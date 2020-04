Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long: Đệ tử nổi loạn của Diệp Vấn với kỷ lục khiến cả thế giới bội phục và cái chết bí ẩn

Đã 47 năm từ khi Lý Tiểu Long (Bruce Lee) qua đời nhưng những đề tài, câu chuyện huyền thoại về anh vẫn luôn được công chúng hết sức quan tâm. Không chỉ là 1 võ sư tài năng, 1 siêu sao võ thuật có sức ảnh hưởng lớn của Trung Quốc và Hollywood, Lý Tiểu Long còn là tượng đài nghệ thuật không thể nào lật đổ của thế giới. Vậy nhưng, cuộc đời anh lại có quá nhiều thăng trầm và những điều bí ẩn.

Từ con nhà nòi nổi loạn với quá khứ "bất hảo" đến "Huyền thoại kungfu" màn ảnh

Lý Tiểu Long (tên thật Lý Chấn Phiên) sinh ra ở San Francisco, Mỹ trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là diễn viên kịch Quảng Đông đình đám Lý Hải Tuyền. Chính vì vậy, anh đã được tiếp xúc với giới giải trí từ nhỏ và được bồi dưỡng để trở thành ngôi sao nhí.

Năm 1941, Lý Tiểu Long và gia đình trở về Hong Kong sinh sống. Vì tính tình quá nóng nảy, hiếu chiến, hay đánh nhau, cha Lý Tiểu Long muốn dạy anh thái cực quyền để anh rèn luyện sức khỏe và tính cách, tuy nhiên anh lại chỉ học 1 cách chống đối. Trước tình hình này, cha của nam diễn viên đã đưa anh tới gặp võ sư nổi tiếng Lương Tử Đằng để nhờ ông dạy dỗ.

Lương Tử Đằng biết được quá khứ bất hảo của Lý Tiểu Long nên không muốn dạy. Tuy nhiên, vì mối quan hệ thân thiết với Lý Hải Tuyền, cuối cùng, ông đồng ý nhận Lý Tiểu Long làm đệ tử trên danh nghĩa, chỉ được nghe giảng về lý thuyết chứ không được dạy thực tế. Lương Tử Đằng lo lắng Lý Tiểu Long học võ thuật của ông rồi ra ngoài đánh nhau, hủy hoại danh tiếng của mình. Dù vậy, những lời dạy bảo của Lương Tử Đằng đã có ảnh hưởng rất lớn đối với nam tài tử sau này.

Cha Lý Tiểu Long là người đưa anh tới với võ thuật nhưng Lương Tử Đằng mới là người có ảnh hưởng lớn nhất trên con đường võ thuật của anh.

Năm 1956, Lý Tiểu Long bái võ sư nổi tiếng Diệp Vấn làm thầy, bắt đầu học Vịnh Xuân Quyền. Có tin đồn, lần đầu trông thấy Lý Tiểu Long, Diệp Vấn đã rất ưng ý nhưng sau đó lại thở dài. Khi được hỏi nguyên nhân, Diệp Vấn cho biết: "Hai chân của Tiểu Long có khuyết tật nhỏ, khi đi đường có chút khập khiễng. Người bình thường khó có thể phát hiện điều này. Khi đi đường gót chân không chạm đất, đây là tướng đoản mệnh".

Võ sư Diệp Vấn là sư phụ của Lý Tiểu Long.

Nam tài tử khi theo học Vịnh Xuân Quyền

Năm 1962, Lý Tiểu Long tới nước Mỹ học Khoa Triết học của Đại học Washington và phát triển sự nghiệp. Chàng trai mới hơn 20 tuổi này mở trường học võ thuật nơi xứ người và tuyên truyền võ thuật Trung Quốc. Anh cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi võ thuật, nhận lời khiêu chiến của các võ sư để thể hiện tài năng, nâng cao danh vọng cho bản thân.

