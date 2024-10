HOT: Xác nhận "anh trai" Quân A.P đã kết hôn với bạn gái yêu từ năm lớp 9, có nhóc tỳ siêu dễ thương!

Sau khi góp mặt trong chương trình Anh Trai Say Hi, Quân A.P được khán giả dành nhiều sự quan tâm và chú ý hơn trước kia. Đặc biệt, song song với sự nghiệp và tài năng thì chuyện đời tư của Quân A.P cũng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Dạo gần đây, trong showbiz Việt rộ lên việc những nghệ sĩ có mối quan hệ "Private but not secret" (Riêng tư nhưng không bí mật), và Quân AP cũng là một trong số đó.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin Quân A.P đã có gia đình và là bố bỉm. Nam ca sĩ bị dân mạng phát hiện nhiều lọt hint thường xuyên check in du lịch chung, "thả tim" ảnh của hot girl Lê Khanh. Cô gái này cũng xuất hiện trong hậu trường concert Anh Trai Say Hi , sau đó đăng tải ảnh thân thiết với rất nhiều anh trai - ngoại trừ Quân A.P.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Quân A.P và hot girl Lê Khanh đích thị là 1 đôi, họ đã bí mật kết hôn. Lê Khanh còn là mối tình đầu của Quân A.P, từng được nam ca sĩ đăng ảnh công khai trên mạng xã hội vào năm 2012 (khi đó cả hai đang là học sinh lớp 9). Tuy nhiên, khi bắt đầu vào showbiz, nổi tiếng thì Quân A.P hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư.

Quân A.P và Lê Khanh sinh năm 1997, cùng là học sinh ở trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng tại Hà Nội. Tính đến thời điểm này, cả hai có 12 năm gắn bó, xuất phát từ chuyện "tình yêu gà bông" đến cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đáng nói nhất, cặp đôi đã âm thầm chào đón nhóc tỳ đầu lòng, là một bé trai kháu khỉnh, dễ thương gần 1 tuổi.

Clip xác nhận chuyện Quân A.P và Lê Khanh đã về chung nhà, có nhóc tỳ siêu cute

Được biết, Quân A.P sinh sống cùng gia đình trong một ngôi nhà khang trang ở khu phố cổ Hà Nội. Sau mỗi lần đi sự kiện, chạy show... thì nam ca sĩ sẽ quay về ngôi nhà này. Phía bên ngoài cơ ngơi của gia đình Quân A.P thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài người hâm mộ chờ sẵn để xin chữ ký, bày tỏ tình cảm và nam ca sĩ khá thoải mái để giao lưu.



Quân A.P sinh sống trong một căn nhà rộng rãi tại khu phố cổ Hà Nội

Nam ca sĩ thoải mái xuất hiện trước nhà, giao lưu với người hâm mộ

Ngôi nhà của Quân A.P cũng là nơi Lê Khanh thường xuyên ra vào. Trong một buổi chiều đầu tháng 10/2024, Lê Khanh được bắt gặp diện trang phục thể thao, xuất phát từ ngôi nhà này để đến sân chơi pickleball - môn thể thao đang được rất nhiều người đam mê, hưởng ứng dạo gần đây. Trên trang cá nhân, cô cũng đăng vài nét ảnh lên đồ xinh xắn để check in trên sân. Sau khi chơi pickleball xong, Lê Khanh trở về ngôi nhà chung với Quân A.P. Vừa bước xuống xe, Lê Khanh đã nhún nhảy, vui vẻ chào một em bé đang ngồi trên xe đẩy ngày cửa nhà. Cậu quý tử đáng yêu chính là "trái ngọt" cho tình yêu hơn 1 thập kỷ của Quân A.P và Lê Khanh.

Lê Khanh cũng xuất hiện tại ngôi nhà nơi gia đình Quân A.P sinh sống

Trên trang cá nhân, ngày hôm ấy Lê Khanh đăng ảnh check in trên sân pickleball

Sau khi chơi thể thao xong, cô trở về nhà và hạnh phúc chào cậu con trai nhỏ

Thời gian qua, trên mạng xã hội cũng đã trầm rộ thông tin gia đình Quân A.P "tháp tùng" Lê Khanh đi sinh con. Một cư dân mạng còn xác nhận sinh cùng bệnh viện với Lê Khanh vào thời điểm cách đây tầm 1 năm. Dù đã có niềm vui lên chức, nhưng Lê Khanh và Quân A.P vẫn "giấu nhẹm" thông tin, không để lộ bất kỳ hình ảnh nào. Tuy nhiên, gần đây nhất, khi dàn anh trai sang nhà Quân A.P chơi đã vô tình để lộ chi tiết liên quan đến em bé. Cụ thể, trong một đoạn clip, HURRYKNG để lộ một góc nhà của Quân A.P có nôi, khu vực cũi vui chơi dành cho em bé nhỏ. Chi tiết này lại vô cùng trùng khớp với việc Quân A.P và Lê Khanh là bố mẹ bỉm.

