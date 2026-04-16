Mới đây, một nữ sinh cấp 3 ở Trung Quốc đăng ảnh chụp chung với bạn lên mạng. Trong ảnh, hai cô gái mặc đồng phục đỏ - trắng, gương mặt đã được che bằng hiệu ứng, nhưng vẫn toát lên sự tươi trẻ đặc trưng của tuổi học trò.

Nhìn qua tưởng là khoảnh khắc đẹp của tuổi thanh xuân, nhưng dần dần, cư dân mạng phát hiện điều bất thường: cô gái bên phải trông gầy một cách thiếu tự nhiên, màu trắng của đồng phục cũng lạ, không giống màu thật. Ngược lại, đồng phục của cô gái bên trái lại có màu sắc bình thường hơn. So sánh kỹ, nhiều người nhận ra: người đăng ảnh chính là cô gái bên phải và cô đã chỉnh sửa ảnh, nhưng chỉ chỉnh cho… mình.

Cô không chỉ làm cơ thể mình trông thon gọn hơn mà còn làm sáng màu đồng phục của bản thân. Khi nhận ra điều này, cư dân mạng lập tức “quay xe”: từ khen ngợi bức ảnh tuổi trẻ, chuyển sang chỉ trích cô gái “tuổi nhỏ mà tâm cơ quá nhiều”.

Tuổi teen yêu cái đẹp nhưng đừng đánh đổi bằng việc hạ thấp người khác

Nhiều người cho rằng: Việc con gái thích làm đẹp là điều dễ hiểu. Nhưng nếu việc theo đuổi cái đẹp không hướng vào hoàn thiện bản thân, mà lại dựa vào việc “dìm” người khác để nâng mình lên, thì đó không chỉ là “tâm cơ” mà còn thể hiện EQ thấp.

Dù ở trường học hay sau này đi làm, việc chỉnh ảnh cũng có những “quy tắc ngầm” trong giao tiếp. Nếu đăng ảnh chung, hoặc là không chỉnh ai, hoặc chỉnh cho tất cả. Điều tối kỵ là chỉ làm đẹp mình mà bỏ mặc người khác. Còn việc cố tình chỉnh mình đẹp hơn và làm người khác xấu đi thì càng khó chấp nhận. Nhìn thì tưởng là “khôn khéo”, nhưng thực chất lại là sự thiếu hiểu biết bởi bạn bè cùng trang lứa không hề ngốc, ai cũng nhìn ra những “tiểu xảo” đó.

Một khi hành vi này xảy ra, những người xung quanh sẽ dần giữ khoảng cách. Không ai muốn chơi với người luôn tìm cách làm xấu người khác để tôn mình lên. Nếu không hiểu và tuân thủ những nguyên tắc giao tiếp cơ bản này, thì không chỉ thời đi học mà cả khi đi làm cũng dễ gặp rắc rối trong các mối quan hệ.

Giá trị của tuổi trẻ không nằm ở vẻ ngoài

Tuổi teen là giai đoạn các em khao khát được công nhận, được chú ý, nhưng cũng dễ rơi vào cái bẫy “ngoại hình quan trọng hơn nội tại”. Hành vi chỉnh ảnh để “vượt mặt” bạn bè thực chất phản ánh sự thiếu tự tin bên trong, khi giá trị bản thân bị phụ thuộc vào đánh giá bên ngoài.

Tuổi trẻ không nằm ở vẻ hào nhoáng bề ngoài, mà nằm ở sự trưởng thành từ bên trong. Nếu quá sa đà vào việc tìm kiếm sự công nhận qua ngoại hình, thậm chí đánh đổi bằng việc làm méo mó hình ảnh của người khác, thì điều mất đi không chỉ là thiện cảm của bạn bè, mà còn là cơ hội xây dựng một nhân cách lành mạnh.

Vẻ đẹp thật sự của một người không đến từ việc “hơn” người khác, mà đến từ việc mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi một người luôn lấy “chiến thắng người khác” làm mục tiêu, họ rất dễ rơi vào vòng xoáy so sánh, đố kỵ và tự tiêu hao năng lượng.