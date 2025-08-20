Tiếp nối tinh thần của hai mùa đầu tiên, giải thưởng năm nay tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, tôn vinh những hành động vì cộng đồng bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến, dự án cộng đồng có tác động bền vững. Giải thưởng được chỉ đạo tổ chức bởi Báo Nhân Dân, phối hợp cùng đơn vị đồng hành là Công ty Cổ phần VCCorp.

bTaskee và hành trình 10 năm nâng tầm nghề giúp việc, xây dựng cộng đồng lao động bền vững

Bên cạnh những doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành cùng Giải thưởng trong 2 mùa qua, Human Act Prize mùa thứ ba, năm 2025 còn xuất hiện nhiều dự án mới. Chẳng hạn như tới dự Lễ họp báo, anh Phan Đức Thắng - Brand Manager bTaskee khu vực Hà Nội. bTaskee là đơn vị cung cấp đa dạng dịch vụ như: dọn dẹp nhà, vệ sinh máy lạnh, vệ sinh máy giặt, đi chợ hộ, chuyển nhà, chăm sóc người cao tuổi, trông trẻ, chăm sóc người bệnh...

Chia sẻ về lý do tham gia Giải thưởng Human Act Prize 2025, đại diện bTaskee nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất chính là sự uy tín của đơn vị tổ chức. “Tôi đã tìm hiểu kỹ về giải thưởng, từ tiêu chí, hội đồng giám khảo cho đến các hoạt động cộng đồng nhiều năm qua, và nhận thấy sự phù hợp với bTaskee. Điều khiến chúng tôi tâm đắc là giải thưởng tập trung vào cốt lõi giá trị con người. Chỉ khi doanh nghiệp thật sự đặt con người làm trung tâm, chất lượng dịch vụ mới có thể nâng cao, tạo ra sự bền vững. Đây cũng là điều mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu,” vị đại diện chia sẻ.

Anh Phan Đức Thắng - Brand Manager bTaskee

Thành lập năm 2016, bTaskee được biết đến như một startup công nghệ của Việt Nam xây dựng hệ sinh thái dịch vụ gia đình toàn diện. Sau gần 10 năm hoạt động, bTaskee đã tạo ra cộng đồng hơn 5.000 cộng tác viên – được gọi thân mật là “bTasker”. Họ chủ yếu là lao động phổ thông, đến từ nhiều tầng lớp xã hội, bao gồm cả phụ nữ, nam giới ở đô thị, và cả những người từng là lao động yếu thế với thu nhập bấp bênh.

“Chúng tôi muốn nâng tầm vị thế nghề giúp việc. Với bTaskee, các cộng tác viên có cơ hội làm việc linh hoạt về thời gian, địa điểm, có thêm thu nhập ổn định, đồng thời vẫn giữ được vai trò trong gia đình. Đây là giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn theo đuổi,” anh Đức Thắng cho biết. Doanh nghiệp hiện có mặt tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời mở rộng ra thị trường quốc tế với 3 quốc gia: Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Không chỉ dừng lại ở việc kết nối công việc, bTaskee còn chú trọng đào tạo, phát triển kỹ năng và bảo vệ quyền lợi cho cộng tác viên. Ứng dụng tích hợp công nghệ AI để hỗ trợ nghiệp vụ, tối ưu hóa địa điểm và thời gian nhận việc. Đội ngũ tư vấn 24/7 luôn đồng hành cùng CTV, từ việc tải app, thao tác ban đầu cho tới giải đáp những vướng mắc nhỏ nhất.

Đặc biệt, bTaskee thiết kế hệ thống thú vị: các cộng tác viên được phân hạng từ “ong non” đến “ong chúa”. Khi đạt cấp “ong chúa”, họ không chỉ nhận bảo hiểm – quyền lợi hiếm thấy trong ngành giúp việc mà còn có cơ hội trở thành mentor, đào tạo nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp. Điều này giúp tạo ra một cộng đồng đoàn kết, bền vững, nơi mỗi cá nhân đều được trân trọng.

“Các cộng tác viên của chúng tôi là những ‘chú ong chăm chỉ’ – những đại sứ xanh trong cộng đồng. Trước đây, xã hội thường có định kiến về nghề giúp việc. Nhưng khi quy mô gia đình ngày càng nhỏ, khi xã hội thay đổi nhanh chóng, chúng ta nhận ra rằng đây là lực lượng đóng góp trực tiếp cho chất lượng cuộc sống đô thị. Sau 10 năm, xã hội đã nhìn nhận đúng đắn hơn, thu nhập của họ cải thiện rõ rệt và sự tôn trọng cũng tăng lên,” đại diện bTaskee phân tích.

