Phim ngôn tình Trung Quốc đang gây sốt MXH: Nam chính là đối thủ trời chọn của Trương Lăng Hách, nữ chính đẹp chấn động

Ngày 28/5, đài truyền hình Hồ Nam giới thiệu tới khán giả 89 dự án phim ảnh đã đang và sắp quay, trong đó, tác phẩm Chó Hoang Và Xương có sự tham gia của Trương Tịnh Nghi - Tống Uy Long là một trong những phim được chú ý nhất.

Trong các teaser trước, đoàn phim đã giới thiệu hai nhân vật chính ở thời điểm còn là học sinh khi những bi kịch xảy ra khiến họ phải xa cách. Giờ đây, khi cả hai đã trưởng thành, họ gặp lại nhau, mỗi người đều mang trong lòng những vết thương khó lành, tâm lý có phần thay đổi thành thục hơn, cách thể hiện cảm xúc vừa kìm nén lại mãnh liệt thu hút khán giả.

Bên cạnh đó, trailer được đánh giá đã giúp Tống Uy Long - Trương Tịnh Nghi phô diễn hết những ưu điểm hình thể từ bóng lưng vững chãi của nam chính đến gương mặt được mệnh danh là "đẹp tuyệt mỹ, hiếm có khó tìm" của Trương Tịnh Nghi.

Chó Hoang Và Xương dự án ngôn tình hiện đại do Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hưu Đồ Thành.

Phim xoay quanh mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Trần Dị và Miêu Tĩnh. Họ gặp nhau trong những năm tháng tuổi trẻ, cùng trải qua biến cố gia đình, buộc phải nương tựa vào nhau để trưởng thành. Sau nhiều năm xa cách vì những lựa chọn đầy đau đớn, họ gặp lại nhau khi trưởng thành, vô tình bị cuốn vào một vụ án nguy hiểm liên quan đến đường dây phạm pháp. Trong tình thế đầy nguy hiểm, Trần Dị và Miêu Tĩnh một lần nữa đứng chung chiến tuyến, cùng nhau đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ người mình yêu và đưa kẻ xấu ra trước pháp luật.

Khán giả đánh giá cao màn hợp tác giữa Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long.

- Trương Tịnh Nghi đẹp đến mức không thể tin được. Ưu điểm về cấu trúc xương mặt của cô ấy được thể hiện trọn vẹn trong trailer. Mỗi bức ảnh cận cảnh đều khiến tôi phải thốt lên rằng nữ thần cũng chỉ đến mức đó.

- Tống Uy Long thể hiện tốt sự bất lực đầy nuông chiều, trong khi ánh mắt của Trương Tịnh Nghi cũng có oán giận nhưng vẫn tràn ngập yêu thương. Nụ hôn dưới mưa ấy như chú chó hoang bảo vệ thức ăn, hay như những khúc xương nối liền nhau bằng gân. Hoang dã, đau đớn và say đắm.

- Phản ứng hóa học của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi thật tuyệt vời. Cả hai đều có khí chất mạnh mẽ ngầm, là những người có thể yêu hết mình, mang lại sự an toàn, trung thành tuyệt đối cho đối phương.

- Cảnh kinh điển về cuộc hội ngộ của họ dưới mưa, cả hai, giờ đây đã rũ bỏ sự vụng về của tuổi trẻ, cuối cùng cũng gặp lại nhau trong cơn mưa tầm tã.

- Trần Dị của Tống Uy Long mang một vẻ mệt mỏi và tổn thương, râu ria càng làm tăng thêm không khí trầm buồn, đôi mắt anh chứa đựng tình cảm sâu sắc nhưng kìm nén.

Tống Uy Long sinh năm 1997, sở hữu ngoại hình nổi bật, khí chất nam tính, rất phù hợp với hình tượng nam chính Trần Dị. Trong dàn sao nam trẻ hiện nay của Cbiz, anh vẫn luôn được công nhận là một trong những gương mặt có visual hàng đầu. Tống Uy Long thường được so sánh với Trương Lăng Hách, cạnh tranh danh hiệu "thần nhan thế hệ mới". Tuy nhiên, khác với Trương Lăng Hách nét đẹp có phần lạnh lùng hơn, Tống Uy Long nhận được sự yêu thích của công chúng hơn.

Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999 có nét đẹp độc đáo riêng, không đại trà như nhiều ngôi sao cùng thế hệ, đồng thời đậm nét diễn viên, phảng phất khí chất cổ điển của các mỹ nhân Hong Kong thập kỷ 80. Trương Tịnh Nghi được khen có nét đẹp thông minh trang nhã giống như nữ thần thanh xuân, học sinh gương mẫu tại trường.

Nguồn: Sina

Chiêu Dương