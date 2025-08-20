Hãy trở thành điều kỳ diệu đối với cộng đồng

Hơn 30 năm sống chung với căn bệnh xương thủy tinh quái ác nhưng Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 1990, tỉnh Ninh Bình) vẫn luôn lạc quan từng ngày, vượt qua bệnh tật để thực hiện ước mơ làm cô giáo.

Dù phải nghỉ học từ năm lớp 9 do sức khỏe yếu đi, nhưng với vốn kiến thức có được cùng việc tự học mỗi ngày, cô Tâm đã nhận dạy kèm miễn phí cho các em học sinh tại nhà trong căn phòng vỏn vẹn 10 m2. Hằng ngày, cô giáo chỉ nặng 15 kg vẫn cần mẫn gieo chữ trong một lớp học "5 không" mang tên "Ngọc Tâm Thủy Tinh": không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí.

Đến nay, lớp học của Ngọc Tâm đã duy trì hơn 20 năm, với nhiều học sinh theo đạt kết quả tốt, thậm chí thi đậu vào đại học danh tiếng. Cô Tâm còn sáng lập Không gian đọc và Quỹ học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh, hỗ trợ học sinh khó khăn. Cô giáo đặc biệt chia sẻ “Mỗi người sinh ra đã là một điều kỳ diệu và hãy trở thành điều kỳ diệu đối với cộng đồng.”

Lớp học “5 không” của cô giáo Ngọc Tâm được vinh danh ở hạng mục “Dự án truyền cảm hứng” tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024.

Hai năm qua, Human Act Prize đã ghi nhận và đồng hành cùng hàng trăm dự án của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kiên trì, bền bỉ phụng sự cộng đồng như “Ngọc Tâm Thủy Tinh”.

Và hôm nay, ngày 20/8/2025, mùa giải thứ ba của Human Act Prize chính thức bắt đầu với chủ đề "Kiên trì phụng sự" , để tiếp tục hành trình tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.

“Mỗi hành động tử tế là một viên gạch bền vững dựng xây tương lai đất nước”

Trong họp báo công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 chiều nay tại Hà Nội, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng chia sẻ: “ Từ năm 2023 đến nay, chúng tôi đã vinh danh rất nhiều sáng kiến vì cộng đồng: Từ những mô hình trợ giúp trẻ em yếu thế, người khuyết tật, cho đến các giải pháp giáo dục căn cơ, bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế bền vững. Đằng sau mỗi giải thưởng không chỉ là kết quả, mà là hành trình bền bỉ của những người đã chọn dấn thân, lựa chọn lợi ích riêng hài hòa trong lợi ích lớn lao của cộng đồng, xã hội ”.

Chủ đề của Human Act Prize 2025 là “Kiên trì phụng sự”, được lựa chọn nhằm làm sâu sắc hơn những giá trị đã được gieo mầm từ các mùa giải trước, để từ đó lan xa và bền vững hơn theo thời gian.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “‘ Kiên trì phụng sự ’ – đó chính là tinh thần của Giải thưởng Human Act Prize 2025. Một tinh thần vừa gần gũi vừa lớn lao, vừa thầm lặng vừa quyết liệt. Bởi trong một thế giới liên tục biến động, giá trị thật sự của một con người, một cộng đồng, một quốc gia… không chỉ được đo bằng những khởi đầu mạnh mẽ, mà còn được xác lập qua khả năng đi đến cùng với điều đúng đắn”.

Cùng chia sẻ những giá trị này, ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp, đơn vị phối hợp tổ chức Human Act Prize, thành viên Hội đồng Giám khảo Giải thưởng, nhận định: “Từ năm đầu tiên, Human Act Prize đã cho thấy giá trị thiết thực của một giải thưởng mang tính hành động – nơi các tổ chức, đơn vị, cá nhân đang âm thầm làm điều đúng có cơ hội được nhìn thấy, kết nối và tiếp sức. Ở đây, cái tốt không chỉ được tôn vinh, mà còn được mở rộng mức độ ảnh hưởng thông qua truyền thông, cộng hưởng nguồn lực và khuyến khích hợp tác giữa các dự án xã hội.

