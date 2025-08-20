Ngày 20/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba, năm 2025, với chủ đề "Kiên trì phụng sự". Tiếp nối tinh thần của hai mùa đầu tiên, giải thưởng năm nay tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, tôn vinh những hành động vì cộng đồng bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến, dự án cộng đồng có tác động bền vững. Giải thưởng được chỉ đạo tổ chức bởi Báo Nhân Dân, phối hợp cùng đơn vị đồng hành là Công ty Cổ phần VCCorp.

Nếu "Dấu ấn tiên phong" (2023) là lời tôn vinh dành cho những người mở lối - những chiến binh đầu tiên dấn thân, vượt khó để đặt nền móng cho hành động vì cộng đồng, thì "Cộng đồng kiến tạo" (2024) là bước chuyển mình mạnh mẽ, ghi dấu một tập thể biết kết nối, hợp lực và cùng nhau lan tỏa những mô hình tạo tác động sâu rộng. Và đến với "Kiên trì phụng sự" (2025), hành trình ấy được tiếp nối bằng sự bền bỉ giữ gìn, nuôi dưỡng và làm sâu sắc hơn những giá trị đã được gieo mầm, để từ đó lan xa và bền vững hơn theo thời gian.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đại diện Báo Nhân Dân, VCCorp cùng đông đảo khách mời, nghệ sĩ, nhà báo và các gương mặt tiêu biểu trong hoạt động cộng đồng.

Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần VCCorp tại lễ công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba, năm 2025

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

Không chỉ là buổi công bố, họp báo còn trở thành nơi gặp gỡ, kết nối và chia sẻ của những con người cùng chung lý tưởng vì cộng đồng. Những tràng pháo tay vang lên sau mỗi phát biểu như tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần "kiên trì phụng sự" - giá trị cốt lõi mà Human Act Prize 2025 muốn lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng chia sẻ:

"Để một sáng kiến có thể nuôi dưỡng lâu dài và giúp đỡ cộng đồng trên quy mô lớn, cần phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Nó không chỉ xuất phát từ trái tim hay một câu chuyện mang sức mạnh nhân văn, mà còn đòi hỏi một chiến lược đúng đắn, sự sáng tạo không ngừng, nguồn lực bền vững, một tinh thần kiên trì, bền bỉ. Đây là những yếu tố không dễ dàng hội tụ, và cũng chính là thách thức lớn nhất của những người dấn thân vì cộng đồng. Nhưng nếu hội tụ được, thì dự án sẽ mang lại tác động xã hội sâu sắc".

Vì lý do đó, "Kiên trì phụng sự" đã được lựa chọn làm chủ đề Human Act Prize 2025. "Kiên trì phụng sự" không chỉ để khắc họa chiều sâu của những nỗ lực dấn thân, mà còn nhằm tôn vinh những tác động xã hội thực tế mà dự án mang lại. Họ là những người vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và cả niềm tin để từng ngày nuôi dưỡng các sáng kiến nhân văn, không mỏi mệt trước khó khăn, không thoái lui trước thử thách. Chính sự kiên trì ấy đã và đang tạo nên những thay đổi bền vững cho cộng đồng – âm thầm nhưng sâu sắc, lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh.

Với tinh thần đó, Human Act Prize 2025 tiếp tục tìm kiếm và vinh danh những cá nhân, tổ chức đang triển khai các dự án vì cộng đồng – không phân biệt quy mô, xuất phát điểm hay lĩnh vực hoạt động. Phụng sự cộng đồng không chỉ là một lý tưởng cao đẹp, mà còn là lựa chọn đầy bản lĩnh. Những con người kiên trì đi tới cùng con đường họ tin chọn xứng đáng được lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh – để những giá trị nhân văn bền vững được thắp sáng và nối dài trong toàn xã hội.

Những điểm mới trong Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025

Lần đầu tiên, Human Act Prize triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và hoàn toàn miễn phí dành cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng quy mô vừa và nhỏ.

Thông qua chương trình này, các thủ lĩnh cộng đồng sẽ được trang bị hệ thống kiến thức nền tảng về quản trị tổ chức, phát triển bền vững, quản lý tài chính, truyền thông, gây quỹ, xây dựng mạng lưới và nhân rộng mô hình. Mục tiêu là nâng cao năng lực điều hành, gia tăng tác động xã hội và kiến tạo những giá trị bền vững lâu dài cho cộng đồng mà họ phụng sự.

