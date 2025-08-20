Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 tiếp tục tìm kiếm và vinh danh những sáng kiến – dù lớn hay nhỏ – đang lặng lẽ phụng sự cộng đồng một cách kiên định và đầy bản lĩnh. Họp báo công bố Human Act Prize 2025 sẽ diễn ra vào ngày 20/8/2025 tại Hà Nội . Cổng đề cử Dự án vì Cộng đồng cũng chính thức mở từ thời điểm này. Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể giới thiệu một dự án truyền cảm hứng để cộng đồng ghi nhận, lan tỏa và tiếp sức. Mỗi đề cử là một bước nhỏ tiếp sức cho hành trình lớn của những hành động vì cộng đồng.

"Nhân dịp này, sao chúng ta không làm một bộ sưu tập kết hợp với nhau, để lan tỏa những dự án độc đáo đến đông đảo người tiêu dùng?". Từ lời gợi ý trong cuộc trao đổi chớp nhoáng giữa Tổng giám đốc thương hiệu thời trang Canifa, bà Đoàn Thị Bích Ngọc với đại diện Tòhe, doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực sáng tạo của trẻ em đặc biệt tại Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024, một bộ sưu tập vô cùng độc đáo đã ra đời với cái tên nhiều cảm xúc: "Yêu thương có tất".

Canifa là doanh nghiệp lớn trong ngành thời trang, với mục tiêu mang lại sự ấm áp và niềm vui cho mọi gia đình Việt đã tìm thấy sự đồng điệu trong giá trị nhân văn mà Tòhe theo đuổi. Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai đơn vị tại Gala Human Act Prize, giải thưởng tôn vinh những hoạt động vì cộng đồng đã tạo nên một thành quả đẹp đẽ cho mối quan hệ giữa hai đơn vị.

CANIFA được xướng tên tại hạng mục “Sản phẩm/Dịch vụ bền vững” trong khuôn khổ giải thưởng uy tín Human Act Prize 2024

Chiến dịch của Canifa kết hợp cùng Tòhe ra đời vào tháng 1/2025, trong bối cảnh xã hội đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các giá trị bền vững, sự bao dung và tính nhân văn trong hành trình phát triển thương hiệu. Sản phẩm là bộ sưu tập tất do Canifa sản xuất, với thiết kế là các hoạ tiết ngộ nghĩnh do các trẻ em đặc biệt đang sinh hoạt tại sân chơi nghệ thuật của Tòhe sáng tạo. Mỗi đôi tất không chỉ là một sản phẩm mà còn là một “tác phẩm nhỏ” mang theo thông điệp yêu thương. Thông qua dự án, Canifa và Tò he mong muốn tôn vinh khả năng sáng tạo độc đáo của các trẻ đặc biệt.

Canifa cùng Tòhe đưa những bức tranh của các em trở thành thiết kế chính cho sản phẩm tất trong dự án với cách tiếp cận thân thiện, ''Yêu thương có tất'' đến gần hơn với cộng đồng qua những sản phẩm mềm mịn và thiết yếu. Qua đó, hai thương hiệu mong muốn mỗi khách hàng thấu hiểu rằng trẻ đặc biệt có rất nhiều tài năng, xứng đáng được khám phá và trân trọng.

4 "nhà thiết kế" đặc biệt của bộ sưu tập đặc biệt

Tác giả những sản phẩm mỹ thuật được sử dụng trong bộ sưu tập “Yêu thương có tất” là 4 em nhỏ đang học các lớp nghệ thuật tại Tòhe. Cũng giống như đa phần bạn bè tại đây, khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của các em hạn chế hơn rất nhiều so với trẻ em bình thường. Nhưng biểu cảm bằng cây cọ vẽ của các em lại vô cùng phong phú.

Văn Minh Đức có bản năng màu rất thú vị, cách phối màu trong tranh của Đức mang đến ấn tượng thị giác mạnh mẽ với các cặp màu tương phản. Ngắm tranh của Đức dễ dàng nhận ra những niềm yêu đời rất thành thật, mọi vật qua góc nhìn của Đức đều có nét ngộ nghĩnh, tròn trịa.

Bộ sưu tập "Yêu thương có Tất"

Sae Hae, cậu bé có năng khiếu vẽ bằng tay trái, hình ảnh luôn dứt khoát và cực nhanh. Khi yêu thích gì cậu sẽ tự tìm kiếm trên Google các thông tin, cả tên khoa học của các loài, vẽ xong các hình ảnh cậu sẽ ghi chú tên ở bên cạnh. Trong vũ trụ của Sae Hae, hầu hết nhân vật đều tươi sáng, vui vẻ, có miệng đang mỉm cười.

Mai Khanh là cô bé thích vẽ động vật. Tranh của em có một sự thống nhất và phối tự nhiên khá thú vị, ấm áp. Sự tự tin từ đó hiện lên ngày một rõ ràng hơn.

Tuệ Giang - được mệnh danh là “phù thủy biến hình". Mọi sự vật thông qua lăng kính quan sát và liên tưởng của Tuệ Giang đều được biến đổi về hình dáng, tỉ lệ, bố cục và ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị. Mỗi ngày đến lớp, Giang đều chọn một màu chủ đạo và lựa chọn cách phối màu xuyên suốt buổi học, có khi là màu áo của các bạn trong lớp sẽ là cảm hứng cho Giang.

100 triệu đồng và rất nhiều số 8

100 triệu đồng doanh thu từ việc bán tất này đã được Canifa trao tặng lại cho Tòhe, nhằm triển khai chuỗi hoạt động Vui Tour - sân chơi nghệ thuật sáng tạo miễn phí dành cho trẻ em đặc biệt trên khắp Việt Nam trong năm 2025.

Vui Tour 2025 được tổ chức tại 8 địa điểm

Tòhe đã dùng phần chi phí này để tổ chức 8 chương trình vui chơi dành cho trẻ em ở tại 8 địa điểm. Trong đó có 6 địa điểm là các trung tâm can thiệp trẻ tự kỷ ở tại Hà Nội và có 2 địa điểm ở trung tâm can thiệp Ninh Bình. Tổng cộng, 88 bạn nhỏ đặc biệt đã tham gia sân chơi.

Không dừng lại ở đó, Tòhe có cam kết trao 5% doanh thu từ việc in tranh vẽ lên trên các sản phẩm, hoặc dự án. Tương tự, 4 nghệ sĩ góp phần tạo nên bộ sưu tập “Yêu thương có tất” cũng nhận được một phần từ doanh thu. Đó không phải là con số quá lớn, nhưng là cách ghi nhận thành quả của các em.

“Yêu thương có tất” không phải là dự án vì cộng đồng đầu tiên mà Canifa đã từng triển khai, nhưng là một dự án thu hút được sự khá nhiều sự chú ý và thiện cảm từ giới truyền thông vì ý nghĩa đặc biệt. Đại diện Canifa khẳng định, luôn mở rộng cửa chào đón các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp xã hội khác.

Về phía mình, đại diện Tòhe cũng nhấn mạnh mong muốn, khi cầm trên tay một sản phẩm có in tranh vẽ của trẻ em đặc biệt, mọi người sẽ thêm yêu và trân trọng những vẻ đẹp đa dạng của cuộc sống, từ đó tạo ra sự đồng cảm và tinh thần sẻ chia với các em.