Chủ đề “Kiên trì phụng sự” năm nay không chỉ tôn vinh sự dấn thân mà còn khắc họa sức mạnh âm thầm nhưng bền bỉ của họ, những người đã chọn cống hiến lâu dài cho cộng đồng – vượt qua mọi giới hạn về nguồn lực, thời gian, hay niềm tin. Chính những hành trình kiên định với điều đúng ấy là nền móng cho một xã hội phát triển bền vững và nhân văn”.

Việt Nam đang đứng trước một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình. Hơn bao giờ hết, đây chính là lúc cần cổ vũ tinh thần “Kiên trì phụng sự” cộng đồng, để người Việt Nam chung tay kiến tạo một tương lai rực rỡ, không có ai bị bỏ lại phía sau.

Hai chữ “Phụng sự” tuy giản dị, nhưng có thể làm nên những điều kỳ diệu. Qua hai mùa giải thành công, Human Act Prize đã chứng kiến nhiều câu chuyện như vậy. Đó có thể là những vị nguyên lãnh đạo cả đời đã cống hiến cho đất nước, khi nghỉ hưu vẫn sẵn sàng nhận lương 0 đồng để đôn đáo lo quyên góp, giải ngân hàng trăm tỷ đồng giúp phòng chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

Đó cũng có thể là một doanh nghiệp giữa cạnh tranh khốc liệt của thị trường, luôn khẳng định “không vì mục tiêu kinh doanh mà hi sinh những giá trị về môi trường hay xã hội”, và nhờ vậy đã đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" trong toàn bộ hoạt động vận hành nội bộ sớm hơn 9 năm so với cam kết.

Chia sẻ về tinh thần phụng sự cộng đồng của doanh nghiệp, bà Võ Lương Bình Nguyên, Trưởng phòng Phát triển bền vững của Unilever Việt Nam, đơn vị 2 lần được vinh danh tại Human Act Prize 2023 và 2024, chia sẻ “ Chúng tôi vững tin rằng Human Act Prize không chỉ là một sân chơi nơi các dự án, chương trình được "giới thiệu" đến với công chúng, mà còn là dịp để bản thân doanh nghiệp nhìn lại quá trình thực hiện dự án và đánh giá một cách kỹ lưỡng tác động của các hoạt động ”.

Human Act Prize 2025 đổi mới - để vun đắp giá trị nhân văn thành nền móng cho sự tiến bộ

Với tinh thần biến giải thưởng thành một không gian, nơi “không chỉ ghi nhận những điều tử tế, mà còn góp phần định hình một chuẩn mực phát triển mới – nơi giá trị nhân văn là nền móng cho sự tiến bộ” như ông Lê Quốc Minh chia sẻ, Human Act Prize 2025 có nhiều điểm mới:

Chương trình đào tạo dành cho thủ lĩnh cộng đồng: Lần đầu tiên, Human Act Prize triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và hoàn toàn miễn phí dành cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng quy mô vừa và nhỏ.

Cố vấn đồng hành cùng dự án: Năm nay Human Act Prize lần đầu tiên triển khai cơ chế “Cố vấn đồng hành cùng dự án”. Một số dự án lớn sẽ tình nguyện đóng vai trò đỡ đầu – không chỉ hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ tri thức mà còn kết nối các nguồn lực cần thiết để tiếp sức cho các sáng kiến vừa và nhỏ trong giai đoạn phát triển.

Bổ sung thành viên Hội đồng Giám khảo: Human Act Prize 2025 mở rộng Hội đồng Giám khảo, nâng tổng số thành viên lên 12–14 người, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực phát triển bền vững, giáo dục, môi trường, kinh tế – xã hội, đến từ cả trong và ngoài nước.

