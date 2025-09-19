Hotgirl 26 tuổi gây choáng với hồ sơ tình trường kịch tính hơn cả tiểu thuyết: 4 cuộc hôn nhân, 3 lần ly hôn

Ở tuổi 26, khi nhiều người vẫn đang loay hoay tìm cho mình hướng đi trong sự nghiệp hoặc tận hưởng sự tự do của tuổi trẻ, Hàn An Nhiễm – hotgirl mạng sinh năm 1999 – lại khiến dư luận Trung Quốc choáng váng với "hồ sơ tình trường" đầy kịch tính: 4 cuộc hôn nhân, 3 lần ly hôn và 2 đứa con.

Câu chuyện của cô, dù được kể lại qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội, lại giống như một bộ phim nhiều tập, mà khán giả vừa tò mò theo dõi, vừa không giấu nổi sự hoang mang.

Hàn An Nhiễm là gương mặt nổi bật trên mạng xã hội xứ Trung. Người mẫu trẻ này từng xuất hiện trong 1 số bộ phim ngắn, là người mẫu thời trang, nổi bật với gương mặt xinh xắn và vóc dáng thon thả. Cô được biết đến sau khi tham gia show truyền hình Biến hình kế (X-Change) của Trung Quốc.

Tình trường dồn dập trong 6 năm

Năm 2019, Hàn An Nhiễm kết hôn cùng Khưu Tư Điền. Đáng chú ý, cả hai đã cưới nhau tới hai lần và cũng ly hôn hai lần với cùng nguyên nhân ngoại tình. Sau tất cả, mối quan hệ này để lại cho cô một con gái và những màn đấu tố nảy lửa trên mạng xã hội.

Đến 2021, cô bất ngờ tái hôn với Mã Trạch Hâm. Nhưng chỉ chưa đầy nửa năm, hôn nhân đổ vỡ. Đôi bên không ngần ngại tố nhau ngoại tình, tranh chấp tài sản, biến chuyện riêng tư thành đề tài công khai.

Sang 2022, Hàn An Nhiễm bước vào hôn nhân thứ ba với Trạch Tây. Tuy nhiên, mối quan hệ kết thúc chóng vánh sau khi cô khẳng định mình bị "lừa kết hôn", một lần nữa đẩy tên tuổi cô lên mặt báo.

2023 đánh dấu cuộc hôn nhân thứ tư với Tống Hạo Nhiên. Cặp đôi có một con gái chung. Nhưng đến tháng 8/2025, cô tuyên bố sẽ ly hôn, rồi bất ngờ đổi ý chỉ sau một tháng, khẳng định sẽ không chia tay.

Chỉ trong vòng 6 năm, từ 2019 đến 2025, Hàn An Nhiễm đã đi qua gần như mọi "chặng đường" của hôn nhân: yêu, cưới, sinh con, ly hôn rồi tái hôn – tất cả diễn ra với tốc độ khiến dư luận choáng váng.

Dư luận trái chiều: Ngưỡng mộ, châm biếm và mệt mỏi

Chuyện đời tư của Hàn An Nhiễm liên tục phủ sóng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Có người tỏ ra ngưỡng mộ "cuộc đời đặc sắc": "Số lượng chồng của cô ấy còn nhiều hơn cả số người tôi từng hẹn hò; Kết hôn, có con, có tiền… vậy là thắng đời rồi."

Song, không ít người lại tỏ thái độ khó chịu: "Đây có phải chuyện vinh quang đâu mà ngày nào cũng đưa lên mạng?; Phong sát giùm đi, suốt ngày ồn ào chuyện trong nhà; Đợi đấy, vài tháng nữa lại có thông báo: Tôi đã tìm được chân mệnh thiên tử rồi".

Những bình luận ấy phản ánh rõ sự phân cực: một bên coi câu chuyện của Hàn An Nhiễm như một "show truyền hình dài tập" đầy kịch tính, bên còn lại cho rằng cô đang biến đời tư thành công cụ để duy trì sự nổi tiếng.

Khi đời thực thành "series mạng xã hội"

Không ai phủ nhận nhan sắc và sức hút ban đầu của Hàn An Nhiễm, nhưng điều khiến cô được nhắc tới nhiều nhất lại không phải là sự nghiệp mà là đời tư. Ở tuổi 26, với 4 lần kết hôn và 2 con nhỏ, hotgirl này được xem như "người phụ nữ nhiều trải nghiệm nhất mạng xã hội", nhưng đồng thời cũng là biểu tượng cho những ồn ào không hồi kết.

Dư luận có thể tò mò, châm biếm hay thậm chí mệt mỏi, nhưng rõ ràng cái tên Hàn An Nhiễm vẫn tiếp tục hiện diện trong các cuộc bàn tán.

Cuộc đời của cô, ít nhất cho đến hiện tại, đã vượt xa cả tiểu thuyết, nơi mỗi chương mới đều khiến khán giả vừa bất ngờ vừa… không kịp thở.