Một câu chuyện thú vị được kể lại: trong năm đầu tiên khi bTaskee triển khai, nhiều chị em giúp việc không muốn nhận việc ngay tại địa phương vì ngại gặp người quen. Họ chấp nhận đi qua 2-3 quận xa hơn để làm việc. Nhưng chỉ sau một năm, khi đã quen với môi trường, được đào tạo và nhìn thấy giá trị công việc, họ thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ tự ti, họ trở nên tự hào và sẵn sàng chia sẻ công khai công việc mình làm ngay tại nơi sinh sống. “Đây là một thành công lớn với chúng tôi, khi thấy sự tự tin và vị thế của họ được nâng lên,” anh Đức Thắng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về việc cân bằng giữa lợi nhuận doanh thu và giá trị cộng đồng, anh Đức Thắng khẳng định: “Chúng tôi tối ưu quản trị nhờ xuất thân từ lĩnh vực lập trình. Toàn bộ hệ thống quản trị được thiết kế thông minh để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền lợi cho cả cộng tác viên lẫn khách hàng. Doanh thu có thể dao động theo từng giai đoạn, nhưng giá trị con người và niềm tin của cộng đồng mới là nền tảng giúp chúng tôi phát triển bền vững".

Thương hiệu thời trang Canifa và dự án "Yêu thương có tất"

Với thương hiệu thời trang Canifa, doanh nghiệp từng nhận giải thưởng “Sản phẩm/ Dịch vụ bền vững” tại HAP năm 2024, Human Act Prize là cơ hội để các doanh nghiệp nhìn nhận lại hoạt động xã hội và kết nối với các đối tác có chung mục tiêu đóng góp cho cộng đồng.

Chị Đoàn Thị Bích Ngọc, Giám đốc điều hành Canifa

Chị Đoàn Thị Bích Ngọc, Giám đốc điều hành Canifa cho biết: "Chúng tôi đã hoạt động xã hội rất lâu nhưng toàn bộ các hoạt động xã hội trước giờ cơ bản không truyền thông. Năm 2023, tôi có cơ hội tham dự lễ trao giải vừa chuyên môn vừa nhiều cảm xúc, điều đó đã thôi thúc tôi tham gia Human Act Prize 2024 và may mắn được ghi nhận. Tạo ra dự án 'Yêu thương có tất' với Tòhe là lời khẳng định thiết thực nhất trong việc các doanh nghiệp cùng cộng hưởng và lan tỏa giá trị cho cộng đồng. Đặc biệt, một trong những thay đổi của Human Act Prize năm 2025 là việc các dự án được đào tạo, điều này vô cùng ý nghĩa với một doanh nghiệp từng hoạt động xã hội.

Chúng tôi đã hoạt động xã hội rất lâu nhưng toàn bộ các hoạt động xã hội trước giờ cơ bản là không truyền thông, 2023 có cơ hội tham dự lễ trao giải, một lễ trao giải vừa chuyên môn nhưng vẫn vô cùng nhiều cảm xúc, điều đó đã thôi thúc sự tham gia vào 2024, may mắn được ghi nhận, tạo ra 'Yêu thương có tất' là lời khẳng định thiết thực nhất trong việc cộng hưởng và lan tỏa".

Đại diện Canifa đánh giá cao những điểm mới tại Human Act Prize năm nay, đặc biệt là chương trình đào tạo chuyên sâu cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng. “Với một doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xã hội, việc được đào tạo là một điều vô cùng ý nghĩa”, chị Bích Ngọc nói. Chương trình đào tạo giúp nâng cao năng lực điều hành, gia tăng tác động xã hội từ các dự án và kiến tạo những giá trị bền vững lâu dài cho cộng đồng.

Human Act Prize 2025 tiếp tục tìm kiếm và vinh danh những sáng kiến – dù lớn hay nhỏ – đang lặng lẽ phụng sự cộng đồng một cách kiên định và đầy bản lĩnh.

Cổng đề cử Dự án vì Cộng đồng chính thức mở từ 20/8/2025 Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể giới thiệu một dự án truyền cảm hứng để cộng đồng ghi nhận, lan tỏa và tiếp sức. Đề cử ngay tại: https://humanactprize.org/congdongdecu Mỗi đề cử là một bước nhỏ tiếp sức cho hành trình lớn của những hành động vì cộng đồng.



