Hương Giang phản ứng khi bị so sánh với các đại diện Việt Nam từng thi Miss Universe
Phần trình diễn bikini của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đã vấp phải những tranh cãi trái chiều.
Là đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe năm nay, Hương Giang đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Vừa qua, cô đã bước vào phần thi áo tắm, tuy nhiên phần thể hiện của người đẹp sinh năm 1991 lại vấp phải những tranh cãi trái chiều. Cô bị cho rằng để lộ sự căng thẳng, thiếu sự tự tin.
Nhiều người còn so sánh phần thi của cô với các đại diện Việt Nam trước đó. Trong group kín có hơn 18.000 thành viên, Hương Giang cho biết việc đại diện tham gia một đấu trường lớn như Miss Universe luôn đi kèm áp lực và những khó khăn không giống nhau. Do đó người đẹp mong muốn netizen không đặt lên bàn cân so sánh các đại diện với nhau.
Cô viết: "Mọi người ơi, đại diện đi thi một cuộc thi lớn như Miss Universe ai cũng có những áp lực và khó khăn khác nhau. Bản thân Giang cũng có nhiều điểm không thể so được với các đại diện trước. Giang hy vọng mọi người ủng hộ Giang, nhưng không nên so sánh hay đánh giá ai khác vì không ai hoàn hảo cả. Cứ đi ra quốc tế ai cũng nên được yêu thương ủng hộ nhé mọi người".
Sau khi bị chê trong phần thi trình diễn áo tắm, Hương Giang thừa nhận chưa hài lòng, tự chấm mình 5/10 điểm. Cô chia sẻ: "Hôm nay tôi chỉ cố gắng catwalk sao cho không ngã, không gặp tai nạn, thật sự thiếu năng lượng. Vì lúc đó tôi không tập trung, trong đầu có nhiều lo lắng".
Vì gặp sự cố trang phục, cô phải gấp rút liên hệ BTC để trao đổi tìm đồ bảo hộ để tránh khoảnh khắc hớ hênh ngay sát giờ diễn nên bị căng thẳng. Hương Giang khẳng định sẽ cố gắng làm tốt hơn trong các phần thi quan trọng sắp tới.
Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 2/11 đến 21/11, quy tụ 123 thí sinh. Cuộc thi năm nay vướng nhiều ồn ào liên quan đến cách vận hành và những sự cố trong khâu tổ chức. Chung kết Miss Universe dự kiến sẽ tổ chức ngày 21/11.
Hiện tại, Hương Giang đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động tại Miss Universe. Khán giả đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào người đẹp 9x năm nay. Với sự bản lĩnh và tinh thần cầu tiến, cô được cho là sẽ đem về thành tích cao cho Việt Nam tại đấu trường quốc tế.