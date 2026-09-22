"Hot boy đẹp nhất Tử Cấm Thành" Hứa Khải đổ bộ Tân Sơn Nhất: Visual đời thực vừa soái vừa ngầu không chỗ chê

Tối 21/9, nam diễn viên Hứa Khải đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lần này, mỹ nam Diên Hi Công Lược sang Việt Nam cùng Châu Dã để tham dự sự kiện quảng bá cho bộ phim cổ trang Nhất Âu Xuân. Họ sẽ có buổi gặp mặt 400 người hâm mộ tại TP.HCM vào ngày mai 22/9.

Hạ cánh sau chuyến bay dài, Hứa Khải vẫn rất rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. "Hot boy đẹp trai nhất Tử Cấm Thành" ăn mặc trẻ trung với quần jeans, áo ba lỗ bên trong, khoác áo sơ mi kẻ caro bên ngoài, đeo kính râm đen và vuốt tóc bảnh bao. Sự xuất hiện của anh ngay lập tức khiến bầu không khí tại sảnh chờ lấy hành lý trở nên nóng hơn bao giờ hết. Không ít hành khách xung quanh đã nhận ra kéo đến xin chữ ký, chụp ảnh Hứa Khải. Trong video cam thường do "team qua đường" ghi lại, nam diễn viên điển trai, vừa soái vừa ngầu không chỗ chê. Anh cũng rất nhiệt tình ký tặng để đáp lại tình cảm của fan Việt.

Hứa Khải bị fan nữ vây kín tại sân bay Tân Sơn Nhất. Clip: Weibo.

Nam diễn viên 9X gây chú ý với phong cách trẻ trung khi diện quần jeans, áo ba lỗ bên trong, khoác sơ mi caro bên ngoài, kết hợp kính râm đen và mái tóc được vuốt gọn gàng trong chuyến đi đến TP.HCM.

Thậm chí, cam thường quay cận cũng không “dìm được” ngũ quan ấn tượng, nét điển trai trên gương mặt của Hứa Khải.

Hứa Khải siêu thân thiện. Anh liên tục ký tên tặng fan Việt.

Hứa Khải siêu thân thiện. Anh liên tục ký tên tặng fan Việt.

Hứa Khải sinh năm 1995, là gà cưng dưới trướng biên kịch vàng Vu Chính. Anh từng nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn ngự tiền thị vệ điển trai Phó Hằng trong phim cổ trang cung đấu Diên Hi Công Lược lên sóng năm 2018. Kể từ đó, anh được khán giả mệnh danh là "hot boy đẹp trai nhất Tử Cấm Thành". Ngoài Diên Hi Công Lược, Hứa Khải còn được biết đến qua các tác phẩm Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Triều Ca (vai Khương Tử Nha), Phượng Tù Hoàng, Tử Dạ Quy...

Hứa Khải từng nổi như cồn với vai Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược. Ảnh: Xiaohongshu.

Vẻ ngoài điển trai, nét diễn thâm tình của Hứa Khải một thời khiến fan nữ mê mẩn. Ảnh: Xiaohongshu.

Vừa qua, anh được bình chọn vào danh sách 10 mỹ nam đẹp nhất Trung Quốc năm 2026, đứng vị trí thứ 8. Hứa Khải không chỉ có tỷ lệ cơ thể cực chuẩn, body múi nào ra múi nấy mà còn có cấu trúc xương mặt cực đẹp, đặc biệt phần sống mũi và chân mày mang cảm giác như tượng Hy Lạp. Theo tờ Sina, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hứa Khải hiện sở hữu khối tài sản 45 triệu USD (1.171 tỷ đồng).

Hứa Khải nằm trong top nam thần hàng đầu Cbiz. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Weibo