Về vấn đề này, trong buổi họp báo, bà Trần Mai Anh - Sáng lập và Chủ tịch Quỹ TN&F - chia sẻ thêm: "Việc cung cấp chương trình đào tạo cho thủ lĩnh cộng đồng sẽ giúp các bạn trẻ có nhiệt huyết, mong muốn làm những điều to lớn nhưng còn thiếu nguồn lực để có tác động sâu rộng hơn, tham khảo, nắm bắt được nhiều thông tin. Đó không chỉ là những bài học lý thuyết mà còn là các bài học thực tiễn đi trước, bài học của những người từng trải qua. Mong muốn sự chung tay, phát triển cộng đồng."

Cùng với đó, trong năm nay, Human Act Prize cũng lần đầu tiên triển khai cơ chế "Cố vấn đồng hành cùng dự án". Theo đó, một số dự án lớn sẽ tình nguyện đóng vai trò đỡ đầu, không chỉ hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ tri thức mà còn kết nối các nguồn lực cần thiết để tiếp sức cho các sáng kiến vừa và nhỏ trong giai đoạn phát triển.

Song song, một số thành viên Ban Giám khảo và các chuyên gia uy tín trong mạng lưới phụng sự cộng đồng cũng sẽ trực tiếp cố vấn cho những dự án mà họ cảm thấy đồng cảm và phù hợp về định hướng.

Đây chính là cơ chế hỗ trợ đa tầng, tiếp nối tinh thần "Cộng đồng kiến tạo" nhằm hình thành một mạng lưới phụng sự vững chắc, nơi mỗi sáng kiến không còn đơn độc, mà trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái hợp lực, chia sẻ và cùng kiến tạo những thay đổi bền vững cho cộng đồng.

Không những vậy, Human Act Prize 2025 mở rộng Hội đồng Giám khảo, nâng tổng số thành viên lên 12–14 người, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực phát triển bền vững, giáo dục, môi trường, kinh tế – xã hội, đến từ cả trong và ngoài nước.

Sự hội tụ của những góc nhìn đa chiều – từ thực tiễn đến học thuật, từ địa phương đến quốc tế, từ các chuyên gia độc lập đến lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc bộ, ngành – hứa hẹn mang đến một quá trình đánh giá toàn diện, công tâm và sâu sắc cho các dự án được đề cử.

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn ban giám khảo phủ khắp các lĩnh vực, chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Được đồng hành của các bộ ban ngành trong nhiều năm, phủ rất nhiều đơn vị và đề cử đơn vị cho các chuyên gia, chúng tôi cố gắng có nhiều thành phần và góc nhìn. Những năm trước đó, chúng tôi cũng mời đại diện giới văn nghệ sĩ tham gia để có góc nhìn từ người trẻ, văn hoá văn nghệ để có góc nhìn sinh động."

Năm nay, UNICEF cũng chính thức đồng hành cùng Human Act Prize với vai trò Cố vấn phát triển bền vững, mang đến những đóng góp chuyên môn sâu rộng trong các vấn đề về phát triển bền vững, tập trung vào quyền trẻ em, tính hòa nhập và định hướng tác động xã hội.

Đặc biệt, năm nay, triển lãm các dự án "Hành động vì cộng đồng" sẽ được tổ chức tại Khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm – không gian mở giữa lòng Thủ đô, nơi người dân và du khách có thể dễ dàng ghé thăm. Với vị trí đắc địa, triển lãm dự kiến thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt trong hai dịp cuối tuần diễn ra sự kiện.

Về nội dung, triển lãm năm nay mang đến một bước đổi mới quan trọng: Thay vì chỉ trưng bày thông tin, không gian triển lãm sẽ kể những câu chuyện qua hiện vật thật – là các sản phẩm từ vật liệu tái chế, nguyên liệu phế thải, các vật dụng được tạo tác từ vỏ bom mìn sau xử lý, sản phẩm của người khuyết tật, và các sáng kiến thân thiện với môi trường… Mỗi hiện vật không chỉ mang dấu ấn sáng tạo, mà còn là biểu tượng của sự hồi sinh và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Bên cạnh đó, triển lãm còn tổ chức các hội thảo tương tác, khuyến khích lối sống xanh và tích cực như: làm đồ tái chế, đổi rác lấy cây, và nhiều hoạt động hướng đến thay đổi nhận thức – từ những hành động nhỏ, nhưng có sức lan tỏa lớn.