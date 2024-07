Hứng chỉ trích dữ dội vì bị cho là cổ vũ lối yêu đương độc hại, Thạch Trang lên tiếng

Về chuyến đi Osaka vừa rồi, mình có đọc được nhiều comment "lo lắng" về việc đi chơi cùng người lạ.

Mình là người chủ động rủ bạn đi chơi vì cảm thấy người này dịu dàng và hiền lành. Tụi mình đi chơi rất trong sáng và vui vẻ. Mọi người "lo lắng" rằng mình sẽ gặp phải những vấn đề abcxyz khi đi cùng người lạ ở một đất nước mới, nhưng thực ra Hayato lại là người bảo vệ và take care mình trong cả chuyên đi. Mình cảm thấy may mắn vì điều đấy.

Mọi người cho rằng có nhiều người xấu ở ngoài kia, nhưng mình tin mình không phải là nguyên nhân của việc đó. Việc mình sợ hãi không thay đổi được điều gì cả, thế nên mình chọn cách trau dồi những kỹ năng bảo vệ bản thân, để giúp mình phân biệt được ai tốt ai xấu và không bỏ lỡ những trải nghiệm tuổi trẻ đáng nhớ.

Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc sống hay những người mình đã được gặp đều đáng trân quý, chính điều đó làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp và đáng sống hơn. Thế nên là hãy tận hưởng cuộc sống thật nhiều mọi người nha, we only live once thôi.

Mỗi người đều có những tiêu chuẩn và cách lựa chọn bạn bè riêng. "Tầm Thạch Trang" mà bạn nói đến ở đây là tầm nào, mình không chắc, nghe hơi đao to búa lớn so với mình.

Mình không chọn bạn bè dựa trên số follow, địa vị xã hội hay trạng thái tài chính của họ, chính nhờ vậy mình gặp được những người bạn chân thành và có được cộng đồng những bạn luôn dõi theo, yêu thương và bảo vệ mình. Hayato cũng thế, tình cảm và sự chân thành của bạn lớn hơn cả so với những thứ mà bạn đang xem là "thước đo".

Tụi mình đi chơi và tìm hiểu nhau, không có gì xảy ra và cũng không confirm điều gì trên mạng. Dễ dãi, phóng khoáng,... gì gì thì đều là do mọi người suy diễn chứ mình không truyền đạt. Chiếc áo của mình mặc là mình được nhãn hàng tặng ở Việt Nam, Hayato mời mình về nhà vì đơn giản là muốn tự tay nấu cho mình một bữa ăn trước khi mình về nhà.

Mình thực sự không vui khi đọc được những comment vẽ chuyện và khiến cho chuyến hành trình của mình giảm đi sự tích cực, trong sáng. Mình sẽ quay lại Nhật sớm thui, không phải để khẳng định gì cả, vì Nhật Bản và Hayato thực sự có nhiều ý nghĩa với mình, thế thôi.