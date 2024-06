Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam đã được chào đón TEMPEST đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa 13/6. Nhóm nhạc Kpop thế hệ mới sẽ tổ chức concert mở màn world tour đầu tiên trong sự nghiệp tại TP.HCM vào ngày 15/6, mang tên World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage].

Ngay từ sớm, mạng xã hội đã bùng nổ trước hình ảnh thành viên Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) diện áo dài trong lần trở lại quê hương Việt Nam. Không những vậy, Hanbin còn "rủ rê" Hyeongseob diện áo dài cùng. Trở lại Việt Nam biểu diễn sau nửa năm, các thành viên TEMPEST không thể giấu được sự phấn khích khi được đông đảo fan chào đón nhiệt tình.

TEMPEST đã có mặt tại TP.HCM sau chuyến bay dài

Trước đó, Hanbin Ngô Ngọc Hưng đã gây bão mạng xã hội khi diện áo dài trong lần trở về quê hương biểu diễn

Không những vậy, Hanbin còn "rủ rê" Hyeongseob mặc áo dài theo

Trưởng nhóm LEW tranh thủ vẫy tay chào người hâm mộ

Cuối cùng TEMPEST đã bước ra trong sự chào đón nhiệt tình của người hâm mộ

Hanbin dẫn đầu nhóm bước ra

Nam idol sinh năm 1988 không ngừng vẫy tay chào fan có mặt tại sân bay

Dù đeo khẩu trang nhưng Hanbin vẫn để lộ ánh mắt vui mừng rạng rỡ khi được trở về Việt Nam biểu diễn

Hyeongseob đẹp trai điểm 10 khi diện áo dài Việt

Nụ cười tươi tắn của nam idol làm bừng sáng cả khung hình

"Cây sào" Eunchan cao hơn người xung quanh cả 1 cái đầu. Eunchan là 1 trong những nam idol cao nhất Kpop, với chiều cao 1m90

Em út Taerae tươi tắn và đáng yêu

Trưởng nhóm LEW không ngừng vẫy tay chào fan

Cận cảnh visual của nhóm nhạc Kpop triển vọng thế hệ mới

Đã có rất đông người hâm mộ đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón TEMPEST

Cả nhóm lên xe về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các hoạt động ở Việt Nam cũng như đêm diễn World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage]

TEMPEST là một nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc được thành lập vào tháng 3/2022 trực thuộc công ty Yuehua Entertainment - nơi quản lý các nghệ sĩ Choi Ye Na, Cho Seung Youn, Everglow, nam diễn viên Lee Do Hyun. Sau 2 năm kể từ khi debut, TEMPEST đã cho ra mắt 6 mini album. Bên cạnh đó, nhóm còn gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nhóm nhạc mới, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022… EP đầu tay của nhóm It’s me, It’s we được Billboard lựa chọn là một trong 25 album Kpop tiêu biểu của năm 2022.

TEMPEST bao gồm 7 thành viên và trong đó có Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) là người Việt Nam. Chàng trai quê Yên Bái sinh năm 1998, từng theo học chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội trước khi sang Hàn Quốc.

Hanbin (giữa) là nam idol người Việt Nam đầu tiên tại Kpop

Đêm nhạc tại TP.HCM là sự kiện bắt đầu cho tour lưu diễn toàn cầu đầu tiên trong sự nghiệp của Tempest, mang tên World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage], nhằm mục đích mang hình ảnh và âm nhạc của nhóm đến gần hơn với khán giả, người hâm mộ. Không như đa số các nhóm nhạc Hàn Quốc khác thường tổ chức live concert ra mắt tại quê nhà, TEMPEST là nhóm nhạc thần tượng Kpop ngoại lệ duy nhất lựa chọn Việt Nam là điểm đến bắt đầu cho world tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Thông tin TEMPEST xác nhận có tour lưu diễn vòng quanh thế giới riêng trong năm 2024 và lựa chọn TP.HCM là nơi tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp, là món quà bất ngờ mà nhóm nhạc và ê kíp dành tặng cho khán giả Việt. Bên cạnh những bản hit gắn liền với tên tuổi của nhóm, việc sở hữu một thành viên người Việt trong đội hình khiến người hâm mộ càng trông đợi TEMPEST sẽ thể hiện nhiều ca khúc tiếng Việt trong đêm diễn.