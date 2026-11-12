Huy Trần nhái giọng động vật khi đọc truyện cho con, hội mẹ bỉm xuýt xoa: "Anh chồng quốc dân, cần được nhân bản!"

Mới đây, Huy Trần đã đăng đoạn clip ngồi đọc truyện cho con gái - bé Gạo nghe. Anh nói lời cảm ơn bà xã - nữ diễn viên Ngô Thanh Vân vì đã dành tặng cho anh con gái bé bỏng - món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời. "Chỉ cần có vợ và bé Gạo bên cạnh, chồng đã có tất cả những gì mình cần để hạnh phúc rồi!", anh bày tỏ.



Trong đoạn clip, Huy Trần vừa đọc truyện thiếu nhi cho con, vừa nhái giọng những con vật ở trong truyện khiến bé Gạo cảm thấy thích thú và cười không ngừng. Nhiều cư dân mạng nhận xét bé Gạo được xem là bản sao của ba, từ ngoại hình đến nụ cười. Một số khác khen ngợi nam doanh nhân xứng đáng với danh xưng "chồng quốc dân", cần được nhân bản gấp!

"Cần lắm 1 người chồng như Huy Trần ạ, anh là người chồng quốc dân ạ", một người dùng bình luận.

"Bạn Huy Trần này quá khéo léo lại siêu chịu khó! Cần nhân bản nhiều Huy Trần", một người khác khen ngợi.

Huy Trần không ngại nhái giọng động vật khi đọc truyện cho con gái, khiến bé Gạo thích thú.

Trước đó, nhân dịp sinh nhật tuổi 36 của ông xã Huy Trần, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đời thường đầy tình cảm của anh bên con gái - bé Gạo.

Trong video, Huy Trần dành nhiều thời gian chăm sóc, vui đùa và âu yếm con, khiến nữ diễn viên không khỏi xúc động khi nhìn lại hành trình xây dựng tổ ấm của cả hai.

Đính kèm video, Ngô Thanh Vân cũng gửi đến chồng những lời nhắn nhủ đầy yêu thương. Cô cho biết cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi kể từ khi có Huy Trần và đặc biệt trở nên bận rộn, náo nhiệt hơn khi bé Gạo chào đời.

Huy Trần nhận nhiều lời khen ngợi vì chăm con gái cực khéo.

Dù cả hai không còn nhiều thời gian riêng tư như trước, những ngày tháng cùng nhau chăm sóc con lại khiến cô thêm trân trọng người bạn đời và cảm nhận rõ hơn sự may mắn khi luôn có anh đồng hành.

Khép lại lời nhắn, nữ diễn viên cảm ơn Huy Trần vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình, cùng cô vun đắp một gia đình nhỏ và trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con.

Đầu bếp, doanh nhân Huy Trần được nhiều khán giả yêu mến bởi hình ảnh người chồng chu đáo, người cha đảm đang trong gia đình nhỏ bên diễn viên Ngô Thanh Vân và con gái bé Gạo.

Từ khi kết hôn, anh thường xuyên tự tay vào bếp chuẩn bị các bữa ăn cho vợ, thậm chí đảm nhận việc nấu nướng và rửa chén cả ba bữa mỗi ngày.

Từ khi kết hôn, Huy Trần đảm nhận việc nấu nướng và rửa chén cả 3 bữa.

Vốn có thế mạnh về ẩm thực phương Tây, Huy Trần cũng sẵn sàng thay đổi thực đơn, học cách chế biến những món ăn Việt Nam để phù hợp với khẩu vị của bà xã.

Đặc biệt, trong thời gian Ngô Thanh Vân mang thai, anh càng chăm chút chuyện ăn uống của vợ, tỉ mỉ lên thực đơn giàu dinh dưỡng, hạn chế đường và kiểm soát calo nhưng vẫn đảm bảo sự đa dạng, ngon miệng.

Gia đình hạnh phúc của Huy Trần - Ngô Thanh Vân.

Không chỉ quan tâm đến vợ, Huy Trần còn dành nhiều thời gian đồng hành cùng con gái trong các hoạt động thường ngày. Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc bé Gạo theo ba vào bếp, tập nhặt rau, phân loại thực phẩm và tham gia những công việc nhỏ trong nhà.

Thay vì làm mọi thứ thay con, vợ chồng Huy Trần tạo điều kiện để bé trải nghiệm, tập tính tự lập và hình thành thói quen chia sẻ công việc gia đình từ nhỏ. Qua những hình ảnh đời thường được đăng tải, Huy Trần cho thấy sự tận tâm trong vai trò người chồng, người cha, luôn chủ động san sẻ việc nhà và chăm sóc các thành viên bằng những hành động giản dị.