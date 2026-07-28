Từ một chàng trai từng học sửa điện ô tô, làm bartender và tập Taekwondo, Nguyễn Hùng trở thành gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt sau khi “Phép màu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Nguyễn Hùng là ai?

Nguyễn Hùng có tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Hùng , sinh năm 1999 , quê Gia Lai .

Anh hoạt động trong nhiều vai trò gồm:

Ca sĩ

Nhạc sĩ

Diễn viên

Giọng ca chính của ban nhạc MAYDAYs

Nguyễn Hùng được đông đảo khán giả biết đến sau thành công của ca khúc “Phép màu” , bài hát gắn với phim ngắn Đàn cá gỗ .

Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, Nguyễn Hùng có hành trình khá khác biệt.

Anh từng có khoảng 10 năm tập luyện và thi đấu Taekwondo, từng làm vũ công, bartender tại Pleiku và học nghề sửa chữa điện ô tô.

Trong thời gian đó, âm nhạc vẫn luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Nguyễn Hùng. Anh thường tìm tới những địa điểm có ban nhạc biểu diễn để nghe nhạc và dần bắt đầu con đường sáng tác.

Nguyễn Hùng là tác giả ca khúc “Phép màu”

Ca khúc giúp tên tuổi Nguyễn Hùng được biết đến rộng rãi nhất là “Phép màu” .

Bài hát ban đầu được sáng tác cho phim ngắn Đàn cá gỗ .

Trong quá trình thực hiện bộ phim, ê-kíp cần một ca khúc riêng nhưng kinh phí hạn chế. Đạo diễn sau đó đề nghị Nguyễn Hùng thử sáng tác và “Phép màu” ra đời từ cơ duyên này.

Nguyễn Hùng vừa là người sáng tác, vừa thể hiện ca khúc.

Sau khi hoàn thành phần nhạc, anh tìm đến những người bạn để phối khí. Quá trình làm “Phép màu” cũng góp phần đưa các thành viên của ban nhạc MAYDAYs đến gần nhau hơn.

MAYDAYs gồm Nguyễn Hùng cùng Lê Khoa, Lê Khải, Michel Trần và Tú Nguyên.

Nhóm theo đuổi màu sắc pop rock, indie với cách làm nhạc tương đối mộc mạc, chú trọng nhạc cụ thật và cảm xúc trong cách kể chuyện.

Nguyễn Hùng và ban nhạc MAYDAYS

Vì sao “Phép màu” của Nguyễn Hùng nổi tiếng?

“Phép màu” đặc biệt được yêu thích nhờ giai điệu nhẹ nhàng và phần ca từ dễ gợi liên tưởng tới tình bạn, tình yêu, tuổi trẻ và những cuộc chia xa.

Ca khúc lan truyền mạnh vào mùa tổng kết năm học 2024-2025.

Trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội, “Phép màu” xuất hiện trong hàng loạt video về:

Thanh xuân

Tuổi học trò

Lễ tốt nghiệp

Tình bạn

Những cuộc chia tay

Từ một bài hát được sáng tác cho phim ngắn, “Phép màu” dần trở thành một trong những ca khúc được giới trẻ nghe và chia sẻ nhiều.

Bộ phim Đàn cá gỗ cũng nhận Cánh Diều Vàng 2024 ở hạng mục phim ngắn , góp phần đưa Nguyễn Hùng đến gần hơn với công chúng.

Nguyễn Hùng từng làm nghề gì trước khi nổi tiếng?

Trước khi trở thành ca sĩ, Nguyễn Hùng từng trải qua nhiều công việc khác nhau.

Anh từng:

Tập luyện và thi đấu Taekwondo trong khoảng 10 năm

Làm vũ công

Làm bartender tại Pleiku

Học nghề sửa chữa điện ô tô

Tuổi thơ của Nguyễn Hùng gắn với vùng đất Gia Lai và những nương rẫy cà phê.

Theo những chia sẻ trước đây, một trong những ký ức âm nhạc sớm nhất của anh đến từ chiếc radio mà cha thường mang theo. Nguyễn Hùng từng nghe nhiều nhạc Trịnh Công Sơn qua giọng hát Khánh Ly.

Khi trưởng thành, anh tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều nghệ sĩ Việt như Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng, Đen Vâu, Thắng Ngọt hay Hải Bột.

Nguyễn Hùng và ban nhạc MAYDAYs

Bên cạnh hoạt động cá nhân, Nguyễn Hùng còn được biết đến là giọng ca chính của MAYDAYs .