Bên trong nhà của Quân A.P có nôi dành cho trẻ em, chiếc nôi này phù hợp với lứa tuổi hiện tại của con trai nam ca sĩ

Quân A.P là một trong những nam ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả hiện nay. Bắt đầu được biết đến bằng loạt những bản cover hàng trăm ngàn view trên MXH, đến hiện tại, Quân AP đã sở hữu cho mình nhiều bản hit cả chục triệu view, có thể kể đến như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất ... Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát ấn tượng, gia đình nam ca sĩ sở hữu khu villa bề thế ở Hòa Lạc, cách Hà Nội khoảng 40 phút đi xe. Cơ ngơi của Quân A.P từng khiến Trấn Thành lẫn các anh trai phải trầm trồ.

Về chuyện tình cảm, nam ca sĩ chưa từng lên tiếng công khai đối phương nhưng luôn "phát tín hiệu" là "đã có chủ". Trong một cuộc giao lưu, Quân A.P cho biết có nụ hôn đầu vào năm lớp 9. Đến lớp 12, anh đã để dành tiền tiêu vặt tầm vài tháng để mua cây son tầm 3 triệu tặng bạn gái.

Quân A.P từng đăng ảnh Lê Khanh vào năm lớp 9, cả hai đã có 12 năm bên nhau

Vào tháng 2/2022, trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Quân A.P từng chia sẻ về chuyện tình cảm. "Tôi nghĩ một khi đã xác định yêu tôi thì người ấy chắc sẽ phải tự tin về bản thân thì họ mới có thể an tâm được. Khán giả thì không đáng lo ngại nhưng với những bạn đồng nghiệp mà hằng ngày tôi tiếp xúc, hầu như đều là những cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh tôi phải cực kỳ tin tưởng tôi cũng như cực kỳ tự tin vào bản thân thì mới có thể ở vị trí ấy cũng như chịu được áp lực đấy được", anh cho hay.

Về gu chọn đối phương, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi thích một người hiền. Nhiều người đàn ông thích chinh phục những cô gái cá tính bởi bản năng của đàn ông là chinh phục mà, không hiểu sao tôi lại thích những cô gái hiền, có thể là hồi đi học mình cũng gặp qua vài người cá tính rồi nên cũng đủ để biết. Bây giờ thì tôi thích một người hiền lành nhưng cũng lanh lợi, không phải kiểu hiền khô, kiểu hiền nhưng lanh lợi thông minh thì sẽ đánh gục tôi bất cứ lúc nào".

Như bao cặp đôi, cả hai cũng sở hữu vài món đồ giống nhau

Gần đây, Quân A.P và vợ còn lộ ảnh cùng đi du lịch

Lê Khanh được "đặc cách" xuất hiện trong hậu trường Anh Trai Say Hi, khoe ảnh với dàn anh trai trừ Quân A.P (Nguồn: VieChannel)

Gần đây nhất, trong hậu trường Anh Trai Say Hi, khi được Vũ Thảo My xem tarot và "phán": "Cậu đang rất hạnh phúc trong tình yêu", Quân A.P mỉm cười ngại ngùng và nói lại: "Hay á". Chuyện yêu đương đến kết hôn của Quân A.P và Lê Khanh truyền năng lượng tích cực, khiến nhiều người tin tưởng vào cái kết đẹp của những mỗi tình thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Không ít ý kiến netizen khi biết chuyện tình của cả 2 đã dành lời khen ngợi bởi Quân A.P và Lê Khanh vô cùng xứng đôi. Hy vọng vào một giai đoạn thích hợp, Quân A.P sẽ đích thân cho gia đình nhỏ ra mắt công chúng.

Lê Khanh sở hữu nhan sắc xinh xắn, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội