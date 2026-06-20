Hoa hậu Thiên Ân "đá xoáy" Hương Giang?

Vừa đảm nhận vai trò giám khảo tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ một câu nói ngắn của nàng hậu trong phần giao lưu với rapper Pháo, khiến nhiều netizen tranh cãi dữ dội về cách ứng xử và lựa chọn thời điểm phát biểu.

Tại phần thi của Pháo, nữ rapper nhận được câu hỏi từ Hương Giang: "Nếu hôm nay chị chấm em 5 điểm thì em nghĩ lý do là vì sao?". Ngay lập tức, Pháo có màn trả lời được nhiều người đánh giá là nhanh trí: "Nếu một ngày nào đó chị Hương Giang chấm em 5 điểm thì em nghĩ em vẫn còn cơ hội để lọt vào Top 3".

Câu trả lời này được cho là liên quan đến câu chuyện từng gây bàn luận tại Miss Grand International All Stars, khi Hương Giang nhận điểm 5 ở một số phần thi nhưng vẫn tiến sâu nhờ kết quả chung cuộc. Không ít khán giả cho rằng Pháo đã khéo léo "xin vía" đàn chị ngay trên sân khấu.

Pháo trả lời câu hỏi ứng xử của Hương Giang

Tuy nhiên, giữa lúc Hương Giang và Pháo đang đối đáp, Thiên Ân bất ngờ chen vào bằng câu nói: "Tại vì em có vote hả?".

Chỉ một câu nói ngắn nhưng nhanh chóng tạo nên tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phát ngôn của Thiên Ân khiến người nghe như đang "cà khịa" Hương Giang vào top sâu là nhờ bình chọn. Nhiều bình luận cho rằng đây là chi tiết kém duyên và không thực sự cần thiết trong cuộc hội thoại đang diễn ra. Thậm chí loạt bình luận chỉ trích thẳng Thiên Ân vì cho rằng EQ của nàng hậu thấp.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại nhận định phản ứng của cộng đồng mạng đang có phần gay gắt. Theo đó, netizen cho rằng Thiên Ân và Hương Giang đã quen biết nhau, và cách nàng hậu sinh năm 2000 chia sẻ chỉ đang góp vui và bắt nhịp theo câu trả lời của Pháo, hoàn toàn không có ý công kích hay mỉa mai đàn chị.

Câu nói của Thiên Ân về chuyện vote khiến cô trở thành tâm điểm nhận nhiều bình luận trái chiều

Một số khán giả trung lập lại nhận định rằng có thể Thiên Ân thật sự không có ý đá xoáy Hương Giang, nhưng trong ngữ cảnh như trên thì câu nói của nàng hậu nhạy cảm và việc khán giả nhìn nhận theo hướng tranh cãi cũng là điều dễ hiểu. Nhiều ý kiến cho rằng Thiên Ân nên lựa chọn thời điểm hoặc cách chia sẻ cẩn trọng hơn để tránh gây hiểu lầm.

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên Threads, TikTok và các diễn đàn sắc đẹp. Trong khi đó, Thiên Ân chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến những tranh cãi xoay quanh phát ngôn của mình.

Tuy vậy, làn sóng tranh cãi còn lan sang cả nền tảng TikTok của Thiên Ân. Dưới video mới nhất được nàng hậu đăng tải, nhiều cư dân mạng đã tràn vào để lại bình luận nhắc đến phát ngôn đang gây tranh cãi tại Miss Grand Vietnam 2026.

Cư dân mạng tranh cãi về phát ngôn của Thiên Ân

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Long An, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 ở mùa giải đầu tiên của cuộc thi. Thời điểm đó, chiến thắng của cô nhận được nhiều sự chú ý nhờ phong thái tự tin, khả năng giao tiếp lưu loát cùng phần ứng xử tạo được thiện cảm với khán giả.

Sau đăng quang, Thiên Ân đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2022 và dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Từ đó đến nay, người đẹp từng bước mở rộng hoạt động trong showbiz, xuất hiện ở nhiều sự kiện, đồng thời thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và xây dựng hình ảnh theo hướng đa năng hơn ngoài vai trò hoa hậu.

Thiên Ân làm giám khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026

Ảnh: FBNV, Chụp màn hình