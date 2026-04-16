Một chiếc ghế nhựa gãy nát. Một nút áo bị giật tung. Và một nữ sinh lớp 8 co mình lại giữa lớp học, khóc lóc van xin trong bất lực.

Đó không phải là một cảnh trong phim mà là những gì đã xảy ra tại một lớp học ở Trường THCS Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Theo lãnh đạo trường, sau giờ tan học, khi thầy cô đã rời đi, mâu thuẫn giữa các học sinh được giải quyết bằng bạo lực.

Tại đây, hai nữ sinh đã lao vào hành hung bạn, liên tục giật tóc, bắt bạn cởi áo đồng phục. Nạn nhân không làm theo liền bị một em dùng ghế nhựa vụt nhiều lần vào đầu đến khi ghế bị gãy. Nhóm này sau đó thay nhau dùng điện thoại ghi hình, tiếp tục tát và cởi khuy áo của nạn nhân. Nữ sinh liên tục chắp tay, nói "em xin chị" nhưng không được. Sau ba phút, nhóm này ép được bạn cởi áo, vừa quay video, vừa cười đùa, chế giễu, nói tục. Nạn nhân hoảng loạn bật khóc.

Hai nữ sinh còn đe dọa bạn, rằng nếu kể lại sự việc sẽ phát tán video cho cả trường và nhiều người xem, đồng thời yêu cầu "cười lên" mới cho về. Những hành vi không chỉ gây tổn thương thể chất mà còn chà đạp lên lòng tự trọng của một đứa trẻ đang ở độ tuổi nhạy cảm nhất.

Hai học sinh tham gia hành hung sau đó bị kỷ luật bằng hình thức… viết bản kiểm điểm. Gia đình hai bên hòa giải. Các em xin lỗi nhau. Mọi thứ, trên giấy tờ, đã được khép lại.

Nghe qua, đó là một cách xử lý mang màu sắc nhân văn. Không đẩy học sinh vào bế tắc, không tạo thêm áp lực. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, người ta có quyền đặt câu hỏi: Liệu một bản kiểm điểm có đủ sức nặng để khép lại một hành vi bạo lực mang tính làm nhục người khác?

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay tại lớp học. Ảnh cắt từ clip

Nếu cái giá của sai lầm quá nhẹ, bài học nhận lại cũng sẽ rất mờ nhạt

Nói thẳng ra, ở đây, câu chuyện không còn dừng lại ở trẻ con xích mích. Việc dùng ghế đánh bạn, ép cởi áo và quay clip là hành vi có tính chất làm nhục, có thể để lại tổn thương tâm lý kéo dài. Một đứa trẻ bị đặt vào tình huống đó không chỉ đau ở hiện tại mà còn có thể mang theo nỗi ám ảnh rất lâu về sau.

Thử đặt mình vào vị trí của cha mẹ nạn nhân: xem lại đoạn clip con mình van xin trong nước mắt, bất lực trước bạn bè, liệu có ai đủ bình thản để nói rằng "các con đã xin lỗi nhau là xong"? Chúng ta không cổ xúy cho những hình phạt nặng nề, càng không muốn biến trường học thành nơi trừng trị. Nhưng giáo dục không thể chỉ dừng ở sự nhẹ nhàng khi đối diện với những hành vi đã vượt quá giới hạn.

Bởi nếu cái giá của sai lầm quá nhẹ, bài học nhận lại cũng sẽ rất mờ nhạt.

Một bản kiểm điểm, nếu chỉ là hình thức, rất dễ trở thành tấm vé an toàn cho những lần tái phạm. Trẻ có thể hiểu rằng: dù mình làm gì, chỉ cần xin lỗi là xong. Nếu không đủ sức răn đe, một số học sinh có thể không xem đó là sai lầm mà ngược lại coi là "chiến tích". Ở tuổi này, tâm lý thể hiện bản thân, muốn được chú ý rất mạnh. Và sự nhờn đi với sai phạm thường bắt đầu từ những lần như thế.

Nguy hiểm hơn, cách xử lý này vô tình gửi đi một thông điệp lệch lạc: rằng tổn thương của người khác có thể được giải quyết nhanh chóng, miễn là có một lời xin lỗi.

Trong khi đó, điều học sinh cần được dạy không chỉ là "biết sai" mà là hiểu sâu sắc hậu quả của hành vi và học cách chịu trách nhiệm tương xứng. Trách nhiệm ấy không nhất thiết phải là trừng phạt nặng nề, nhưng phải đủ để các em nhận ra ranh giới không được phép bước qua.

Về hình thức xử lý, hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết chỉ thực hiện theo đúng quy định của ngành giáo dục. "Chúng tôi không thể xử lý vượt quá quy định, nên mong dư luận hiểu và chia sẻ", ông nói.

Đúng là trong nhiều trường hợp, nhà trường chỉ có thể xử lý hành chính, giáo dục nội bộ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nếu một hành vi đã chạm đến ranh giới bạo lực và xâm phạm danh dự thì nó không còn là câu chuyện "nội bộ" nữa. Nếu mọi thứ dừng lại ở mức "nhà trường xử lý đến đây là hết thẩm quyền" thì phần còn lại ai sẽ làm? Và làm đến đâu?

Một nền giáo dục lành mạnh không chỉ cần sự nhân văn mà còn cần sự rõ ràng về ranh giới. Trẻ em có thể sai, nhưng phải biết sai đến đâu thì không thể chỉ xin lỗi là xong. Nếu không, điều đáng sợ không phải là một vụ việc cụ thể mà là cách những vụ việc như thế dần trở nên… bình thường.

Chúng ta nói về lòng nhân ái, về sự bao dung. Nhưng bao dung không có nghĩa là bỏ qua mọi ranh giới. Nhân văn không đồng nghĩa với việc làm nhẹ đi những tổn thương nghiêm trọng. Một nền giáo dục đúng nghĩa không phải là nơi mọi sai lầm đều được xoa dịu nhanh chóng mà là nơi mỗi sai lầm được nhìn thẳng, được xử lý công bằng và trở thành bài học đủ răn đe để không lặp lại.