UNICEF đồng hành với vai trò Cố vấn phát triển bền vững: UNICEF sẽ tham gia góp ý chiến lược cho hệ thống tiêu chí và quy trình xét chọn, đề cử chuyên gia vào Hội đồng Giám khảo, đồng thời hỗ trợ đào tạo, cố vấn nâng cao năng lực cho các dự án cộng đồng. Đặc biệt, UNICEF cam kết đồng hành cùng một sáng kiến tiêu biểu do thanh thiếu niên khởi xướng sau lễ trao giải – như một lời khẳng định cho cam kết trao quyền và nuôi dưỡng thế hệ kiến tạo thay đổi tích cực vì cộng đồng.

Thêm Đơn vị hỗ trợ Giải thưởng: Bên cạnh những đơn vị đã đồng hành từ mùa trước như Tổ chức Tác động xã hội Social Impact, TikTok, PwC, mùa giải năm nay chào đón thêm sự tham gia của tổ chức uy tín như Trường Đại học VinUniversity.

Thêm nhiều cơ quan báo chí – truyền thông đồng hành: Năm nay, giải thưởng ghi nhận sự bảo trợ truyền thông chính thức từ 15 cơ quan báo chí – truyền thông, cùng với sự tham gia tích cực của hàng chục đơn vị báo chí trung ương và địa phương trong việc lan tỏa thông điệp, khơi dậy tinh thần phụng sự trong cộng đồng.

Đổi mới triển lãm Hành động vì cộng đồng: Năm nay, triển lãm các dự án “Hành động vì cộng đồng” sẽ được tổ chức tại Khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm – không gian mở giữa lòng Thủ đô, nơi người dân và du khách có thể dễ dàng ghé thăm. Với vị trí đắc địa, triển lãm dự kiến thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt trong hai dịp cuối tuần diễn ra sự kiện.

Những hạt mầm tử tế nối dài hành trình phụng sự cộng đồng

Tại họp báo chiều 20/8, ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc dự án Giải thưởng Human Act Prize cho biết ba mùa của giải thưởng đều có tính liên kết với nhau. Mùa giải đầu tiên tôn vinh những “chiến binh” tiên phong, mở lối trên con đường hành động vì cộng đồng. Mùa giải thứ hai “Cộng đồng kiến tạo” là sau những dấu chân tiên phong, chúng ta đi cùng nhau, nắm tay nhau để lan tỏa và nhân rộng những giá trị, các mô hình tốt đẹp. Đến mùa giải thứ ba, chủ đề là “Kiên trì phụng sự”, bởi các dự án vì cộng đồng nếu không có tinh thần xung phong thì không có tinh thần kiến tạo và nếu không bền bỉ lâu dài thì khó có thể tạo ra những tác động xã hội lớn.

“Mặc dù Human Act Prize là giải thưởng rất mới, mới qua 2 mùa giải, nhưng điều làm chúng tôi xúc động là sự tử tế không có biên giới khi có nhiều người với nhiều vai trò khác nhau trong xã hội tham gia giải thưởng. Human Act Prize là giải thưởng kết hợp cả yếu tố chuyên môn cao và truyền cảm hứng khi quy tụ nhiều dự án chuyên môn cao chạm đến trái tim của rất nhiều người trong cộng đồng. Human Act Prize không phân biệt là dự án lớn hay nhỏ, miễn là dự án thực sự truyền cảm hứng trong cộng đồng”, Giám đốc dự án Giải Thưởng Human Act Prize nhấn mạnh.

Đến dự họp báo chiều nay, cô giáo Ngọc Tâm bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ của mình với chủ đề giải thưởng. "Với tôi, kiên trì phụng sự không chỉ là làm những gì lớn lao mà chúng ta có thể góp nhặt từ những việc nhỏ nhặt nhất hàng ngày", Ngọc Tâm chia sẻ.

Đại diện một dự án khác đã được vinh danh tại Human Act Prize, "Hạnh phúc cho em", Thượng úy Công an Dương Hải Ansercho rằng, ngoài giá trị cổ vũ tinh thần lớn lao, Human Act Prize còn giúp các dự án nhận được thêm cả những sự cổ vũ về vật chất quan trọng, giúp họ đi xa hơn, bền bỉ hơn trên con đường phụng sự cộng đồng.

