, "đá xoáy" cô: "Chẳng lẽ Angelababy không đủ xuất sắc sao?", "Anh cũng từng có một thiên sứ như vậy đó" ... Song cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là câu nói có phần hơi tâng bốc quá đà tài tử này dành cho vợ chồng Châu Kiệt Luân mà thôi.

Ngay giữa concert, trước mặt hàng chục ngàn khán giả, Châu Kiệt Luân trực tiếp hỏi Huỳnh Hiểu Minh: "Vợ tôi thể hiện thế nào trong show?". Ảnh: Weibo

Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ sự ghen tị với Châu Kiệt Luân vì có người vợ hoàn hảo. Ảnh: Weibo

Angelababy lại bị réo gọi. Ảnh: Weibo

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực và nổi tiếng nhất. Chuyện tình của họ kéo dài hơn một thập kỷ, từ những ngày đầu hẹn hò, tổ chức "đám cưới thế kỷ", chào đón con trai đầu lòng cho đến khi chính thức xác nhận ly hôn vào đầu năm 2022.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy quen biết vào khoảng năm 2009. Thời điểm đó, Huỳnh Hiểu Minh đã là ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ, còn Angelababy là người mẫu trẻ đang phát triển sự nghiệp tại Hong Kong. Sau nhiều lần hợp tác trong các sự kiện và gặp gỡ bạn bè chung, cả hai bắt đầu hẹn hò. Ban đầu, họ giữ kín mối quan hệ trước truyền thông nhưng thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Đến năm 2014, Huỳnh Hiểu Minh công khai xác nhận chuyện tình cảm, đánh dấu bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của hai người.

Sau nhiều lần hợp tác trong các sự kiện và gặp gỡ bạn bè chung, cả hai bắt đầu hẹn hò. Ảnh: X

Đến tháng 5/2015, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Ngày 8/10/2015, họ tổ chức lễ cưới tại Thượng Hải. Đám cưới được truyền thông Trung Quốc gọi là "đám cưới thế kỷ" bởi quy mô hoành tráng với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng, sân khấu được đầu tư như một câu chuyện cổ tích và chi phí được truyền thông ước tính lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Trong lễ cưới, Huỳnh Hiểu Minh xúc động hứa sẽ yêu thương và chăm sóc Angelababy suốt đời. Hình ảnh chú rể nắm tay cô dâu bước vào lễ đường từng trở thành biểu tượng của một chuyện tình đẹp trong giới giải trí Hoa ngữ.

Vào tháng 1/2017, Angelababy sinh con trai đầu lòng, có biệt danh Tiểu Hải Miên. Sau khi có con, cả hai khá kín tiếng về đời sống gia đình. Họ hiếm khi công khai hình ảnh con trai nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Dù lịch trình công việc bận rộn, cả hai nhiều lần chia sẻ rằng sẽ cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con.

Cặp đôi từng có "đám cưới thế kỷ". Ảnh: Sina

Trong giai đoạn 2015–2017, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, chương trình truyền hình và lễ trao giải. Họ được xem là biểu tượng của một gia đình hạnh phúc và thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho sự nghiệp của đối phương. Danh tiếng và giá trị thương mại của cả hai cũng tăng mạnh sau khi kết hôn, trở thành một trong những cặp đôi có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Trung Quốc.

Tuy nhiên đến năm 2018, mạng xã hội và truyền thông bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc. Hai người ít xuất hiện cùng nhau hơn. Không còn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội như trước. Nhiều sự kiện lớn, cả hai tham dự riêng thay vì đi cùng nhau. Tin đồn ly hôn liên tục xuất hiện nhưng đều được phủ nhận hoặc không phản hồi. Dù vậy, không có bằng chứng chính thức cho thấy họ đã chia tay trong giai đoạn này. Phần lớn thông tin chỉ dừng ở mức suy đoán từ truyền thông và cư dân mạng.

Đến năm 2018, mạng xã hội và truyền thông bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc. Ảnh: X

Đến ngày 28/1/2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đồng thời đăng thông báo trên Weibo xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Đại diện của hai nghệ sĩ cho biết họ chia tay trong hòa bình, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Hai bên thống nhất cùng nuôi dưỡng và chăm sóc con trai, đồng thời không công khai nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt hôn nhân. Sau khi ly hôn, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Hai người nhiều lần được truyền thông bắt gặp cùng xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến con trai.

Cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy kéo dài khoảng 7 năm sau khi kết hôn, nhưng nếu tính từ khi bắt đầu hẹn hò thì họ đã gắn bó hơn một thập kỷ. Từ một chuyện tình được ví như cổ tích với "đám cưới thế kỷ", cả hai đã lựa chọn khép lại cuộc hôn nhân, cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con. Dù không có cái kết viên mãn như kỳ vọng của người hâm mộ, cách cả hai công bố ly hôn và giữ thái độ văn minh sau chia tay được nhiều người đánh giá là chín chắn, góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến con trai và gia đình.

Cuộc hôn nhân trong mơ ngày nào đã tan vỡ. Ảnh: X

Nguồn: Weibo