Thời đó, không có các mối quan hệ, không có sự nâng đỡ, Lý Tiểu Long rất khó tìm cơ hội phát triển tại Hollywood. Anh chỉ có thể góp mặt tại phim trường với vai trò chỉ đạo võ thuật hoặc đóng những vai rất nhỏ trong phim. Điều này khiến Lý Tiểu Long muốn trở về Hong Kong phát triển sự nghiệp. Với kỹ xảo học được ở Hollywood và võ công của mình, Lý Tiểu Long muốn đầu quân cho "ông trùm" Thiệu Dật Phu nhưng không thành. May mắn thay, Trâu Văn Hoài - người vốn là quản lý cao cấp của công ty Thiệu Thị nhưng lại có quan điểm kinh doanh khác với Thiệu Dật Phu nên rời khỏi công ty, thành lập công ty Điện ảnh Gia Hòa – đã ký hợp đồng với Lý Tiểu Long và hết lòng nâng đỡ cho anh.

Lý Tiểu Long gây ấn tượng với khán giả chủ yếu qua những bộ phim đình đám như "Long Tranh Hổ Đấu", "Tinh Võ Môn", "Trò Chơi Tử Vong",... Không chỉ phá vỡ "thế bí" của dòng phim võ thuật Hong Kong, anh còn là số ít những ngôi sao Trung Quốc có vị thế trong Hollywood. Lý Tiểu Long đã phá vỡ định kiến "Đông Á Bệnh Phu" (ám chỉ sự yếu đuối vô dụng, bạc nhược vì thuốc phiện của người Trung Quốc) trong mắt khán giả phương Tây lúc bấy giờ và được khán giả ưu ái đặt danh xưng "Ông hoàng Kungfu".

Người hùng võ thuật với những kỷ lục không tưởng hay "Phản đồ" của phái Vịnh Xuân?

Lý Tiểu Long đã phá vỡ nhiều kỷ lục, sáng lập Tiệp Quyền Đạo, được mệnh danh là "cha đẻ của môn võ tự do hiện đại (UFC)" cũng là người mở đường cho sự biến cách trong thế giới võ đạo. Đến "Quyền Vương" Mike Tyson cũng từng bộc bạch: "Nếu đấu võ tự do, tôi cũng không phải đối thủ của Lý Tiểu Long". Trong danh sách "50 minh tinh thể thao vĩ đại nhất trong lịch sử" do báo Anh bầu chọn, nam tài tử được ưu ái xếp ở vị trí thứ 13, vượt mặt Tyson (thứ 27).

Lý Tiểu Long có 4 kỷ lục để đời mà đến nay khó ai có thể vượt qua nổi. Thứ nhất, anh có thể dùng côn nhị khúc đánh ra đòn mạnh tới 1600 pound (725kg). Thứ 2, trong 1 giây, anh có thể đánh ra 9 quyền, mỗi quyền có thể khiến 1 người đàn ông nặng 75kg bay ra xa 6m. Thứ 3, anh có thể đá thủng 1 bao cát nặng 45kg với 1 cú đá dù chỉ đi giày thể thao bình thường. Thứ 4 là những con số cực khủng về khả năng chống đẩy. Nếu dùng 2 tay, Lý Tiểu Long có thể chống đẩy 1500 cái, nếu chỉ dùng 2 ngón tay là 200 lần và chỉ dùng ngón cái là 100 lần.

Lý Tiểu Long gây ấn tượng với những kỷ lục để đời.

Lý Tiểu Long thực hiện động tác chống đẩy bằng hai ngón tay

Lý Tiểu Long cho thấy tốc độ kinh hoàng của chiêu thức trong một lần biểu diễn

Anh rèn luyện cơ bụng bằng cách liên tục dập bóng rổ vào bụng.

Anh còn luyện cả tuyệt kỹ Thiết Sa Chưởng.

Anh là 1 trong những người đầu tiên thử kích thích cơ bắp bằng dòng diện.

Tài năng của Lý Tiểu Long là điều không ai có thể phủ nhận

Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn có nhiều tin đồn cặp thầy trò Diệp Vấn và Lý Tiểu Long đã "trở mặt thành thù", thậm chí tới tận lúc chết, Diệp Vấn vẫn chưa tha thứ cho đồ đệ của mình. Có thông tin cho biết, Lý Tiểu Long tức giận vì từng lấy 1 căn biệt thự cao cấp để yêu cầu học nốt phần cuối của Mộc Nhân Thung (bộ quyền pháp đánh vào cọc gỗ của phái Vịnh Xuân) nhưng bị từ chối. Nam tài tử còn bị tố từng khiêu chiến đồng môn (người cùng môn phái), làm nhục nhã sư môn và bị coi là "Phản đồ của phái Vịnh Xuân". Tháng 12/1972, Diệp Vấn qua đời vì căn bệnh ung thư, hưởng thọ 79 tuổi, việc Lý Tiểu Long không tới dự tang lễ của sư phụ cũng khiến netizen nửa tin nửa ngờ.

