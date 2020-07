Huấn "Hoa Hồng" khai gì khi làm việc với cơ quan công an?

Ngày 6/7, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết vừa lập hồ sơ, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội, xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn, tức Huấn "hoa hồng" (sinh năm 1985 tại Yên Bái), 17,5 triệu đồng.

Huấn "hoa hồng" làm việc tại cơ quan công an.

Quyết định xử phạt hành chính nêu: “Ông Bùi Xuân Huấn đã tự biên tập, xuất bản 2 cuốn "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online", nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản”. Đồng thời, trong quyết định xử phạt cũng nhắc đến việc "đối tượng (Bùi Xuân Huấn) đã tự tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Tại cơ quan công an, Huấn "hoa hồng" khai: Nội dung 2 cuốn sách là do Huấn cóp nhặt, sưu tầm trên mạng, chỉnh sửa để phát hành thành sách rồi tự gắn vào là “Nhà xuất bản SG”. Sau đó, Huấn không thông qua cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà tự rao bán trên mạng xã hội, giá 799.000 đồng một bộ. Do Huấn là nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nên chỉ sau một tháng đầu đã có hàng nghìn đơn đặt mua.

Huấn cho biết, do trình độ hiểu biết hạn chế, muốn kiếm tiền nuôi gia đình nên nghĩ ra cách bán sách, lợi dụng tầm ảnh hưởng để kiếm thêm. Tại cơ quan công an, Huấn thừa nhận hành vi của mình là sai lầm.

Sách của Huấn có văn phong lủng củng, nhiều chỗ sai chính tả.

Trong hai cuốn sách, chủ yếu viết về cách kiếm tiền từ buôn bán online và có một số phần nói về kinh nghiệm cá nhân của Huấn. Tuy nhiên, trong sách có rất nhiều chỗ sai chính tả, câu cú lủng củng.

Ngoài hai cuốn sách lậu bị cơ quan chức năng "sờ gáy", Huấn cũng đang bị điều tra về việc tung MV cổ súy cho game đánh bạc trên mạng. Trước đó, MV nhạc “Muôn kiếp là anh em” của Huấn "hoa hồng" tung lên trang Youtube nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, nhưng phải gỡ bỏ chỉ sau 1 ngày vì chèn nội dung quảng cáo cho cờ bạc online.

Được biết, Huấn “hoa hồng” là "giang hồ mạng" nổi tiếng nhờ những clip khoe tiền, khoe ăn chơi, dạy đạo lý và thậm chí là cả clip... đòi nợ. Biệt danh Huấn "hoa hồng" xuất phát từ những hình xăm cành hoa hồng khắp tay và ngực. Thời đỉnh cao, Huấn "hoa hồng" và Khá "bảnh" là hai giang hồ mạng có nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội tại Việt Nam.

Tháng 9/2019, Huấn bị Công an giữ vì dương tính với ma túy khi đột kích một điểm ăn chơi ở quận Bình Thạnh. Sau đó, Huấn “hoa hồng” bị đưa đi cai nghiện. Đầu tháng 3/2020, thêm một lần Huấn "hoa hồng” bị phát hiện dương tính với ma túy tại một khách sạn ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.