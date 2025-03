HOT: Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn nhìn nhau cười trong đám cưới Salim?

Chiều 9/3, hôn lễ được mong chờ của Salim và thiếu gia Hải Long đã chính thức diễn ra tại Nha Trang. Cặp đôi tổ chức bữa tiệc ngoài trời cực hoành tráng, sang trọng với sự tham gia của nhiều sao Việt thân thiết như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Lương Thuỳ Linh, Emily - BigDaddy, Mai Anh - Jaykii... Đặc biệt, hội bạn thân toàn mỹ nhân Hà thành của cô dâu là Chi Pu - Sun HT - Quỳnh Anh Shyn đều hội tụ đầy đủ, đây cũng là lần hiếm hoi các mỹ nhân cùng xuất hiện với nhau sau tin đồn lục đục nội bộ. Nguồn cơn được cho là giữa Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn xảy ra drama yêu lại người yêu cũ của bạn thân. Chính vì thế, nhất cử nhất động của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đều nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Theo những clip ghi được tại đám cưới, có thể thấy Chi Pu lên đồ lộng lẫy, cô ngồi vị trí trung tâm để chứng kiến hạnh phúc của bạn thân. Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn lại đảm nhận vai trò phù dâu, cùng với Châu Bùi, Trâm Anh và stylist Lâm Thúy Nhàn. Khi cô dâu bước vào lễ đường, Quỳnh Anh Shyn đứng trên sân khấu còn Chi Pu hướng mắt về Salim, cả hai vô tình chung một khung hình nhưng có khoảng cách nhất định. Ở một diễn biến khác, khi cả hội cùng đứng dậy vỗ tay chúc mừng cặp đôi cô dâu chú rể thì Chi Pu lùi về đứng một vị trí xa, ở phía sau hội phù dâu. Sau đó, Chi Pu cũng di chuyển đến một góc khác, dù đang đứng gần như sát cạnh Quỳnh Anh Shyn nhưng cô không giao lưu hay tương tác.

Clip: Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu cùng lọt vào khung hình chung ở đám cưới Salim (Nguồn: @đi đâu đây bro)

Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu cùng mỉm cười hướng mắt về bạn thân đang vào lễ đường

Ở một góc khác, Chi Pu di chuyển sang khu vực khác chứ không giao lưu với Quỳnh Anh Shyn dù đứng gần nhau

Khi Quỳnh Anh Shyn được giới thiệu là phù dâu bước lên sân khấu thì cô được cho là đã nhìn về phía của Chi Pu đang ngồi và nháy mắt. Sau đó, Chi Pu cũng bật cười thích thú. Tuy nhiên, có thể thấy đa phần những người bạn bên cạnh đồng loạt cầm máy quay lại khoảnh khắc này nhưng Chi Pu chỉ ngồi vỗ tay. Nhiều người cho rằng Quỳnh Anh Shyn chủ động tương tác với bạn thân, tuy nhiên số khác lại nhận xét có lẽ trùng khớp, biểu cảm nháy mắt chỉ là màn pha trò vui vẻ để cô tạo ấn tượng khi xuất hiện.

Clip: Khoảnh khắc Chi Pu bật cười khi dàn phù dâu, có Quỳnh Anh Shyn vào sân khấu (Nguồn: @đi đâu đó bro?)

Chi Pu cười sau khi phù dâu Quỳnh Anh Shyn bước qua

Sau lễ Vows của Salim và Hải Long, thì Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn chỉ khoe ảnh cá nhân, bên những người bạn khác chứ không nhắc đến đối phương. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen lại đồng loạt bình luận momg hội "F4 mỹ nhân" là Salim - Quỳnh Anh Shyn - Chi Pu - Sun HT sẽ có một bức ảnh chụp chung thân thiết, xoá bỏ mọi nghi vấn suốt thời gian qua, tuy nhiên điều này có vẻ sẽ khó xảy ra.

Quỳnh Anh Shyn đăng ảnh vui vẻ cùng hội phù dâu, phù rể

Chi Pu cũng lên đồn sang xịn mịn dự cưới bạn thân

Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn từng là đôi bạn thân thiết trong showbiz Việt, nhưng mối quan hệ của họ đã rạn nứt vào năm 2020. Nguyên nhân được cho là Chi Pu hẹn hò với người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn. Thời điểm đó, Quỳnh Anh Shyn hủy theo dõi Chi Pu trên Instagram và đăng những dòng trạng thái ẩn ý "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội). Sau đó, trong một chương trình, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục ẩn ý: "Tình bạn muốn bền lâu, không nên yêu lại người yêu cũ của nhau".

Đến năm 2023, Chi Pu chính thức hủy theo dõi Quỳnh Anh Shyn trên Instagram, khẳng định mối quan hệ giữa họ không thể hàn gắn. Thời gian qua, 4 thành viên hội bạn không còn xuất hiện cùng nhau. Trong đó, sự kiện nào có Chi Pu thường sẽ vắng mặt Quỳnh Anh Shyn và ngược lại. Nhiều năm qua, người trong cuộc cũng không đưa ra một câu trả lời rõ ràng về mối quan hệ hiện tại.

Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn từng có tình bạn rất thân thiết