Hot nhất Thái Bình lúc này: Dân làng đổ xô xem đám cưới Đoàn Văn Hậu, visual cô dâu mặc váy cưới sáng bừng

Lễ cưới tại Thái Bình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của rất đông họ hàng, bạn bè thân thiết của đàng trai. Đặc biệt hơn, nhiều dân làng, hàng xóm ở gần nhà nam cầu thủ cũng có mặt từ sớm để chờ đón sự xuất hiện của cô dâu chú rể nổi tiếng. Do vậy, ngay từ khi xe ô tô của cặp đôi tới sân vận động, đám đông nhanh chóng vây kín, ai cũng muốn ngắm nhìn visual nức nở bên ngoài của bà xã Đoàn Văn Hậu.



Dân làng vây kín xe ô tô để ngắm cô dâu chú rể

Dân làng vây kín xe cô dâu chú rể, liên tục vỗ tay khi cô dâu xuất hiện

Trong ngày vui của mình, Doãn Hải My xuất hiện với chiếc váy cưới được thiết kế độc quyền. Người đẹp sinh năm 2001 thay đổi hẳn cách trang điểm và kiểu tóc so với lễ ăn hỏi sáng nay để phù hợp với váy cô dâu. Diện chiếc váy đặc biệt, Hải My khoe trọn sắc vóc xinh đẹp không góc chết. Gương mặt cô nàng ánh rõ lên vẻ hạnh phúc, xen lẫn xúc động khi chính thức về nhà chồng.

Sánh đôi với Đoàn Văn Hậu trên sân khấu, cả hai được nhận xét đúng chuẩn xứng đôi vừa lứa. Doãn Hải My khiến những ai tham dự không ngớt lời khen ngợi bởi visual quá ấn tượng, sáng bừng trong từng khung hình. Cặp đôi thực hiện nhiều nghi lễ như rót rượu, cắt bánh kem, nhận quà hồi môn từ gia đình,... và dành không ít những cử chỉ tình cảm cho nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Doãn Hải My được bố đưa vào lễ đường

VIsual đẹp không tỳ vết của cô dâu

Xinh quá Doãn Hải My ơi!

Những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.