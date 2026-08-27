Hot girl lấy chồng chủ tịch được cưng như trứng nhưng đi làm đẹp, thay đổi diện mạo là phải "xin phép chồng"

Quyên Qui gây chú ý với nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Mới đây trên livestream cô kể về quá khứ của chồng và gây chú ý với quan điểm hãy chọn người giàu nhất: "khóc trong penthouse, sinh con ở viện quốc tế, vậy mới là nỗi buồn xinh đẹp".

Được biết đến từ show hẹn hò "Đảo Thiên Đường", Quyên Qui từng chia sẻ rằng trước khi đi làm móng, làm tóc hoặc thay đổi diện mạo, cô thường hỏi ý kiến chồng và chỉ thực hiện khi nhận được sự đồng ý. Chi tiết này trở thành điểm nhấn khiến người ta nghi ngờ người đẹp lấy chồng chủ tịch nhưng chẳng sướng, sống phải tuân theo quy tắc.

Người chồng vừa kín tiếng vừa được vợ khen "giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Quyên Qui nhiều lần mô tả chồng là người quan tâm và chăm sóc vợ. Trong một đoạn tin nhắn được cô đăng tải trên mạng xã hội, người chồng hỏi han khi cô bị bỏng tay, dặn dò cách xử lý vết thương và nhắn những câu thể hiện sự xót xa như "sao mà khổ thân thế" hay "tay ngọc tay ngà".

Quyên Qui cũng từng cho biết chồng là người có thể vừa làm việc, vừa chăm con, làm việc nhà và sấy tóc cho vợ. Cô ví mình như được "làm công chúa" sau khi kết hôn. Gần đây, người đàn ông này xuất hiện thường xuyên hơn trong các video đời thường và nội dung quảng cáo của cô; cả hai có những tương tác tự nhiên, thậm chí ôm hôn trước ống kính.

Dù vậy, theo lời Quyên Qui, chồng cô vốn sống kín tiếng, không thích phô bày đời tư trên mạng xã hội. Việc anh dần xuất hiện trong các video vì thế càng khiến công chúng quan tâm đến mối quan hệ của hai người.

Sau khi Quyên Qui công khai bạn trai vào cuối năm 2025, mạng xã hội lan truyền thông tin người đàn ông này là N.T., hoạt động trong lĩnh vực nightlife tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời giữ vị trí phó chủ tịch tại một doanh nghiệp sở hữu nhiều nhà hàng, quán bar.

Tuy nhiên, Quyên Qui từng lên tiếng phủ nhận cách gọi này. Theo lời cô chia sẻ từ một buổi livestream, cô cho biết chồng không phải là "phó chủ tịch tập đoàn", không liên quan đến chức danh được đồn đoán; công việc của anh chủ yếu là tham gia các dự án, điều hành, thiết kế ý tưởng và phát triển sản phẩm đưa ra thị trường.

Từ nghi vấn mang thai đến lần đầu công khai con trai

Quyên Qui, tên thật Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai. Cô từng lọt Top 11 Miss Earth Vietnam 2023, được biết đến qua hoạt động người mẫu, diễn xuất, sáng tạo nội dung và chương trình hẹn hò "Đảo Thiên Đường".

Cuối năm 2025, cô vướng nghi vấn mang thai sau khi xuất hiện tại một sự kiện với vóc dáng khác trước. Thay vì xác nhận hoặc phủ nhận, Quyên Qui từng giải thích rằng mình tăng cân, đồng thời chia sẻ quá trình ăn uống và tập luyện để lấy lại vóc dáng. Đến dịp sinh nhật tuổi 28 vào tháng 5/2026, cô lần đầu công khai hình ảnh con trai đầu lòng, nói rằng trước đó muốn giữ kín vì vấn đề tâm lý, sức khỏe sau sinh và mong tập trung chăm sóc em bé.

Sau khi có con, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, tiếp tục nhận quảng cáo và sáng tạo nội dung, đồng thời hỗ trợ chồng trong một số công việc kinh doanh. Soha cho biết cô chưa tham gia thêm dự án nghệ thuật mới trong thời gian gần đây.

Hiện tại, Quyên Qui và chồng đã có một con trai. Dù đã gọi nhau là vợ chồng và cùng chăm sóc con, hai người vẫn chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Câu chuyện "phải xin phép chồng mới được làm đẹp" vì thế không chỉ dừng ở một chi tiết gây tranh luận. Nó tiếp tục mở ra hai cách nhìn về đời sống hôn nhân của Quyên Qui: một bên lo ngại sự phụ thuộc trong những quyết định cá nhân; bên kia cho rằng đó có thể là "quy tắc" riêng của một cặp đôi, nơi việc hỏi ý kiến được xem như biểu hiện của sự khéo léo và tôn trọng.

Điều có thể khẳng định ở thời điểm hiện tại là Quyên Qui đã chủ động chia sẻ nhiều hơn về chồng và con, nhưng vẫn giữ lại những giới hạn nhất định đối với đời tư.