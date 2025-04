HOT: Thành viên miss A kết hôn, thân phận chú rể gây xôn xao

Sáng 21/4, tờ Sports Chosun đưa tin, Min (cựu thành viên miss A) sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 7/6 tới đây tại Seoul (Hàn Quốc). Được biết, chồng tương lai của Min là 1 doanh nhân không hoạt động trong làng giải trí. Cặp đôi chính thức hẹn hò từ năm 2018 và đã lặng lẽ vun đắp tình yêu trong suốt 7 năm qua. Tới nay, họ quyết định về chung 1 nhà sau khi cả 2 đã hoàn toàn tin tưởng đối phương.

Hôn lễ dự kiến sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết của cặp đôi tới tham dự do chú rể không phải người nổi tiếng. Như vậy, Min sẽ trở thành thành viên đầu tiên của Miss A lập gia đình. Cô cũng dự định sẽ tiếp tục hoạt động tích cực với tư cách 1 nghệ sĩ sau khi tổ chức đám cưới.

Min và 1 doanh nhân sẽ chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 6 tới đây

Trên các diễn đàn mạng xã hội, 1 bộ phận khán giả tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng trước tuyên bố kết hôn bất ngờ của Min, bởi lẽ trong vài năm qua, nữ ca sĩ không hề xác nhận hẹn hò với bất cứ ai. Còn nhớ Min từng có khoảng thời gian ngắn yêu nam ca sĩ G.Soul cách đây gần 10 năm khi cả 2 còn cùng hoạt động ở công ty JYP. Song song với đó, công chúng đồng loạt gửi tới thành viên miss A những lời chúc mừng tốt đẹp và hy vọng cô sớm trở lại với sân khấu âm nhạc.

Min sinh năm 1991, đã trải qua 8 năm làm thực tập sinh tại JYP trước khi chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên của nhóm nhạc đình đám 1 thời miss A. Nhóm nhạc này đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng, "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc khắp châu Á với loạt bản hit như Bad Girl Good Girl, Breathe, Goodbye Baby, I Don't Need a Man, Only You, Hush, Touch...

Sau khi rời JYP vào năm 2017, Min tiếp tục hoạt động ở Kbiz với tư cách ca sĩ solo kiêm diễn viên nhạc kịch. Kể từ đó tới nay, cô đã phát hành nhiều single như Onion, Hit Me Up, To The Beach... Bên cạnh đó, nữ thần tượng đình đám còn góp mặt trong vở nhạc kịch KPOP được trình diễn trên sân khấu Broadway.

Min (ngoài cùng bên phải) nhận được nhiều sự chú ý khi còn hoạt động cùng nhóm miss A