Nổi lên nhờ clip khuyên răn đạo lý

Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, SN 1984, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái, hiện sinh sống tại TP.HCM. Nhân vật này bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội vào khoảng năm 2015 khi đăng tải những video khoe tiền, vàng, tặng thẻ cào và thách thức giang hồ trên mạng xã hội.

Trong nhiều video trước đây do Huấn đăng tải trên mạng, Huấn tỏ ra ngông nghênh, xem thường pháp luật. Các video từng ghi lại cảnh Huấn phóng xe trên đường không đội mũ bảo hiểm, thách thức lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra, thậm chí còn ngang nhiên sử dụng ma túy tại nhà... Không những thế, Huấn Hoa Hồng còn khoe có mối quan hệ rộng rãi với nhiều "giang hồ mạng" thường xuyên chụp ảnh, livestream với những đối tượng này để đăng tải lên mạng xã hội.



Huấn Hoa Hồng thường xuyên khoe tiền, vàng cùng xe sang trên MXH.

Cùng với đó, Huấn Hoa Hồng cũng gây chú ý khi liên tục livestream trên mạng xã hội để khuyên răn giới trẻ các đạo lý về cuộc sống và tình yêu. Huấn nói rằng các bạn trẻ phải chịu khó học tập, tôn trọng tình anh em, triết lý trong kinh doanh và đặc biệt là phải tránh xa cờ bạc, ma túy.

Huấn Hoa Hồng luôn lấy bản thân ra để làm ví dụ minh họa. Huấn nói bản thân mình kém may mắn khi gia đình khó khăn, chỉ được cho học đến lớp 7; từng sử dụng ma túy, "đập đá" đến ảnh hưởng sức khỏe nhưng bây giờ đã từ bỏ.

Huấn Hoa Hồng thường xuyên livestream khuyên răn đạo lý.Một trong những phát ngôn được chia sẻ nhiều nhất của Huấn Hoa Hồng đó chính là câu: "Cần cù thì bù siêng năng; Có làm thì mới có ăn".

Với những phát ngôn này, Huấn được một bộ phận người dùng mạng gọi là "idol", "thầy"... Không chỉ được biết đến với vai trò “doanh nhân mạng”, Huấn Hoa Hồng còn thường xuyên thể hiện lối sống xa hoa, chịu chơi khi thường xuyên đăng tải những clip sở hữu siêu xe có giá trị hàng chục tỷ đồng như Range Rover Sport gần 6 tỷ đồng, Porsche Panamera 2019 khoảng 7 tỷ, Mercedes C300 AMG gần 2 tỷ, Mercedes Maybach S450 Luxury 2020 gần 5 tỷ, cùng nhiều xe mô tô phân khối lớn như Kawasaki Z1000 và Ducati Diavel.

Trong các buổi phát trực tiếp, Huấn Hoa Hồng không ít lần khẳng định bản thân đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Những lùm xùm của Huấn Hoa Hồng

Là một “hiện tượng mạng” nổi bật nhưng Huấn Hoa Hồng cũng là gương mặt gắn liền với nhiều rắc rối pháp lý. Tháng 9/2019, khi công an TP.HCM kiểm tra một tụ điểm ăn chơi tại quận Bình Thạnh, Huấn bị phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đến tháng 3/2020, anh tiếp tục bị Công an TP Lào Cai phát hiện sử dụng chất cấm tại một khách sạn địa phương, kết quả kiểm tra nhanh vẫn dương tính. Theo Cổng thông tin Phòng, chống ma túy, sau hai lần vi phạm, Huấn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là cai nghiện bắt buộc tối đa 24 tháng.

Không chỉ dừng lại ở đó, tháng 4/2020, Huấn đăng tải lên Facebook cá nhân thông tin sai sự thật khi cho rằng “80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy”, khiến dư luận phẫn nộ. Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội đã xử phạt anh 7,5 triệu đồng vì hành vi bôi nhọ, xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước.

