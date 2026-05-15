Sự việc xảy ra hôm 14/5 tại làng Bamiyana, thuộc khu vực đồn cảnh sát Bhamora, quận Bareilly, bang Uttar Pradesh. Nhân vật trong đoạn clip được xác định là Nanhe Miyan.

Theo truyền thông địa phương, thời điểm cơn bão mạnh ập đến, Nanhe Miyan đang giữ một sợi dây nối với mái tôn với hy vọng có thể giữ an toàn. Tuy nhiên, gió giật quá mạnh đã làm đứt dây, cuốn cả người đàn ông lẫn tấm mái tôn bay lên không trung.

“Tôi bị cuốn lên cao khoảng 9 - 12m. Tôi cũng không biết mình rơi xuống chỗ nào, chỉ biết lúc tiếp đất đã cách vị trí ban đầu ít nhất hơn 15m”, Nanhe Miyan kể lại với NDTV.

Sau cú rơi, người đàn ông bị gãy tay và chân, phải nhập viện điều trị. Một quan chức địa phương đã tới bệnh viện thăm hỏi, đồng thời cam kết chính quyền sẽ hỗ trợ các chi phí và nhu cầu cần thiết cho nạn nhân.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bang Uttar Pradesh đang hứng chịu hệ thống thời tiết cực đoan nghiêm trọng. Mưa lớn kèm giông lốc và sét đánh đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương.

Theo hãng tin PTI, trận mưa bão ngày 14/5 đã khiến ít nhất 89 người thiệt mạng, 53 người bị thương và 87 ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra, 114 gia súc cũng bị chết do thời tiết khắc nghiệt.

Trước tình hình này, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, Yogi Adityanath đã yêu cầu tất cả các quận cập nhật tình hình thiệt hại do mưa bão, sét và giông lốc mỗi 3 giờ một lần. Chính quyền cũng được chỉ đạo công khai thông tin cứu hộ, cứu nạn và bồi thường hỗ trợ trên mạng xã hội.

Nhiều khu vực như Prayagraj, Bhadohi, Fatehpur và Sonbhadra được ghi nhận chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng sau đợt thời tiết cực đoan này.

Nguồn: NDTV