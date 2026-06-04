Theo Reuters, hướng dẫn viên người Nepal được giải cứu sau nhiều ngày mất tích trên đỉnh Everest. Đáng chú ý, ông sống sót dù phải trải qua gần một tuần trong điều kiện khắc nghiệt mà không có oxy hay thức ăn. Đây là trường hợp sống sót mà giới leo núi đánh giá là vô cùng hiếm gặp.

Người được cứu là Dawa Sherpa, 52 tuổi. Ông mất tích trong khu vực giữa Trại III và Trại IV, khi cùng nhà leo núi người Ba Lan trở về vì không thể chinh phục đỉnh Everest. Vị khách đi cùng sau đó về trại căn cứ an toàn. Nguyên nhân khiến hai người lạc nhau vẫn chưa được làm rõ. Lần cuối cùng ông được nhìn thấy là vào ngày 29/5.

Lama Kazi Sherpa, thành viên Hiệp hội Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha, cho biết nhóm của ông tìm thấy Dawa Sherpa ở gần khu vực sông băng Khumbu và sơ tán người này đến nơi an toàn. Thời điểm đó, nhóm của ông đang dọn dẹp sau khi mùa leo núi khép lại.

Ông Dawa Sherpa được đưa tới bệnh viện ở Kathmandu, Nepal bằng trực thăng. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh được công bố cho thấy ông Dawa được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng, vẫn mặc trang phục leo núi khi mất tích. Ông được điều trị triệu chứng tê cóng cùng một số biến chứng do phải ở lâu trong môi trường khắc nghiệt. Gia đình cho biết sức khỏe của ông đang hồi phục tích cực.

"Ông ấy nhận ra tôi, vẫn nói chuyện được và tình trạng khá ổn. Chúng tôi rất vui", cô Mhendo Lhamo Sherpa, con gái của Dawa, chia sẻ.

Công ty tổ chức tour leo núi tại Nepal gọi đây là "phép màu". Trong bài đăng trên mạng xã hội, công ty cho biết ông Dawa sống sót một mình gần một tuần mà không có thức ăn, nước uống hay oxy khi vượt qua khu vực thác băng Khumbu đầy hiểm trở, thậm chí vào thời điểm các thang cố định phục vụ leo núi mùa giải đã được tháo dỡ.

Số người tham gia chinh phục đỉnh Everest trong mùa leo núi năm nay đạt mốc kỷ lục là hơn 1.000, với 494 giấy phép được Chính phủ Nepal cấp. Tuy nhiên, 5 trường hợp đã tử vong, bao gồm cả nhà leo núi và hướng dẫn viên. Ông Dawa nằm trong nhóm những người leo núi cuối cùng trên Everest trong mùa leo núi năm nay, vốn đã kết thúc vào cuối tháng trước.

Vào tháng 4, nhiều người từng mắc kẹt tại trại nền sau khi một khối băng khổng lồ từ sông băng đổ xuống, khiến việc mở đường lên đỉnh Everest bị trì hoãn.