Huấn "hoa hồng" làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: Công an cung cấp

Cũng trong năm 2020, Huấn tiếp tục bị Bộ Thông tin & Truyền thông xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng tải video giả mạo logo VTV, lồng ghép hình ảnh của mình trong chương trình “Chuyển động 24h” để kêu gọi quyên góp cho đồng bào miền Trung. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi phát tán thông tin giả mạo, gây hiểu nhầm.

Ngoài ra, Huấn từng gây chú ý khi rao bán cuốn sách “Nhà xuất bản SG” giá 799.000 đồng, được quảng cáo là “bí kíp làm giàu từ Huấn Hoa Hồng”. Tuy nhiên, Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định không cấp phép cho ấn phẩm này và yêu cầu kiểm tra, làm rõ dấu hiệu phát hành sách không phép.

Không lâu sau ồn ào bán sách lậu, Huấn Hoa Hồng lại gây chú ý khi ra MV ca nhạc xuất hiện hình ảnh game cờ bạc trá hình.

MV của Huấn Hoa Hồng có tên "Muôn kiếp là anh em" độ dài hơn 6 phút, được phát hành trên Youtube, có nội dung thể hiện triết lý nghĩa khí giang hồ của Huấn khi giúp đỡ bạn bè. Cũng giống như nhiều MV của một số "giang hồ mạng" khác, nội dung cũng thể hiện những màn đánh đấm, bạo lực.

Trong MV, mặc dù Huấn Hoa Hồng hát đi hát lại khuyên người ta bỏ cờ bạc nhưng cũng lại liên tục lồng ghép các hình ảnh quảng cáo cho game đánh bạc online như Go88; 789club... Đặc biệt, đoạn cuối của MV còn xuất hiện hình ảnh một chiếc điện thoại màn hình lớn xuất hiện, đang chạy ứng dụng 789club kèm cả hướng dẫn nạp tiền vào game.

MV của Huấn Hoa Hồng có nhiều hình ảnh bạo lực, lồng ghép quảng cáo game bài bạc.

Quảng cáo nạp tiền cho cờ bạc được lồng ghép trong MV của Huấn Hoa Hồng.

Tìm hiểu được biết, cả Go88 và 789club đều là những game cờ bạc có trụ sở đặt ở nước ngoài hoạt động dưới hình thức đánh bạc thông qua game bài đổi thưởng. Ngoài ra, còn có cá độ bóng đá, Chuyên mục thể thao đặt cược chuyên nghiệp, có lịch thi đấu và tỉ lệ ăn thua của từng trò chơi... Tại Việt Nam loại hình đánh bạc online bị các cơ quan chức năng nghiêm cấm.

Theo Thị trường tài chính (Chuyên trang của báo Kinh tế và đô thị) Từ năm 2022, Huấn Hoa Hồng cùng vợ chuyển hướng sang kinh doanh online, thường xuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội. Các sản phẩm được quảng cáo đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến hàng sinh lý, trong đó nổi bật là các dòng nước hoa “giá rẻ bất ngờ” được quảng cáo rầm rộ. Bên cạnh đó, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bùi Xuân Huấn còn hiện diện trong nhiều công ty hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau.

Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng từng được biết là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group, đặt trụ sở tại khu đô thị Dương Nội (Hà Nội), kinh doanh các mảng từ mua bán ô tô, mỹ phẩm đến bất động sản. Ngoài ra, anh còn góp vốn và giữ vai trò đại diện tại Công ty Cổ phần Dịch vụ 168 và Nhà hàng Huấn Hoa Hồng, đồng thời là cổ đông tại Công ty Cổ phần Dịch vụ FB châu Á.

Đáng chú ý, tháng 5/2025, Huấn Hoa Hồng tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh khi khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại huyện Hoài Đức cũ (Hà Nội). Đây được giới thiệu là khu vườn chuyên cung cấp các loại tùng Nhật Bản có giá trị cao, nhiều cây được định giá lên tới cả tỷ đồng. Pháp nhân đứng sau dự án là Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP, thành lập tháng 4/2024 với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trong đó Huấn góp 4 tỷ đồng, tương đương 44,445% cổ phần.