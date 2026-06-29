Ca sĩ Tim mặc áo Ronaldo dùng áo đấu giống của Argentina lau xe, còn ném xuống đất gây phẫn nộ

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ những hình ảnh mới được ca sĩ Tim chia sẻ trên trang cá nhân ghi lại hành động sử dụng áo đấu giống của đội tuyển Argentina để lau ô tô. Chỉ sau ít giờ xuất hiện, clip đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc tranh luận giữa người hâm mộ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi luôn rất nhạy cảm.

Trong đoạn clip, Tim xuất hiện với chiếc áo đấu số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha gắn liền với hình ảnh Cristiano Ronaldo. Sau đó, nam ca sĩ lấy một chiếc áo đấu giống như của đội tuyển Argentina được đặt trong thùng nước dùng lau phần thân xe ở nhà. Đáng chú ý, chiếc áo còn bị ném xuống nền đất sau khi được sử dụng, khiến nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là một hành động đùa vui. Đính kèm video, Tim viết dòng trạng thái: "Nhận rửa xe miễn phí,đặc biệt cho ai cao dưới 1m75", và dùng hash tag Ronaldo trong bài viết.

Tim đăng video mặc áo Ronaldo, dùng áo đấu tuyển Argentina để lau xe

Đoạn clip sau khi đăng tải khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt

Ngay khi video lan truyền, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt ý kiến phản ứng. Không ít cư dân mạng cho rằng việc dùng áo đấu của một đội tuyển quốc gia để lau xe là hành động thiếu tôn trọng, bất kể người đó yêu thích cầu thủ hay đội bóng nào. Đặc biệt, việc Tim mặc áo Ronaldo trong lúc sử dụng áo Argentina càng khiến nhiều người liên tưởng đây là màn "cà khịa" hướng về Lionel Messi và các cổ động viên Argentina.

Phần bình luận nhanh chóng ngập tràn những lời chỉ trích. Nhiều tài khoản để lại biểu tượng phẫn nộ, cho rằng nam ca sĩ đã đi quá giới hạn trong cách thể hiện quan điểm bóng đá. Một số ý kiến cũng bày tỏ thất vọng bởi Tim vốn là gương mặt quen thuộc với thế hệ khán giả 8X, 9X.

Hành động giẫm lên áo đấu của đội tuyển Argentina này của nam ca sĩ gây phẫn nộ khắp mạng xã hội

Sau khi làn sóng tranh cãi nổ ra, nhiều cư dân mạng phát hiện nam ca sĩ đã tắt tính năng bình luận công khai trên mạng xã hội. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Tim vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ hay phản hồi chính thức nào về sự việc đang gây xôn xao.

Ronaldo tắt tính năng bình luận sau đoạn clip gây tranh cãi

Ca sĩ Tim tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ, sinh năm 1987, từng là một trong những gương mặt nổi bật của Vpop giai đoạn cuối những năm 2000 - đầu 2010.

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng chất giọng trầm ấm, Tim nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Một Vòng Trái Đất (song ca cùng Minh Hằng), Hoàng Tử Và Công Chúa , Chong Chóng Tình Yêu ... Trong giai đoạn đỉnh cao, anh là gương mặt quen thuộc tại các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và được đông đảo khán giả trẻ yêu mến.

Bên cạnh ca hát, Tim còn lấn sân sang diễn xuất, tham gia nhiều bộ phim như Bóng Ma Học Đường , Hợp Đồng Bắt Ma ,... Tuy nhiên, sức hút của anh những năm gần đây không còn như trước.

Tim là gương mặt quen thuộc với khán giả 9X

Ảnh: FBNV