Ban nhạc theo đuổi phong cách gần với pop rock và indie, không quá chú trọng việc xây dựng hình ảnh cầu kỳ.

Sự mộc mạc cũng trở thành một trong những điểm nhận diện của Nguyễn Hùng.

Thay vì hình ảnh một ca sĩ được “đóng gói” theo công thức thần tượng, Nguyễn Hùng gây ấn tượng bởi ngoại hình đời thường, phong cách giản dị và cách hát giàu cảm xúc.

Từ “Phép màu” đến “Còn gì đẹp hơn”

Sau thành công của “Phép màu”, Nguyễn Hùng tiếp tục được chú ý với “Còn gì đẹp hơn” .

Ca khúc được anh sáng tác trong thời gian tham gia dự án điện ảnh Mưa đỏ .

Nếu “Phép màu” gắn với thanh xuân và những mối quan hệ gần gũi, “Còn gì đẹp hơn” mang màu sắc khác biệt khi khai thác những cảm xúc về chiến tranh, sự hy sinh, tình yêu quê hương và hòa bình.

Hai ca khúc giúp Nguyễn Hùng cho thấy khả năng sáng tác ở nhiều chủ đề khác nhau.

Nguyễn Hùng đóng vai gì trong phim “Mưa đỏ”?

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Nguyễn Hùng còn thử sức với điện ảnh.

Trong phim “Mưa đỏ” , anh đảm nhận vai Hải .

Việc tham gia dự án này đồng thời trở thành chất liệu để Nguyễn Hùng viết “Còn gì đẹp hơn”.

Sau Đàn cá gỗ và Mưa đỏ , Nguyễn Hùng tiếp tục mở rộng hoạt động diễn xuất, từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng thay vì chỉ tập trung vào ca hát.

Nguyễn Hùng giành giải gì tại Làn Sóng Xanh?

Thành công của Nguyễn Hùng tiếp tục được ghi nhận tại Làn Sóng Xanh 2025 .

Hai ca khúc “Phép màu” và “Còn gì đẹp hơn” giúp nam nghệ sĩ được xướng tên ở nhiều hạng mục.

Trong đó có các giải thưởng liên quan tới:

Gương mặt mới xuất sắc

Ca khúc nhạc phim được yêu thích

Bài hát hiện tượng

Đây cũng là dấu mốc cho thấy Nguyễn Hùng không còn đơn thuần là một hiện tượng mạng xã hội mà bắt đầu tạo được dấu ấn rõ ràng trong thị trường âm nhạc.

Nguyễn Hùng từ một chàng trai vô danh đến nghệ sĩ trẻ nổi bật

Hành trình của Nguyễn Hùng gây chú ý bởi anh không xuất thân từ một môi trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp nổi tiếng.

Từ một chàng trai ở Gia Lai từng tập võ, làm bartender và học sửa điện ô tô, anh bước vào âm nhạc bằng những sáng tác gần gũi.

“Phép màu” sau đó thực sự trở thành một bước ngoặt trong sự nghiệp.

Ca khúc không chỉ đưa Nguyễn Hùng đến với hàng triệu khán giả mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong âm nhạc và điện ảnh.

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Hùng được xem là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ đáng chú ý khi cùng lúc đảm nhiệm vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên .

Những câu hỏi thường gặp về ca sĩ Nguyễn Hùng

Ca sĩ Nguyễn Hùng sinh năm bao nhiêu?

Nguyễn Hùng sinh năm 1999 .

Nguyễn Hùng quê ở đâu?

Nguyễn Hùng quê Gia Lai .

Tên thật của Nguyễn Hùng là gì?

Tên đầy đủ của nam ca sĩ là Nguyễn Quốc Hùng .

Ai sáng tác bài “Phép màu”?

Nguyễn Hùng là người sáng tác và thể hiện ca khúc “Phép màu”.

“Phép màu” là nhạc phim gì?

“Phép màu” gắn với phim ngắn “Đàn cá gỗ” .

Nguyễn Hùng thuộc ban nhạc nào?

Nguyễn Hùng là giọng ca chính của ban nhạc MAYDAYs .

Nguyễn Hùng có đóng phim không?

Có. Nguyễn Hùng từng tham gia Đàn cá gỗ , Mưa đỏ và một số dự án điện ảnh khác.

Nguyễn Hùng đóng vai gì trong “Mưa đỏ”?

Trong Mưa đỏ , Nguyễn Hùng đảm nhận vai Hải .

“Còn gì đẹp hơn” của ai?

“Còn gì đẹp hơn” là ca khúc do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện , được anh viết trong thời gian tham gia phim Mưa đỏ .