Thầy trò Lý Tiểu Long được cho là đã trở mặt thành thù.

Mối tình đẹp như mơ với người vợ nước ngoài và cuộc ngoại tình tai tiếng với nữ diễn viên 18+

Về tình duyên, không thể không nhắc tới Linda Lee Cadwell – bà xã của Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô gái người Mỹ gốc Ireland ngay từ lần đầu gặp gỡ. Đó là khi cô đang học cấp 2, Lý Tiểu Long tới trường học biểu diễn võ thuật.

Nhiều năm sau, Linda thi đỗ trường Đại học nơi mà Lý Tiểu Long theo học và tham gia trường võ thuật do nam tài tử thành lập, trở thành 1 trong những nữ đệ tử của anh. Khi đó, Lý Tiểu Long đã có bạn gái và chỉ coi Linda như 1 học trò bình thường.

Sau khi chia tay bạn gái vì tính cách không hợp, Lý Tiểu Long đã rơi vào lưới tình với cô gái hiền lành, đáng yêu này. Sau hơn 1 năm hẹn hò, cặp đôi này đăng ký kết hôn khi còn chưa chính thức tốt nghiệp và có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Khi Lý Tiểu Long quyết định trở về Hong Kong theo đuổi mộng tưởng của mình, Linda không hề phản đối, theo chân anh về xứ Cảng Thơm. Khi nam tài tử nổi đình nổi đám, Linda âm thầm đứng ở hậu trường làm vợ hiền, chăm sóc 2 con nhỏ.

Lý Tiểu Long từng có tin đồn tình cảm với nữ diễn viên Miêu Khả Tú. Họ liên tục hợp tác trong 3 bộ phim "Đường Sơn Đại Huynh", "Tinh Võ Môn", "Mãnh Long Quá Giang". Tuy nhiên, khi đó, Lý Tiểu Long đã có gia đình, Miêu Khả Tú cũng tuyên bố họ chỉ là bạn thân.

Cứ ngỡ đã có hạnh phúc mỹ mãn thì lúc này đây, có kẻ thứ 3 chen vào cuộc hôn nhân giữa Lý Tiểu Long và Linda. Lý Tiểu Long và Đinh Phối quen biết trong 1 bữa tiệc, khi đó, Lý Tiểu Long đã là 1 siêu sao võ thuật, còn Đinh Phối chỉ là 1 diễn viên mới chập chững bước chân vào showbiz, lại từng đóng phim nóng. Cô đã rơi vào lưới tình với nam tài tử ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp anh đã có gia đình. Sau này, khi trả lời phỏng vấn, Đinh Phối cho biết chính Lý Tiểu Long là người đã chủ động theo đuổi cô, mỗi ngày đều gọi điện thoại, trò chuyện tới vài tiếng đồng hồ.

Với vẻ ngoài xinh đẹp gợi cảm, tính cách đặc biệt, có chút sắc sảo của con gái phương Bắc và sự phóng khoáng của phụ nữ phương Tây, khác hẳn với nét rụt rè, hàm súc của phái đẹp thời bấy giờ, Đinh Phối được Lý Tiểu Long coi như tri kỷ và công khai tuyên bố: "Tôi và Đinh Phối quá hợp ý nhau". Họ thường xuyên cặp kè với nhau như hình với bóng. Đinh Phối cũng rất hay lái xe đến phim trường thăm tài tử, chẳng hề che giấu tình cảm. Thậm chí còn có tin đồn Lý Tiểu Long xích mích với công ty quản lý vì khăng khăng đòi Đinh Phối tham gia 3 bộ phim của mình.

Đinh Phối và Lý Tiểu Long lúc nào cũng như hình với bóng.

Bà xã của Lý Tiểu Long – Linda còn tiết lộ, có lần Đinh Phối và Lý Tiểu Long cãi nhau, "tiểu tam" đã tìm tới tận nhà, nói với cô rằng "Tôi rất yêu Tiểu Long" khiến cho Linda vô cùng đau khổ.

