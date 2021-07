Hứa hẹn bỏ vốn 500 USD, có ngay lãi 20% "ăn sáng": Nghi vấn nhóm "hot girl tài chính" là đội nhóm chuyên lừa đảo cá cược, kiêm đa cấp núp bóng Bitcoin

Trong vài ngày gần đây, những cụm từ như: hot girl tài chính, hot girl đọc lệnh, hot girl khớp lệnh gây sốt trên cộng đồng mạng xã hội Facebook. Theo đó một nhóm cô gái trẻ thường xuyên đăng những bức ảnh sống ảo bên xe sang, cập nhật những status đầy triết lý hay đi ăn, đi cafe sang chảnh.



Facebook của một cô gái được cho là trong nhóm "hot girl tài chính" này có tới hơn 23.200 người theo dõi. Cô tự nhận mình là chuyên gia đọc lệnh và kêu gọi mọi người vào zoom đầu tư kiếm lời.



Cụ thể trên 1 status ngày 9/7, nhân vật này kêu gọi vào nhóm chỉ cần vốn tối thiểu là 500 USD sẽ lãi được 100 USD (khoảng 20%). Cô gái này cũng nhận lời dạy trade đối với những người muốn tham gia. Về thu nhập, cô này cũng tự khoe mình đạt thu nhập thụ động 1 ngày là 3 triệu đồng chưa tính đại lý.

Thực tế đã có người trẻ chuyển hàng chục triệu đồng cho cô gái này để được vào nhóm Zalo, zoom đầu tư với ước mong trả nợ, kiếm tiền cho bố mẹ.

Đặc biệt xuyên suốt nội dung đăng tải trên Facebook, hot girl này đều dùng hashtag hoặc hình ảnh quảng cáo cho một sàn giao dịch có nên Pocin**. Tại trang Facebook của sàn này hiện có 99 người theo dõi. Sàn này tự giới thiệu là sàn giao dịch nhị phân – Binary Option (BO) trong hệ sinh thái Winsbank. Pocin** cũng hứa hẹn đem lại cho nhà đầu tư có nhiều nguồn thu nhập thụ động với mục tiêu vượt qua sàn Wefinex.

Về phương thức hoạt động sàn này cho biết cách thức tham gia là cần đặt cược số tiền và lựa chọn việc TĂNG hoặc GIẢM của đồng tiền điện tử Bitcoin (BTC) trong vòng 30s sắp tới, nếu kết quả chính xác bạn sẽ thu về 95% so với số tiền đặt cược.

Thực chất, Wefinex hay Pocin** đã bị cảnh báo do nghi vấn là mô hình cá cược núp bóng giao dịch tài chính hay còn gọi là quyền chọn nhị phân. "Nhà đầu tư" Wefinex hay Pocin** không mua tài sản mà chỉ đặt cược vào biến động của các loại tài sản như dầu, vàng, Bitcoin...

Nói thêm về hệ sinh thái Winsbank mà Pocin** nêu ra, ngày 15/7/2020 Bộ Công an đưa ra cảnh báo về việc trang web Winsbank.io huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép.

Thông tin từ báo Thanh niên cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua website Winsbank.io. Hệ thống này có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.

Để thu hút nhà đầu tư tham gia, Winsbank đã đưa ra rất nhiều lời "hứa hẹn" về tương lai của đồng tiền ảo Win và giá cổ phiếu ESR. Cụ thể, hệ thống Winsbank "hứa hẹn" với nhà đầu tư sẽ có lãi suất cố định từ 2% đến 12%/năm, sau khi tham gia vào hệ thống bằng cách mua đồng tiền ảo WinCoin, với 13 gói đầu tư WinCoin có giá trị từ 100 Win đến 100.000 Win (tương đương từ 100 USD đến 1 triệu USD) hoặc tham gia mua cổ phiếu ESR với 16 gói do Winsbank đưa ra từ 100 USD đến 1 triệu USD.

Ngoài việc được hứa hẹn nhận lãi suất tĩnh khi đầu tư Wincoin hoặc lợi nhuận từ việc tăng giá của cổ phiếu ESR thì nhà đầu tư còn có thể nhận thêm lợi nhuận khi tham gia giới thiệu thành viên mới đầu tư vào hệ thống của WinsBank theo mô hình kinh doanh đa cấp và sẽ được trả thưởng đến 10 tầng…

Mô hình hoạt động bán cổ phiếu ESR và kinh doanh tiền ảo WinCoin, trả thưởng của WinsBank có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được Bộ Công thương cấp phép theo quy định. Đồng thời, Bộ Công an nhấn mạnh hiện tại Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo và tiền mã hóa nào, nhà đầu tư sẽ chịu rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo.

Do vậy người dân cần nâng cao cảnh giác, ai đã tham gia đầu tư vào hệ thống Winsbank có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để trình báo, cung cấp thông tin.

Trên trang web của Pocin** hiện cũng chưa có bất cứ thông tin nào về địa chỉ hoạt động, giấy phép kinh doanh đã được cấp phép hay ai là người đại diện pháp luật của sàn này.