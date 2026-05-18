Mới đây, Huyền 204 bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội cùng với tin đồn đã có tình mới. Nguồn cơn xuất phát từ story Instagram của cô nàng vào ngày 17/5. Trong video ngắn được đăng tải, nữ TikToker xuất hiện vui vẻ bên một chàng trai sở hữu visual sáng, chiều cao nổi bật.

Kèm theo story, Huyền 204 chia sẻ rằng nhân dịp mới được lên tick xanh nên cô đi ăn cùng hội bạn, nhưng vì chỉ có “2 người hướng ngoại thích quay video” nên mới xuất hiện trên story của nhau.

Đáng chú ý, Huyền 204 còn gắn phần âm thanh với nội dung “thả fact về đôi bạn thân”, càng khiến cư dân mạng tò mò về mối quan hệ giữa cả hai.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn khi một số tài khoản TikTok không chính chủ đăng lại story này kèm caption: “Tình yêu mới”. Các video nhanh chóng viral, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng loạt bình luận đẩy thuyền. Đặc biệt, việc Huyền 204 thả tim video ghép đôi cũng khiến netizen càng thêm nghi ngờ rằng nữ TikToker đang có cập nhật mới trong chuyện tình cảm.

Danh tính của nam chính cũng nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm ra. Đó là Zan Nguyễn (tên đầy đủ Zan Hoyt Lê Cao Nguyễn) - cầu thủ Việt kiều sinh năm 2006 đang nhận được nhiều kỳ vọng của bóng đá Việt Nam.

Hiện tại, những từ khóa liên quan đến Huyền 204 và Zan Nguyễn cũng đang lọt top tìm kiếm phổ biến trên nhiều nền tảng MXH. Cả 2 cũng thoải mái tương tác phía dưới video của Zan Nguyễn, rủ nhau đi tập gym chung nên càng cho thấy mối quan hệ thân thiết.

Cả Huyền 204 lẫn Zan Nguyễn đều chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò đang lan truyền trên mạng xã hội. Song nếu tin đồn hẹn hò là thật thì đây chắc chắn sẽ là couple khiến mạng xã hội tò mò bởi cả 2 đều có nhiều thông tin đáng chú ý.

Huyền 204 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) từng gây chú ý khi kết hôn với thiếu gia Nguyễn Phạm Anh Duy (Duy Nhỏ, hay còn gọi là Bụt) vào cuối năm 2022. Đám cưới của cả hai từng khiến mạng xã hội bất ngờ vì được tổ chức khá kín tiếng sau thời gian dài úp mở chuyện yêu đương.

Sau khi kết hôn, Huyền 204 và Duy Nhỏ trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích trên MXH nhờ cuộc sống sang chảnh, thường xuyên du lịch, mua sắm và đặc biệt là sự xuất hiện của bé Sam - con đầu lòng của cả hai. Hình ảnh Huyền 204 chăm con, chơi với con hay những khoảnh khắc gia đình đời thường từng nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên đến đầu tháng 1 năm nay, cặp đôi bắt đầu vướng nghi vấn rạn nứt. Thời điểm đó, Huyền 204 xác nhận cả hai đã ly thân vài tháng và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.

Zan Nguyễn sinh ra và lớn lên tại Mỹ, có bố là người Việt, mẹ là người Mỹ. Trung vệ trẻ gây ấn tượng nhờ chiều cao nổi bật lên tới 1m93 cùng ngoại hình sáng, đậm chất “nam thần sân cỏ”. Trước khi về Việt Nam thi đấu, anh từng có thời gian dài rèn luyện trong môi trường bóng đá trẻ khá bài bản tại Mỹ, bao gồm đội U17 Seacoast United thuộc hệ thống MLS Next và đội bóng của trường Trung học Medomak Valley.

Tháng 8/2024, Zan Nguyễn ký hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn 3 năm với CLB TP.HCM. Hiện tại, anh đang thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia cho CLB TP.HCM để tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn.