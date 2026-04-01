Giữa vô vàn những quan niệm dân gian vẫn còn âm ỉ trong đời sống hiện đại, “tam nam bất phú” – nhà có ba con trai thì khó giàu – là một trong những câu nói khiến không ít bậc cha mẹ chạnh lòng. Nhất là khi câu chuyện ấy lại đặt vào một gia đình nổi tiếng như ca sĩ Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh, cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền bỉ và tổ ấm đủ đầy.

Thủy Anh, cựu hot girl Hà thành sinh năm 1985, từng là gương mặt quen thuộc trên nhiều tờ báo tuổi teen một thời. Cô không hoạt động showbiz chuyên nghiệp, nhưng vẫn luôn được chú ý bởi nhan sắc dịu dàng và cuộc sống gia đình viên mãn bên ca sĩ Đăng Khôi. Sau nhiều năm gắn bó, họ hiện có ba cậu con trai kháu khỉnh.

Ba cậu con trai, với nhiều gia đình, là niềm vui nhân đôi, thậm chí nhân ba. Nhưng cũng chính điều đó lại kéo theo không ít lời bàn tán. “Tam nam bất phú”, câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại được lặp lại nhiều lần trên mạng xã hội.

Gia đình ca sĩ Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh

Thủy Anh không né tránh điều đó. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng mình đã nhận rất nhiều bình luận xoay quanh quan niệm này. Nhưng thay vì lo lắng hay bận tâm, cô chọn một cách nhìn khác: bình tĩnh và thực tế hơn. Đó là mình càng phải cố gắng hơn mỗi ngày để nuôi con thật tốt. "Với mình, ‘phú’ không nằm ở số tiền mình có mà ở cách mình nuôi dạy con", cô nói.

Câu trả lời tưởng đơn giản, nhưng lại chạm đến cốt lõi của một vấn đề mà nhiều người thường bỏ quên: thế nào mới là "giàu"?

Trong suy nghĩ của không ít người, "phú" đồng nghĩa với tiền bạc, tài sản, vật chất. Nhưng với Thủy Anh, giá trị đó được đo bằng những điều khó nhìn thấy hơn: nhân cách, cách ứng xử và cách những đứa trẻ lớn lên.

Cô tin rằng, một đứa trẻ trưởng thành tử tế không phải nhờ những bài giảng to tát, mà đến từ những thói quen nhỏ mỗi ngày.

"Dù là con gái hay trai mình vẫn dạy các con thành người biết chia sẻ, biết yêu thương, biết sống có trách nhiệm với bản thân và những người xinh quanh. Nếu có 1 ngày con lớn lên thành người tử tế, biết sống đàng hoàng thì với mình đó là phú rồi".

Ở góc nhìn đó, việc có ba con trai không còn là điều đáng lo, càng không phải là định mệnh quyết định sự giàu hay nghèo của một gia đình. Ngược lại, đó là ba cơ hội để gieo trồng những giá trị sống.

Thực tế, những quan niệm như "tam nam bất phú" xuất phát từ bối cảnh xã hội xưa, khi gánh nặng kinh tế, tư tưởng nối dõi hay phân chia tài sản còn rất khác hiện tại. Nhưng khi đặt vào đời sống hôm nay, nơi giá trị của một gia đình không chỉ nằm ở vật chất, những câu nói ấy dường như đã trở nên lạc nhịp.

Điều đáng nói là, không ít người vẫn vô thức lặp lại những quan niệm đó, đôi khi chỉ như một câu đùa, nhưng lại có thể tạo ra áp lực thật sự cho người trong cuộc.

Cách Thủy Anh lựa chọn đối diện là điều đáng chú ý. Bởi cô không cố chứng minh mình “sẽ giàu”, mà đơn giản là định nghĩa lại chữ "phú" theo cách riêng.

Và trong định nghĩa ấy, một gia đình có những đứa trẻ lớn lên tử tế, biết sống đàng hoàng, biết yêu thương đã là một dạng giàu có rất khác.

Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh nổi tiếng với phương pháp dạy con khoa học, chú trọng gần gũi thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng sống và sự tự lập thay vì áp lực thành tích. Cặp đôi thường xuyên cho con về quê trải nghiệm thực tế, dạy con về giới tính sớm, và ưu tiên học trường công lập để con hòa đồng, học cách sống bình dị.