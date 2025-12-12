“Rắn độc Hwayoung” và mỹ nhân T-ara cực tình cảm, nhìn nhau đắm đuối ngay trên sân khấu sự kiện

Chiều 12/11, tờ Enews đưa tin, Eunjung (T-ara) vừa cùng nữ diễn viên Oh Hyun Kyung (Gia Đình Là Số 1) dự sự kiện họp báo tuyên truyền cho bộ phim mang tên First Man. Trước ống kính, 2 ngôi sao tương tác đầy tình cảm, còn trao cho nhau ánh mắt trìu mến ngay trên sân khấu. Chưa dừng lại ở đó, 2 nữ nghệ sĩ liên tục dành cho nhau những lời khen "có cánh" liên quan tới tính cách và tài năng của đối phương.

Được biết, trong bộ phim First Man, Oh Hyun Kyung hóa thân thành nhân vật phản diện thâm độc có tên... Hwayoung. Chính sự trùng hợp bất ngờ này đã khiến khung hình mới đây của Eunjung - Oh Hyun Kyung trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều khán giả còn nói đùa rằng "rắn độc" Hwayoung - Eunjung vừa có màn hội ngộ trên sân khấu sự kiện và không ngần ngại trao cho nhau ánh mắt, nụ cười chan chứa tình yêu thương.

Eunjung - Oh Hyun Kyung chiếm sóng truyền thông khi cùng xuất hiện trên sân khấu của sự kiện họp báo cho bộ phim First Man. Trong phim, Oh Hyun Kyung đảm nhận vai phản diện thâm độc có tên Hwayoung

"Rắn độc Hwayoung" (Oh Hyun Kyung) và Eunjung nhìn nhau đắm đuối trên sân khấu, khiến cộng đồng mạng phát sốt

2 ngôi sao còn thi nhau tán dương đối phương trong hoạt động mới đây

Cũng chính từ sự trùng hợp khó tin mới đây mà vụ lùm xùm chấn động liên quan tới T-ara và Hwayoung bất ngờ hot trở lại trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi.

Còn nhớ hồi tháng 7/2012, các thành viên T-ara đồng loạt chia sẻ những dòng tweet "úp mở" phê phán Hwayoung, làm rộ lên nghi vấn bắt nạt. Trong khoảng thời gian đó, hình ảnh Hwayoung phải di chuyển bằng xe lăn hoặc có người dìu đỡ đã được chia sẻ rầm rộ. Bên cạnh đó, nhiều hình ảnh T-ara có hành động giống như chèn ép Hwayoung cũng bị "đào" lên. Từ đây, cựu thành viên T-ara bỗng trở thành nạn nhân trong mắt nhiều netizen. Đồng thời, T-ara bị tẩy chay rầm rộ, đánh mất ánh hào quang.

Phải tới năm 2017, sự thật mới được đưa ra ánh sáng. Theo đó, tờ Dispatch tung bằng chứng cho thấy Hwayoung cố tình giả vờ đau chân để trốn tránh luyện tập, đóng kịch trước mặt mọi người để lấy được sự thương cảm. Chưa hết, stylist T-ara cũng lên tiếng tố Hwayoung đối xử vô cùng thô lỗ với các nhân viên.

Đến năm 2024, vụ việc này lại nóng trở lại khi CEO Kim Kwang Soo bất ngờ đem chuyện cũ ra kể. Lần này, Hwayoung lên tiếng đáp trả, tố cáo T-ara bắt nạt cô và CEO Kim Kwang Soo ép cô phải rời nhóm. Thế nhưng, phần lớn vẫn đứng về phía T-ara, đồng thời chỉ trích Hwayoung trơ trẽn, "vừa ăn cướp vừa la làng". Bên cạnh đó, công chúng không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi T-ara đánh mất thời đỉnh cao vì những ồn ào bắt nạt "từ trên trời rơi xuống".