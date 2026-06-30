Không dám tin đây chính là quý tử của Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh

Ngày 29/6, tờ QQ đưa tin "người qua đường" tình cờ bắt gặp Angelababy đưa con trai 9 tuổi Tiểu Hải Miên đi chơi tại Disneyland Hong Kong (Trung Quốc) mà không có vệ sĩ, trợ lý theo cùng. Nguồn tin cho biết Angelababy chăm sóc con trai rất ân cần. Cô cũng chơi hết mình với quý tử từ sáng đến tối trong Disneyland mới ra về. Hình ảnh đời thường của 2 mẹ con minh tinh Cbiz nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, ngoại hình của quý tử Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người bất ngờ, kinh ngạc.

Theo người chụp ảnh, Tiểu Hải Miên thừa hưởng nét đẹp của cả mẹ mỹ nhân và bố tài tử. Con trai Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh có diện mạo sáng sủa, dễ thương, điển trai từ bé. Đặc biệt mới 9 tuổi nhưng Tiểu Hải Miên đã có chiều cao nổi trội. Cậu bé đã cao gần chạm vai, thậm chí tới ngang xương quai xanh của mẹ Angelababy. Thông tin trên Baidu cho biết Angelababy cao 1,68 m, Huỳnh Hiểu Minh cao 1,77 m. Không chỉ vậy, Tiểu Hải Miên còn gây ấn tượng khi để kiểu tóc "đuôi sói" (wolf cut) thời thượng, mặc trang phục đậm chất streetwear, toát lên vẻ cá tính và phong cách dù còn nhỏ tuổi.

Ở tuổi lên 9, Tiểu Hải Miên đã sở hữu chiều cao vượt trội, đứng ngang xương quai xanh của mẹ Angelababy cao 1,68 m. Người qua đường cũng cho biết quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh - Baby có diện mạo sáng sủa, dễ thương, điển trai từ bé. Ảnh: Weibo.

Không chỉ cao lớn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa, Tiểu Hải Miên còn gây chú ý khi để kiểu tóc wolf cut (đuôi sói), phong cách ăn mặc năng động và có cá tính riêng. Ảnh: Weibo.

Con trai Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 2017. Truyền thông Trung Quốc cho biết quý tử nhà 2 ngôi sao nổi tiếng Cbiz có tính cách hoạt bát và lém lỉnh. Những năm qua, Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đều không tiết lộ ngoại hình của con trai. Khi đưa con ra ngoài, họ đều cho Tiểu Hải Miên đeo khẩu trang che kín mặt. Hình ảnh con trai đăng lên mạng xã hôi cũng được 2 ngôi sao che mặt kỹ càng, hoặc chụp từ phía sau lưng. Do đó, các khán giả tình cờ gặp được Huỳnh Hiểu Minh hay Angelababy bên con và chụp ảnh lại, đa số đều chủ động che icon hoặc không đăng cận mặt Tiểu Hải Miên nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bé.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chính thức thông báo ly hôn vào năm 1/2022. Cặp đôi rạn nứt từ năm 2018. Sau khi họ đường ai nấy đi, bé Tiểu Hải Miên được giao cho nhà nội nuôi dưỡng. Nguyên nhân là Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều có lịch trình cá nhân quá bận rộn, không có đủ thời gian chăm con. Tuy nhiên, kể từ khi bị phong sát vào năm 2023, sự nghiệp nghệ thuật sa sút và chồng cũ có thêm con gái út với hot girl Diệp Kha, Angelababy đã đón Tiểu Hải Miên về nhà chăm sóc. Huỳnh Hiểu Minh và nhà nội vẫn thoải mái qua lại thăm nom, đưa bé đi chơi mà không bị ngăn cấm.

Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh thay phiên nhau chăm sóc con trai hậu ly hôn. Ảnh: Sina.

Tháng 3/2025, Huỳnh Hiểu Minh được cho biết đã lập di chúc phân chia tài sản. Theo đó, tài sản của anh sẽ được chia đều cho con trai Tiểu Hải Miên và con gái út với Diệp Kha. Mỗi bé có thể nhận được khoảng 17.500 tỷ đồng. Trong khi vợ cũ Angelababy và hot girl Diệp Kha không được nhận bất kỳ tài sản nào.

Tuy nhiên, tài sản thừa kế của Huỳnh Hiểu Minh sẽ không đến tay các con một cách dễ dàng. Tờ 163 cho biết nam diễn viên hàng đầu quy định con trai Tiểu Hải Miên nhận tiền tiêu vặt không quá 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) mỗi tháng trước khi tròn 18 tuổi. Khi Tiểu Hải Miên trưởng thành, nếu muốn tiêu nhiều tiền hơn, quý tử của Angelababy phải giải thích rõ ràng từng khoản chi tiêu của mình, đồng thời còn phải thông qua 3 lần xét duyệt từ phía luật sư của Huỳnh Hiểu Minh. Tài tử muốn quản chặt chi tiêu của bé Tiểu Hải Miên vì không muốn con trai ỷ lại tài sản của cha, tiêu xài hoang phí và dùng tiền vào những việc không cần thiết.

Trước năm 18 tuổi, bé Tiểu Hải Miên nhận được tiền tiêu vặt không quá 700 triệu đồng mỗi tháng. Khi trưởng thành, nếu muốn tiêu nhiều tiền hơn, quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy phải thông qua xét duyệt từ luật sư của cha

Hiện, chưa rõ Huỳnh Hiểu Minh có dự định tái hôn hay không. Nếu có khối tài sản của anh chắc chắn sẽ phải phân chia lại. Tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đang hẹn hò nữ ca sĩ Hồ Nhiễm Nhi, kém anh 22 tuổi. Mối quan hệ của cả hai được cho biết rất tốt đẹp. Thậm chí vì yêu Huỳnh Hiểu Minh, Hồ Nhiễm Nhi chấp nhận từ bỏ sự nghiệp mới chớm nở của mình, khóa sạch tài khoản MXH.

Nguồn: Sina, Sohu