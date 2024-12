Huế Chumi - Hành trình thay đổi cuộc đời từ kinh doanh online

Chính phương châm này đã định hướng và truyền cảm hứng cho hành trình không ngừng nghỉ của chị, khơi dậy khát vọng và lan tỏa động lực mạnh mẽ cho thế hệ trẻ khao khát vươn lên.

Sự nỗ lực thay đổi từ sinh viên ngành Kế toán đến Giám đốc Kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn HWIN

Trần Thị Huế sinh năm 1993 (biệt danh Huế Chumi) sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thường xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, chỉn chu, toát ra khí chất của nữ doanh nhân hiện đại đầy bản lĩnh.

Chứng kiến sự thành công của chị hiện giờ, ít ai biết được để đạt được thành công như ngày hôm nay, chị đã trải qua không ít những khó khăn. Huế Chumi lớn lên với một cuộc sống được an bài sẵn bởi gia đình, nhưng cô đã chọn theo đuổi con đường riêng đầy thử thách ở Hà Nội. Khởi đầu với một công việc bán hàng lương thấp, cô không ngừng học hỏi và vượt qua muôn vàn khó khăn để trở thành cửa hàng trưởng của một thương hiệu thời trang danh tiếng. Bất chấp áp lực và định kiến "trọng nam khinh nữ", Huế Chumi đã chứng minh rằng với ý chí và nỗ lực, cô có thể vượt qua mọi rào cản, khiến cho gia đình tự hào và khẳng định giá trị bản thân.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Huế Chumi hiện nay đã phát triển lên vị trí Giám đốc Kinh doanh tại HWIN Group. Chia sẻ về cơ duyên với lĩnh vực này, chị Huế tiết lộ rằng quyết định của mình được thúc đẩy bởi khát khao mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cho những người cộng sự của chị và trẻ em. Chị cảm thấy thật sự hạnh phúc khi trao được giá trị cho những nhân sự của mình và chinh phục được những điều họ khát khao. Chị vô cùng tâm đắc với câu nói " Thành công thực sự không phải là thành công của riêng mình mà là bạn giúp được người khác đạt được ước mơ của họ." Điều này đã trở thành kim chỉ nam trong suốt hành trình kinh doanh và cũng là động lực khiến chị ngày càng phát triển hơn nữa.

Sau khi kết hôn và trở thành mẹ bỉm sữa, Huế Chumi nhận ra tiềm năng to lớn của kinh doanh online: một hình thức kinh doanh linh hoạt, chủ động, cho phép chị tự do quản lý thời gian, không gian làm việc và thu nhập. Điều này đặc biệt phù hợp với những mẹ bỉm sữa như chị, khi vừa có thể đảm bảo tự chủ tài chính, vừa chăm sóc con cái chu đáo. Xuất phát từ niềm đam mê và sự trăn trở trong việc nuôi dưỡng con cái, chị đã ấp ủ ý tưởng về sản phẩm Nước Gạc Nhung Hươu Byplay Sumo Calcium Deer Antler Liquid, nhằm mang đến một giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ nhỏ bởi sự uy tín và chất lượng của sản phẩm. Đây là một sản phẩm nổi tiếng của thương hiệu Huons Global (Hàn Quốc) được phân phối bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn HWIN. Với các thành phần quý hiếm như lộc nhung hươu cô đặc, canxi sinh học nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp cùng kẽm, vitamin D3 và vitamin C,... Gạc canxi nhung hươu SUMO giúp bé chắc khỏe xương răng và cao lớn vượt trội.

Bí kíp chăm con khoa học cùng chị Huế Chumi

Chị Huế Chumi là một người mẹ điển hình với phương pháp nuôi con khoa học. Chị đã chia sẻ ba bí kíp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Chị luôn khuyến khích con tự lập từ nhỏ, giúp con tự rèn luyện những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, giúp con tự tin hơn. Dù công việc kinh doanh vô cùng bận rộn nhưng chị Huế Chumi rất coi trọng việc làm bạn với con, thường xuyên trò chuyện và lắng nghe con, tạo ra một môi trường thân thiện để con có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cuối cùng, chị không chỉ đưa ra lời khuyên cho con mà còn hỏi ý kiến và lắng nghe những quan điểm của con, giúp con cảm thấy được tôn trọng và khuyến khích khả năng tư duy độc lập. Với ba bí kíp này, hai bé nhà chị Huế Chumi không chỉ ngoan ngoãn, đáng yêu mà còn rất tự lập, tự tin phát triển ở trường học và cả cuộc sống đời thường.

Trong kinh doanh, Huế Chumi luôn giữ vững triết lý "kinh doanh bằng sự tử tế." Đối với chị, "sự tử tế" chính là kim chỉ nam dẫn lối cho mọi quyết định. Mỗi sản phẩm mà Huế Chumi giới thiệu ra thị trường không chỉ đơn thuần là hàng hóa, mà còn gắn liền với uy tín và giá trị cá nhân mà chị đã dày công xây dựng. Sự chân thành và trung thực trở thành nền tảng vững chắc, giúp chị không chỉ tạo dựng niềm tin nơi khách hàng mà còn khẳng định giá trị của chính mình trong một thế giới kinh doanh đầy thử thách.

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn HWIN

Địa chỉ: Số 01-9th AVE và số 114, Market Str, Sunrise I, Khu đô, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trí, Tp. Hà Nội