"Mỹ nhân đáng giá 39 tỷ" bất ngờ lên hoa xe lần 2, lập thỏa thuận "2 không" gây choáng với chồng thiếu gia

Ngày 15/11, tờ On đưa tin nữ diễn viên Trang Tư Mẫn bất ngờ đăng ảnh cưới, thông báo cô và bạn trai Matthew đã tổ chức hôn lễ ở Bali (Indonesia) vào tháng 10. Trang Tư Mẫn cho biết ngày trọng đại của cô diễn ra riêng tư, nhỏ gọn, chỉ có vợ chồng Hoa hậu Hồ Hạnh Nhi, em gái Trang Tư Minh và bạn trai Dương Minh, Lưu Thần Chi, Bành Huệ Trung tham dự. Đáng chú ý, Trang Tư Mẫn cho biết cô và Matthew đã lập thỏa thuận "2 không" trước khi kết hôn. Sau đám cưới, cả hai sẽ không đăng ký kết hôn hợp pháp, không sinh con. Họ chỉ làm duy nhất 1 lễ báo hỷ ở Bali để mời người thân và bạn bè đến chung vui.

Thỏa thuận tiền hôn nhân của Trang Tư Mẫn gây tranh cãi dữ dội trên MXH. Công chúng cho rằng việc không đăng ký kết hôn hợp pháp sẽ khiến mối quan hệ của đôi bên không có sự ràng buộc. Trong đó Trang Tư Mẫn không được pháp luật bảo vệ và nếu chẳng may đổ vỡ hôn nhân cô sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Bên cạnh đó, cũng có khán giả nhận định đây là lựa chọn cá nhân của vợ chồng Trang Tư Mẫn. Công chúng không cần phải bàn tán thêm khi người trong cuộc đều đã đồng thuận và cảm thấy vui vẻ với quyết định của mình.

Trang Tư Mẫn cho biết cô đã tổ chức lễ cưới với bạn trai Matthew vào thánh trước

Theo tờ On, chồng của Trang Tư Mẫn đang làm thanh tra cao cấp ở Malaysia. Matthew là thiếu gia đích thực, có xuất thân danh giá. Gia đình anh sở hữu khối tài sản kếch xù, cha là giám đốc điều hành cấp cao tại 1 công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong khi đó, Trang Tư Mẫn từng có 1 đời chồng. Cô kết hôn với doanh nhân Dương Bỉnh Dật vào năm 2020. Đến năm 2022, cả hai ly hôn vì bất đồng về việc chọn nơi ở sau ngày cưới. Trang Tư Mẫn không yêu cầu chồng cũ doanh nhân chia tài sản hay trợ cấp sau ly hôn.

Chồng thứ 2 của nữ diễn viên TVB có gia thế khủng

Trang Tư Mẫn là diễn viên, người mẫu, MC nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô từng tham gia các bộ phim như Đại Nội Mật Thám Linh Linh Cẩu. Thần Thành Thái Bảo, Người Trong Giang Hồ, Lạc Lối Ở Hong Kong, Hảo Tâm Tác Quái, Đường Tâm Phong Bạo, Trùm Hương Cảng 2, Thần Bài Macau 3, Đả Lôi Đài... Trang Tư Mẫn sở hữu vóc dáng bốc lửa, gợi cảm cuốn hút. Tại xứ Hương Cảng, có vô số câu chuyện đã trở thành giai thoại xoay quanh nhan sắc của Trang Tư Mẫn. Vì quá đẹp, nữ diễn viên nhiều lần bị gạ tình.

Năm 2017, từng có 1 đại gia sẵn sàng chi 1,5 triệu USD (hơn 39 tỷ đồng) để được ăn tối với nữ diễn viên. Đến năm 2018, lại có một người hâm mộ vì quá yêu thích Trang Tư Mẫn đã gửi thư muốn được qua đêm với người đẹp với mức giá 100.000 HKD (khoảng gần 300 triệu đồng). Trang Tư Mẫn từ chối tất cả và đăng tải những nội dung gạ tình này lên mạng xã hội để lên án. Từ đó, cô được gọi là "mỹ nhân đáng giá 39 tỷ" trong showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Vì quá đẹp và bốc lửa, Trang Tư Mẫn nhiều lần bị gạ tình

Nguồn: Sina, Sohu, On