"Tiểu tam" còn dám tìm đến tận nhà, dằn mặt "bà cả"

Tin đồn tình cảm giữa Lý Tiểu Long và Đinh Phối râm ran khắp nơi khiến cho người hâm mộ của anh vô cùng tức giận. Họ cho rằng 1 diễn viên phim cấp 3 như Đinh Phối không xứng đáng với nam tài tử, chỉ trích cô là "kẻ hám fame", lợi dụng danh tiếng của Lý Tiểu Long để trở nên nổi tiếng. Cô bị cho là "vết nhơ" trong sự nghiệp đình đám của Lý Tiểu Long.

Cái chết đột ngột và những "thuyết âm mưu" đến nay vẫn gây tranh cãi

Ngày 20/7/1973, cả thế giới chấn động với thông tin Lý Tiểu Long được đưa khẩn cấp vào bệnh viện Queen Elizabeth, Hong Kong để cứu chữa nhưng không qua khỏi. Công ty quản lý và người nhà nam tài tử không muốn tiết lộ nguyên nhân cái chết để bảo vệ danh tiếng cho anh nhưng sau khi điều tra ghi chép về xe cứu thương, giới phóng viên vẫn phát hiện địa điểm qua đời của nam tài tử là chung cư của người tình Đinh Phối. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam tài tử đã qua đời ở tuổi 33.

Ngày 25/7, tang lễ của Lý Tiểu Long được tổ chức tại Hong Kong với sự tham dự của hơn 25 nghìn người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp. Sau tang lễ, di thể của Lý Tiểu Long được vận chuyển tới Seattle, Mỹ để an táng theo yêu cầu của bà xã Linda. Bia mộ của anh được khắc dòng chữ "Biến không thể thành có thể, biến vô hạn thành hữu hạn".

Những hình ảnh trong tang lễ của Lý Tiểu Long.

Hiện tại, anh đang an nghỉ ở Seattle – nơi anh gặp gỡ với Linda và là nơi thành lập trường học võ thuật đầu tiên của mình – bên cạnh con trai anh – Lý Quốc Hào.

1 tuần sau khi Lý Tiểu Long qua đời, nguyên nhân cái chết của anh được công bố là do dị ứng với aspirin dẫn đến chứng phù não. Tuy nhiên, lý do này không thuyết phục được người hâm mộ cũng như giới võ sư, diễn viên.

Có nhiều "thuyết âm mưu" được đưa ra để giải thích về sự ra đi đột ngột của nam tài tử như luyện công quá độ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, mệt nhọc quá mức vì công việc dẫn đến đột tử, dùng thuốc kích dục quá liều,... Tuy nhiên, giới truyền thông và cả người hâm mộ lại cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lý Tiểu Long là vì kẻ thù quá nhiều, bị người mưu sát.

Có vô số thuyết âm mưu vây quanh cái chết của nam tài tử.

Bà xã Lý Tiểu Long từng tiết lộ anh kết thù kết oán với nhiều người, từng tranh chấp với 1 số diễn viên, vì vấn đề kịch bản mà "trở mặt" với vài vị đạo diễn "có máu mặt". Đặc biệt, sau khi Lý Tiểu Long qua đời, việc người tình của anh – Đinh Phối nhanh chóng kết hôn với Hướng Hoa Cường cũng khiến netizen không khỏi nghi ngờ chính "ông trùm showbiz Hong Kong" là người đứng sau, ra lệnh cho Đinh Phối hại chết Lý Tiểu Long.

Đinh Phối và Hướng Hoa Cường bị nghi có liên quan.

Nhiều năm sau, Đinh Phối tiết lộ: "Thực ra trạng thái tinh thần của Lý Tiểu Long đã không ổn định trong 1 thời gian dài. Lúc ấy luôn có người tìm đến anh ấy để khiêu chiến và Lý Tiểu Long - người thành danh đã nhiều năm - cảm thấy sợ hãi vì điều này. Vì thế, anh ấy đã tập luyện 1 cách điên cuồng, dùng dòng điện để kích thích cơ bắp của mình và cuối cùng dẫn đến cái chết".