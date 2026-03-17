Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip lan truyền hình ảnh diễn viên Hứa Vĩ Văn nằm trên giường bệnh với ống thở oxy, khiến không ít khán giả hoang mang và lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam diễn viên. Một số video thậm chí còn kêu gọi người xem cầu nguyện hoặc chia sẻ thông tin về việc nam diễn viên nhập viện, nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn.

Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, Hứa Vĩ Văn đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để làm rõ sự việc. Nam diễn viên cho biết ban đầu anh không định phản hồi vì trên mạng có quá nhiều tài khoản giả mạo, tuy nhiên câu chuyện lần này đã đi quá xa và ảnh hưởng đến bạn bè, người thân xung quanh nên buộc phải lên tiếng.

Trong bài đăng, Hứa Vĩ Văn khẳng định các clip và tài khoản lan truyền thông tin anh nhập viện đều là giả mạo. Theo nam diễn viên, những video này được tạo bằng công nghệ AI và dễ gây hiểu nhầm cho khán giả. "Tính không đăng vì tài khoản giả mạo trên mạng quá nhiều. Nhưng lần này mọi chuyện đã đi hơi xa, ảnh hưởng đến bạn bè và người thân xung quanh nên mình xin nói một lần cho rõ. Đây là tài khoản giả và video sử dụng AI, có dấu hiệu không tốt. Mọi người cẩn thận và giúp mình report tài khoản này nhé", anh viết.

Không chỉ vậy, nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã quan tâm, hỏi thăm khi nhìn thấy các đoạn clip lan truyền trên mạng. Đồng thời anh cũng xin lỗi vì sự việc ngoài ý muốn này đã khiến nhiều người lo lắng.

Trong thời gian gần đây, tình trạng giả mạo tài khoản nghệ sĩ hoặc sử dụng công nghệ AI để tạo video sai lệch đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Những nội dung này thường được dựng với mục đích thu hút lượt xem, tương tác, thậm chí kêu gọi quyên góp hoặc lan truyền thông tin thất thiệt.

Cách đây không lâu, Mỹ Tâm phải nhanh chóng lên tiếng vì loạt bài đăng, clip sử dụng AI để giả giọng và hình ảnh nữ ca sĩ để quảng cáo, buôn bán nhiều mặt hàng không rõ ràng. Trước đó, nhiều nghệ sĩ khác như Hoài Linh, Quyền Linh, Hoà Minzy, Nhật Kim Anh,... cũng bức xúc lên tiếng về thông tin thất thiệt, lợi dụng tên tuổi để lừa đảo, gây hiểu lầm cho khán giả.

Hứa Vĩ Văn không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu phim ảnh. Nam diễn viên tạo được thiện cảm với khán giả bởi vẻ ngoài chững chạc, nét điềm đạm và khí chất lịch lãm. Không ồn ào hay chạy theo xu hướng, anh vẫn duy trì sức hút ổn định nhờ phong độ diễn xuất bền bỉ. Ở mảng phim ảnh, Hứa Vĩ Văn liên tục góp mặt trong loạt dự án đáng chú ý như Nghề Siêu Dễ, Em và Trịnh, Biệt Đội Rất Ổn, Đất Rừng Phương Nam, Mưa Đỏ, Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại và Phiên Chợ Của Quỷ...

