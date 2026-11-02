Huỳnh Hiểu Minh chuyển nhà vì con trai, từ "ông bố ngày nghỉ" đến quyết tâm không bỏ lỡ tuổi thơ của quý tử

Năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy thông báo ly hôn sau 7 năm chung sống. Cả 2 cho biết sẽ cùng chăm sóc con trai, nhưng trên thực tế, việc duy trì sự hiện diện của cả bố lẫn mẹ trong cuộc sống của một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản. Sau khi chia tay, Tiểu Hải Miên chủ yếu sinh sống và học tập tại Thượng Hải cùng mẹ, trong khi công việc của Huỳnh Hiểu Minh phần lớn gắn với Bắc Kinh. Khoảng cách địa lý khiến thời gian 2 cha con ở bên nhau bị hạn chế.

Trong một cuộc phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ anh đã đưa bố mẹ chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải để tiện chăm sóc con trai. Nam diễn viên cũng thừa nhận trước đây mình giống một người bố chỉ xuất hiện vào những kỳ nghỉ. Công việc bận rộn, lịch trình liên tục thay đổi khiến anh không thể thường xuyên tham gia những hoạt động nhỏ nhưng quan trọng trong quá trình trưởng thành của con.

Quyết định chuyển nhà không đơn thuần là thay đổi nơi ở. Với Huỳnh Hiểu Minh, đây là cách để anh rút ngắn khoảng cách với Tiểu Hải Miên, từ một người cha phải sắp xếp thời gian mới có thể gặp con trở thành người có điều kiện hiện diện thường xuyên hơn. Việc đưa cả bố mẹ sang Thượng Hải cũng giúp cậu bé có thêm thời gian gần gũi với ông bà nội, duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ dù bố mẹ không còn sống chung.

Những hình ảnh đời thường của 2 cha con từng được chia sẻ cũng cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa họ. Huỳnh Hiểu Minh thường đưa con đi chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, đạp xe. Khi tham gia một chương trình giải trí, anh kể chuyện con trai từng khuyên mình không nên thử nhảy bungee vì nguy hiểm. Lời khuyên của cậu bé khiến tài tử Bến Thượng Hải quyết định từ bỏ thử thách. Hình ảnh một ngôi sao vốn quen với những vai diễn mạnh mẽ lại sẵn sàng nghe lời con trai 9 tuổi tạo nên sự đối lập thú vị.

Đầu năm nay, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy còn cùng đưa Tiểu Hải Miên đến Disneyland ở Thượng Hải nhân dịp sinh nhật cậu bé. Trong những hình ảnh được lan truyền, ngôi sao sinh năm 1977 đi phía trước mang đồ, còn Angelababy nắm tay con. Cặp đôi một thời không có nhiều tương tác nhưng vẫn phối hợp tự nhiên trong việc chăm sóc quý tử. Sau khi hôn nhân kết thúc, họ vẫn có thể cùng xuất hiện trong những dịp quan trọng của con mà không biến chuyện riêng thành tâm điểm chú ý.

Dù vậy, quyết định chuyển nhà của Huỳnh Hiểu Minh cũng nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là hành động thiết thực, bởi việc dành thời gian cho con không thể chỉ được đo bằng những chuyến du lịch hay món quà đắt tiền. Ngược lại, cũng có ý kiến nhận xét chăm sóc con vốn là trách nhiệm của người làm cha, không nên xem đó như một thành tích đáng được tung hô. Những tranh cãi này cho thấy công chúng ngày càng quan tâm đến cách người nổi tiếng thực hiện trách nhiệm gia đình, thay vì chỉ nhìn vào những hình ảnh đẹp được chia sẻ trên mạng.

Sau hơn 4 năm ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy không còn là vợ chồng, nhưng có mối quan tâm chung lớn nhất vẫn là con trai. Với Huỳnh Hiểu Minh, việc đưa bố mẹ chuyển đến Thượng Hải có thể chưa bù đắp được những khoảng thời gian đã bỏ lỡ, nhưng ít nhất anh đang chủ động thay đổi để không tiếp tục vắng mặt trong tuổi thơ của Tiểu Hải Miên.

Một người cha không nhất thiết phải sống cùng con dưới một mái nhà mới có thể xây dựng mối quan hệ gần gũi. Nhưng để con cảm nhận được sự hiện diện của mình, những lời hứa hay món quà đôi khi không quan trọng bằng việc có mặt trong những ngày bình thường. Và có lẽ, điều Huỳnh Hiểu Minh muốn thay đổi nhất sau quyết định chuyển nhà lần này chính là trở thành người cha mà con trai có thể gặp bất cứ khi nào, thay vì chỉ chờ đến kỳ nghỉ mới được ở bên.