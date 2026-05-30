Vụ việc xảy ra ở Serra do Rola-Moça, ngoại ô Belo Horizonte, và đang được điều tra như một trường hợp cố ý sát hại phụ nữ.

Nạn nhân được xác định là Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza.

Theo nhà chức trách Brazil, người phụ nữ này được cho là đã bị bắt cóc và sau đó bị đẩy từ một khu vực cao xuống bởi Silvanildo Amâncio de Araújo, 52 tuổi, người đã bị bắt giữ và được cho là đã thú nhận tội ác trong quá trình điều tra.

Người phụ nữ sống sót sau khi bị bạn trai cũ đẩy ngã

Vụ mất tích của Ana Cláudia được báo cáo vào ngày 18/5, sau khi cô không đến nơi làm việc hoặc trả lời điện thoại.

Các thành viên gia đình và đồng nghiệp đã báo cho chính quyền sau khi nhận thấy cô mất liên lạc từ sáng sớm.

Các cuộc điều tra sơ bộ xác định rằng người phụ nữ được nhìn thấy lần cuối sau khi đưa một trong những cô con gái của mình đến trường. Vài giờ sau, người thân biết được rằng cô đã gặp người bạn trai cũ trước khi mất tích.

Theo thông tin từ một người thân của nghi phạm, người này đã nhận được cuộc gọi trong đó người đàn ông thú nhận rằng hắn đang giam giữ Ana Cláudia và dự định đưa cô đến một khu vực vách đá.

Thông tin đó đã cho phép các nhà chức trách triển khai một chiến dịch tìm kiếm tại khu vực Nova Lima, nơi camera an ninh ghi lại hình ảnh chiếc xe của nghi phạm đi vào Công viên bang Serra do Rola-Moça.

Người phụ nữ được lực lượng cứu hộ giải cứu.

Theo Cảnh sát Quân sự Brazil, người đàn ông này được cho là đã đe dọa nạn nhân bằng dao và ép cô đi đến khu vực cao hơn trong công viên. Sau đó, hắn ta đã đẩy cô xuống một sườn dốc đá.

Giới chức trách ước tính Ana Cláudia đã rơi từ độ cao khoảng 10 mét và sau đó tiếp tục rơi thêm 40 mét nữa trên địa hình gồ ghề và khó tiếp cận.

Mặc dù cú ngã rất nghiêm trọng, người phụ nữ vẫn sống sót bằng cách bám vào cây cối hơn một ngày, không thể cử động hay cầu cứu.

Sáng 19/5, các đội cứu hỏa và nhân viên y tế đã tìm thấy nạn nhân và tiến hành cứu hộ.

Sau đó, Ana Cláudia được đưa đến Bệnh viện João XXIII, nơi cô được điều trị vết thương ở chân và nhiều vết trầy xước. Cô được xuất viện sau đó.

Silvanildo Amâncio de Araújo đã bị bắt giữ vài giờ sau đó ở phía bắc bang Minas Gerais. Trong chiến dịch, nhà chức trách đã tìm thấy điện thoại di động, quần áo và dao được cho là bằng chứng trong vụ án.

Phương Linh (t/h)