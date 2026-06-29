Hương Giang và Phạm Hồng Phước tái hợp, dân tình zoom cận cái liếc mắt của Phú Cường

Tối 28/6, Hương Giang chính thức tổ chức fan meeting tại TP.HCM để gặp gỡ người hâm mộ sau hành trình tại Miss Grand International All Stars 2026. Đây được xem là dịp để cô nhìn lại hành trình thi đấu, chia sẻ những câu chuyện hậu trường và gửi lời tri ân đến những khán giả đã luôn đồng hành.

Không chỉ có đông đảo người hâm mộ góp mặt, fan meeting còn quy tụ dàn khách mời đình đám. Rapper Pháo xuất hiện và có màn song ca cùng Hương Giang trên sân khấu. Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil - cũng có mặt để chúc mừng Hương Giang sau thành tích tại đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó là dàn Hoa hậu, Á hậu quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ thân thiết cũng góp mặt tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động.

Giữa hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ, mạng xã hội đặc biệt chú ý đến một khung hình hiếm hoi quy tụ Hương Giang, Phạm Hồng Phước và Phú Cường.

Khung hình chung của Phú Cường - Hương Giang - Phạm Hồng Phước (Clip: K Social)

Theo đó, Hương Giang và Phạm Hồng Phước có màn tái hợp trên sân khấu. Sau nhiều năm, cả hai vẫn giữ sự ăn ý trong từng câu hát và thoải mái trò chuyện, tương tác vui vẻ khiến nhiều khán giả thích thú. Hương Giang và Phạm Hồng Phước còn tái hiện bản hit đình đám Mùa Ta Đã Yêu khiến hội trường ngân nga theo.

Đáng chú ý, trong lúc Hương Giang và Phạm Hồng Phước đang đứng trò chuyện trên sân khấu, ống kính máy quay cũng bắt được hình ảnh Phú Cường ngồi bên dưới khán đài. Anh chỉ hướng mắt nhanh về phía sân khấu trong giây lát rồi tiếp tục quay sang trò chuyện với vị khách ngồi cạnh. Dù không có bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào, khoảnh khắc ba nhân vật bất ngờ xuất hiện chung trong cùng một khung hình vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận.

Khoảnh khắc Phú Cường liếc mắt về sân khấu của Hương Giang và Phạm Hồng Phước

Không ít netizen cho rằng đây là một trong những lần hiếm hoi "người cũ - người mới" của Hương Giang vô tình xuất hiện trong cùng một khung hình. Những ai theo dõi nàng hậu từ lâu đều biết Hương Giang và Phạm Hồng Phước từng vướng nghi vấn hẹn hò sau khi hợp tác trong nhiều sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là ca khúc Mùa Ta Đã Yêu. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, cả hai luôn được khán giả tích cực "đẩy thuyền" nhờ sự đẹp đôi và ăn ý.

Về sau, Hương Giang lại liên tục bị gọi tên trong những đồn đoán tình cảm với Phú Cường khi cả hai nhiều lần để lộ loạt "hint" thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và trên mạng xã hội. Chính vì thế, việc Phạm Hồng Phước, Hương Giang và Phú Cường bất ngờ lọt vào chung một khung hình tại fan meeting đã khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, đoạn clip vẫn được chia sẻ rộng rãi với hàng loạt bình luận xoay quanh phản ứng của từng người.

Trong đêm chung kết Miss Grand All Stars, Phú Cường và Phạm Hồng Phước cũng đã có mặt để cổ vũ Hương Giang

Trong đêm thi chung kết, một khoảnh khắc trở nên viral chính là sự xuất hiện của bạn trai hiện tại Phú Cường và tình tin đồn một thời Phạm Hồng Phước.

Tại buổi chia sẻ, khi nhìn lại khoảnh khắc này, Hương Giang không khỏi xúc động và dành sự cảm ơn đối với những người đã luôn đồng hành cùng mình trước đây lẫn hiện tại. Dù mỗi người bên cô một thời điểm nhưng nhìn cách họ xuất hiện và cổ vũ cho mình, Hương Giang cảm thấy biết ơn và nhìn nhận bản thân đã đủ "ok" để nhận được sự yêu thương này.

"Giang nghĩ đây là một khoảnh khắc đẹp. Đây là 2 người đã đồng hành cùng Giang trong công việc, và cùng xuất hiện, vui vẻ với nhau, trông rất thân thiết. Lý do vì sao khoảnh khắc này viral thì Giang không biết (cười), tuy nhiên Giang cảm thấy rằng, bức ảnh có một mối quan hệ mười mấy năm và một mối quan hệ đã 3 năm cho Giang cảm xúc biết ơn. Biết ơn vì mình vẫn giữ được mối quan hệ với người từng đồng hành trong giai đoạn đầu sự nghiệp và có những người mới quen biết nhưng vẫn nhận được tình cảm từ họ", Hương Giang chia sẻ.