Hương Giang trả lời Hà Hồ như thi ứng xử Hoa hậu: "Em không bao giờ nói xấu người yêu cũ"

Hoa hậu Hương Giang là một trong những khách mời đặc biệt xuất hiện trong show diễn Love Songs của ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại Đà Nẵng vừa qua. Sắp tới đây, cùng với Thanh Hằng, 2 mỹ nhân này cũng sẽ ngồi chung ghế nóng trong chương trình The Next Mentor.

Cũng tại Love Songs, Hà Hồ đã có phần giao lưu khá thú vị với Thanh Hằng và Hương Giang. Chẳng là sau khi hát xong ca khúc solo mới nhất - Lời Nói Dối Ngọc Ngà, Hà Hồ đã đề nghị Hương Giang chia sẻ bí kíp phát hiện bạn trai nói dối. Và đây là câu trả lời của Hương Giang: "Chị ơi, sau đây là phần thi ứng xử của em. Trong tất cả những cuộc tình trước đây, em có một cái may mắn là luôn luôn được yêu những người đàn ông rất tuyệt vời. Theo em thì họ chưa nói dối bất kỳ điều gì hoặc có thể em không biết. Nhưng nếu có đi chăng nữa thì quan điểm của em là 1 câu cũng không bao giờ nói xấu người yêu cũ.

Cho nên, em không phải máy phát hiện nói dối nên em không biết là họ có nói dối hay không. Nhưng nếu như em biết thì em sẽ xem là lời nói dối đó có đủ ngọc ngà để mình tha thứ hay không, ví dụ như họ nói dối để làm cho mình vui thì một mức độ nào đó mình chấp nhận được. Nhưng nếu nó không ngọc ngà mà nó lại là lời nói dối ngang ngược chẳng hạn thì chắc chắn là em cũng cùng năng lượng với chị, đó là See you later, maybe never! (Hẹn gặp lại, có thể là không bao giờ - tạm dịch)".

Hương Giang trả lời như thi ứng xử Hoa hậu

Câu trả lời vừa duyên dáng vừa hóm hỉnh của Hương Giang đã nhanh chóng nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phía Hà Hồ cũng như các khán giả đang theo dõi chương trình.