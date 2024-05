Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ "đào mộ" lại đoạn clip Châu Bùi chia sẻ trong talkshow cùng với Bảo Anh và Trịnh Thăng Bình. Khi nói về chủ đề "bạo lực tinh thần trong tình yêu", Châu Bùi đã kể lại câu chuyện và những cảm nhận của bản thân.

Châu Bùi kể về việc từng bị bạo hành tinh thần

"Anh là con trai nên anh có quyền được chửi em. Bản thân em trong câu chuyện, em còn tưởng thế thật cơ. Mình còn nhỏ và mình nhìn mọi người xung quanh mình cũng bị như vậy. Và em cảm thấy, ờ hình như là thế.

Nếu mà mình đã chấp nhận một cái việc này, ví dụ như anh ấy đã cho mình vui vẻ trong cuộc sống thì mình phải chấp nhận là anh ấy sẽ có những cái tính rất là cọc, rất hay chửi mình. Em rất sợ và rất hay tìm cho mình những lý do trong cuộc sống như thế.

Ai cũng biết là mình đừng có lựa chọn việc bị bạn trai mình hành hạ tinh thần mình. Nhưng khi ở trong mối quan hệ, em biết là nó rất khó. Mắt của mình như là có cái bộ lọc ở trước ấy, mình không nhìn ra được mình nên làm gì cả. Mình luôn luôn tìm được lý do hạnh phúc để làm việc đó. Có nghĩa là mình đã chịu được việc bị đối xử không tốt một lần là bởi vì mình đã tìm được lý do để cảm thấy là 'mình xứng đáng'. Ok, bị đánh một cái cũng không sao, vì mình nhìn thấy người yêu mình được xả stress là ok rồi.

Tất cả những người phụ nữ bị bạo hành ấy, em tin chắc luôn là đều có lý do để họ chấp nhận", Châu Bùi chia sẻ.

Thời điểm đoạn clip này được đăng tải, đã có rất nhiều bình luận cũng như đồn đoán về nhân vật bạn trai cũ trong câu chuyện mà Châu Bùi chia sẻ. Tuy nhiên, fashionista đình đám đã nhanh chóng lên tiếng đính chính rằng đây chỉ là "mấy mảnh chuyện từ thuở mười mấy bé xíu với cái nhìn ngu ngơ đến ngớ ngẩn về tình yêu gà bông". Cô cũng "xin chừa" về sau không phát ngôn không rõ bối cảnh, khiến mọi người hiểu lầm và suy luận không hay.