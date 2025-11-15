Sau màn trình diễn swimsuit tại Miss Universe 2025, Hương Giang bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Giữa lúc mạng xã hội rôm rả tranh luận, nàng hậu đã có buổi livestream để chia sẻ toàn bộ câu chuyện phía sau phần thi được chú ý này.

Trong livestream, Hương Giang cho biết trước khi thi đã xem lại đoạn clip ekip quay hậu trường cô mặc bikini và phát hiện có hình ảnh được cho là nhạy cảm. Vì vậy, Hương Giang tức tốc nhờ người tìm đồ bảo hộ để đảm bảo hình ảnh chỉn chu nhất khi trình diễn. Tuy nhiên, khi mặc đồ bảo hộ thì bikini bị kéo xuống thấp và để lộ vết sẹo ở bụng.

Hương Giang nói: "Khi MC hô thí sinh Peru ra thi thì Giang thấy đoạn clip mà ekip quay, và mình cũng không biết như thế nào. Tôi có gọi cho ekip chia sẻ tình hình và sợ nhất sẽ bị lộ và không được đẹp. Bên ngoài cứ đọc tên thí sinh đến vần T mà Giang vẫn còn trong nhà vệ sinh để xử lý. Mình đứng giữa 2 lựa chọn, nếu không mặc vào (đồ bảo hộ - PV) khi lên hình sẽ thấy, còn mặc vào thì bikini bị kéo sâu xuống và hở vết sẹo của Giang".

Càng sát thời điểm bước lên sân khấu, Hương Giang càng căng thẳng và phân vân. Cuối cùng Hương Giang chọn cách mặc đồ bảo hộ, và khi đến sân khấu thì thí sinh Venezuela (ngay trước Hương Giang). Đại diện Miss Universe Vietnam nói: "Lúc đó đầu óc Giang trống rỗng, không biết mình sẽ ra sao. Để đánh giá công tâm thì phần thi của Giang hôm nay là kiểu đi để không bị ngã thôi, nếu tự chấm thì chỉ được 5 điểm".

Hương Giang lên tiếng về sự cố ở Miss Universe (Nguồn: World Press)

Sự thẳng thắn của nàng hậu nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người cho rằng sự cố trang phục là điều khó tránh khỏi, đặc biệt với lịch trình dồn dập và áp lực lớn từ một đấu trường sắc đẹp quốc tế. Thái độ chia sẻ rõ ràng, không né tránh của Hương Giang được đánh giá là điểm cộng lớn, giúp khán giả hiểu rõ hơn về tình huống thực tế.

Dù phần thi swimsuit chưa thật sự bùng nổ như kỳ vọng, đông đảo người hâm mộ vẫn tin rằng đây chỉ là bước khởi động. Khán giả kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn trong bán kết và chung kết.

Phần thi swimsuit của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Chiều 14/11, trong khuôn khổ hoạt động của Miss Universe 2025, phần trình diễn swimsuit diễn ra hôm nay nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đại diện Miss Universe Vietnam xuất hiện trong layout bikini cam rực rỡ, khoe trọn body khi trình diễn.

Tuy vậy, song song với những lời khen, mạng xã hội cũng bùng lên loạt tranh luận trái chiều. Một bộ phận netizen nhận xét biểu cảm của Hương Giang hôm nay kém tự tin, thần sắc lộ dấu hiệu mệt mỏi và chưa thật sự bứt phá so với kỳ vọng. Nhiều bình luận còn cho rằng phần tạo dáng và cách đánh tay của cô chưa sắc nét, khiến tổng thể phần thi giảm hiệu ứng.

Luồng ý kiến trái chiều tiếp tục leo thang khi cộng đồng mạng so sánh và bàn luận về phong độ của Hương Giang trong từng khoảnh khắc. Một số khán giả cho rằng địa hình khá gồ ghề nên chọn cách trình diễn an toàn là vừa vặn. Cũng có fan sắc đẹp mong Miss Universe Vietnam sẽ bứt phá hơn cho chặng đua cuối.