“Trong năm 2024, dự án được vinh danh tại Human Act Prize và nhận được sự ủng hộ của ca sĩ Hà Anh Tuấn (400 triệu đồng - PV) tại 2 điểm trường. Hiện nay, 2 điểm trường đã được xây dựng xong trước thềm năm học mới và chúng tôi cũng đã có lời mời anh Hà Anh Tuấn sẽ đến đồng hành cùng các em nhỏ ở xã Thuận Châu của tỉnh Sơn La”.

Thượng úy Dương Hải Anh, đại diện dự án "Hạnh phúc cho em" chia sẻ về dự án có nhiều sự thay đổi sau mùa giải Human Act Prize 2024.

Thượng úy Dương Hải Anh cũng phấn khởi chia sẻ, sau khi được vinh danh tại Human Act Prize 2024, nhiều hoạt động của dự án nhận được sự quan tâm cũng như lan tỏa rộng rãi hơn trên các phương tiện truyền thông, nhiều bài viết đã chạm tới trái tim của các doanh nghiệp.

Có 3 doanh nghiệp đã cùng đồng hành với công an tỉnh Sơn La để xây dựng các điểm trường. Từ thời điểm được vinh danh tại giải thưởng với 67 điểm trường, giờ đây con số ấy đã lên đến 88.

Bà Đoàn Thị Bích Ngọc, Giám đốc điều hành nhãn hàng Canifa chia sẻ tại họp báo.

Không chỉ truyền cảm hứng, Human Act Prize còn là nơi các doanh nghiệp có lòng hảo tâm kết nối với nhau để nhân lên gấp bội những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bà Đoàn Thị Bích Ngọc, Giám đốc điều hành nhãn hàng Canifa chia sẻ: “Chúng tôi đã hoạt động xã hội rất lâu nhưng toàn bộ các hoạt động xã hội trước giờ cơ bản là không truyền thông. Năm 2023, tôi có cơ hội tham dự lễ trao giải Human Act Prize vừa chuyên môn vừa nhiều cảm xúc, điều đó đã thôi thúc tôi tham gia mùa giải năm 2024 và may mắn được ghi nhận. Tạo ra dự án “Yêu thương có tất” với Tòhe là lời khẳng định thiết thực nhất trong việc các doanh nghiệp cùng cộng hưởng và lan tỏa giá trị cho cộng đồng. Đặc biệt, một trong những thay đổi của Human Act Prize năm 2025 là việc các dự án được đào tạo, điều này vô cùng ý nghĩa với một doanh nghiệp từng hoạt động xã hội như chúng tôi” .

Chia sẻ thêm về hoạt động lan tỏa tri thức của Human Act Prize, nhà báo, nhà hoạt động xã hội Trần Mai Anh, thành viên Hội đồng Giám khảo Human Act Prize cho rằng: “Giải thưởng Human Act Prize là ngọn đuốc vinh danh những giá trị đã được tạo nên. Đào tạo và hành động chính là con đường để ánh sáng ấy tiếp tục lan tỏa và bền vững. Chúng tôi cho rằng ánh sáng chỉ thật sự bền lâu khi được tiếp nối bởi những con đường hành động và mỗi chúng ta đều là một phần của con đường ấy”.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại họp báo công bố Giải thưởng Human Act Prize 2025.

Human Act Prize năm nay đặc biệt có thêm sự đồng hành ý nghĩa của UNICEF, trong vai trò Cố vấn phát triển bền vững. Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam chia sẻ: “Năm nay chúng tôi có vinh dự được đồng hành cùng Human Act Prize 2025 với tư cách là cố vấn phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ đồng hành thể hiện cam kết cùng giải thưởng với 3 mục tiêu, đó là thúc đẩy quyền trẻ em, trao quyền cho thanh thiếu niên và thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững ở Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đem đến kinh nghiệm cũng như chuyên môn của mình để đóng góp cho những sáng kiến xuất sắc cũng như góp phần lan tỏa mạnh mẽ những hoạt động phát triển bền vững ở Việt Nam”.