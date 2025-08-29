Anh H. có tiền sử hút thuốc và sử dụng rượu bia nhiều, thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe hô hấp. Vào đầu tháng 3, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mất ngủ kéo dài, ho khan, ngứa họng, cùng với cảm giác tức ngực nhẹ vào buổi sáng. Anh H. đi khám tại một bệnh viện và được chẩn đoán tổn thương phổi mô kẽ.

Với các triệu chứng dai dẳng và không cải thiện dù đã sử dụng thuốc điều trị, bệnh nhân đã tìm đến BVĐK Tâm Anh Hà Nội để thăm khám chuyên sâu hơn. Người bệnh được chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao, kết quả cho thấy hình ảnh tổn thương mô kẽ hai phổi, nhưng bệnh nhân không có dấu hiệu sốt, đau ngực, hay khó thở. Điều này khiến các bác sĩ nghi ngờ về nguyên nhân gốc rễ của tình trạng tổn thương phổi.

Bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm nhằm loại trừ nguyên nhân tự miễn gây tổn thương phổi, kết quả không phát hiện dấu hiệu của các bệnh lý tự miễn rõ rệt. Sau khi hội chẩn chuyên khoa, PGS.TS.BS Chu Thị Hạnh, Trưởng khoa Hô hấp đưa ra khả năng anh H. mắc bệnh tích protein phế nang phổi. Đây là một rối loạn hiếm gặp của phổi, tỷ lệ 1-2/1.000.000, trong đó chất protein-lipid (lipoprotein) giống surfactant (chất căng bề mặt phổi) tích tụ trong các phế nang - nơi trao đổi khí chính của phổi.

Dung dịch rửa phổi lắng các cặn lipoprotein

Các bác sĩ quyết định tiến hành nội soi phế quản rửa phế quản phế nang chọn lọc và sinh thiết xuyên vách phế quản để thu thập mẫu mô phổi nhằm xác định nguyên nhân cụ thể. Sau đó, kết quả khẳng định anh H. mắc bệnh tích protein phế nang. BS cho biết, "các lipoprotein tích trong phế nang, phổi giống như bị ngập bùn", nếu tình trạng kéo dài sẽ hạn chế khả năng hít thở, có thể dẫn đến thiếu oxy cung cấp cho mô, dẫn đến rối loạn chuyển hóa tế bào, tổn thương các cơ quan trong cơ thể và suy đa tạng. Người bệnh có chỉ định nhập viện và tiến hành rửa phổi nhằm làm sạch các “cặn” lắng trong phế nang phổi. Người bệnh được rửa phổi từng bên vào 2 lần khác nhau. Mỗi lần sử dụng khoảng 15 lít dung dịch nước muối sinh lý, sau khi rửa phổi, lượng dịch thu được đục ngầu màu cà phê sữa loãng, có nhiều cặn lipoprotein lắng.

Kết quả tái khám 1 tuần sau xuất viện cho thấy tổn thương phổi trên phim X-quang và chức năng hô hấp của người bệnh được cải thiện rõ rệt, thở dễ dàng hơn, không còn ho khan, ngứa họng.

Theo BS, bệnh tích protein phế nang rất khó chẩn đoán vì các triệu chứng không đặc trưng và tiến triển âm thầm, khiến dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm, có thể gây ra các biến chứng bất lợi cho sức khỏe. Vì vậy, khi bệnh nhân có các triệu chứng như ho khan kéo dài, tức ngực hoặc khó thở tiến triển theo thời gian cần đi khám sớm tại các bệnh viện uy tín và chuyên sâu để được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá và tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán sớm, tránh để bệnh diễn biến kéo dài gây ra các biến chứng bệnh.

BS cũng lưu ý duy trì lối sống lành mạnh, tránh tiếp xúc với các yếu tố độc hại như thuốc lá, rượu bia và ô nhiễm không khí. Điều này không chỉ giúp bảo vệ phổi mà còn giúp ngăn ngừa các bệnh lý hô hấp khác. Việc duy trì một chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục đều đặn cũng sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi và duy trì sức khỏe.