Hot boy từng thừa nhận "cắm sừng" bạn gái được đạo diễn Lê Hoàng khen hết lời: Mối duyên "ngọt sủng" của chàng coi xe và nàng order

Cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau quả thật là định mệnh khó tả mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được sự kì diệu của nó. Nhà văn Trương Ái Linh từng nói: "Gặp được 1 người giữa ngàn người, không sớm hơn 1 bước, không muộn hơn 1 nhịp, chỉ cần tình cờ đuổi kịp. Vậy thì chẳng cần nói nhiều, nhẹ nhàng 1 câu: 'Ủa em cũng ở đây à?'".

Với chàng mẫu ảnh điển trai Gia An, anh quan niệm "Chỉ cần gặp được đúng người thì ở thời điểm nào đối với mình cũng trở nên chính xác".

Chuyện tình chàng coi xe và nàng order

Gia An và Thảo Vy đều là mẫu ảnh tự do. Nhưng trước khi đến với nghề này cặp đôi đã trải qua rất nhiều công việc. Họ đều là những người trẻ năng động, nhiệt huyết và tự lập.

An kể: "Mình từng trông giữ xe ở 1 quán cafe. Hôm ấy có 1 cô bé rất dễ thương, xinh xắn đến xin việc. Vừa nhìn đã cảm giác đây như định mệnh đời mình rồi nhưng do 2 vị trí không có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhau nên mình hay nhìn trộm Vy khi cô ấy làm việc. Cô ấy rất chăm chỉ, chịu khó, có đông khách hay vất vả gì thì nụ cười luôn thường trực trên môi. Thật sự từ chỗ giữ xe mà ngắm 1 ai đó trong quán lãng mạn lắm luôn".

Với An, anh không ngần ngại làm nhiều công việc ở nhiều vị trí để có thêm kinh nghiệm sống. Nhưng chàng trai trẻ này rất cảm phục sự nỗ lực của cô bạn gái: "Vy đi làm lo học phí phụ ba mẹ nên cô ấy làm nhiều hơn cả mình. Có lần Vy bị lừa mất 23 triệu, vậy là trong khoảng thời gian ngắn mình cùng Vy làm thêm 2 nơi, từ phục vụ quán cafe đến rửa bát ở trung tâm tiệc cưới. Cô ấy luôn cứng cỏi trước mỗi khó khăn, nhất định chịu trách nhiệm đến cùng sai lầm của chính mình".

Và rồi, Gia An đã quyết tâm cưa đổ cô nàng mạnh mẽ mà rất đáng yêu này. Cũng chẳng có màn tỏ tình sướt mướt hay đầu tư công phu nhưng độ tan chảy của nó lại khiến ai đọc xong cũng trầm trồ.

"Hôm ấy bọn mình đi xem pháo hoa, xong đi nhậu. Lúc mình chở Vy về nhà (2 đứa còn đang tìm hiểu, chưa chính thức yêu nhau) mình nói đùa là 'Vy không biết cách hôn con trai đâu'. Không ngờ cô ấy chồm tới hôn môi mình luôn. Thế là sáng hôm sau tỉnh dậy bọn mình chính thức thành 1 cặp", An chia sẻ.

Anh chàng điển trai đa phong cách

Tình yêu của An và Vy mới chỉ đi được 1 chặng đường không quá dài nhưng trong họ lại có sức trẻ, của nhiệt huyết thanh xuân tươi đẹp mà không phân biệt tình yêu đôi lứa hay sự nỗ lực cuộc sống, với gia đình, xã hội. Họ cùng bên nhau từ những trải nghiệm nhỏ bé mang đủ màu sắc, vui có, buồn có, thành công có thất bại có nhưng họ vẫn cố gắng cùng nhau vượt qua.

"Bọn mình gần như không có thời gian để giận dỗi. Cả 2 thống nhất rất rõ ràng thời gian biểu hàng ngày, lúc nào làm việc, lúc nào dành cho nhau. Chúng mình cũng ít nhắn tin hay có những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng dù bận mấy cũng không quên nói nhớ nhau.

Sau này khi bén duyên với nghề mẫu ảnh, bọn mình đều tiếp xúc rất nhiều bạn khác giới, có lúc cả 2 có những rung động nhất định, nhưng đều vượt qua được và yêu nhau tới giờ. Mình nghĩ là cả 2 đều cảm thông và suy nghĩ cho nhau. Hiện tại thì đã trưởng thành hơn nên không còn như trước nữa", An tâm sự.

"Hãy trân trọng mọi thứ ở thời điểm hiện tại"

Gia An từng có phát ngôn gây sốc khi anh thừa nhận từng "cắm sừng bạn gái" trong 1 gameshow. Những chia sẻ rất thật lòng của Gia An được đạo diễn Lê Hoàng ủng hộ. Bởi chắc hẳn không có mấy chàng trai bóng bẩy, hào nhoáng nào tự phô ra điểm xấu của bản thân trước công chúng.

An chia sẻ quan điểm sâu hơn về vấn đề này: "Mình rất thích 1 câu nói của tiểu thuyết gia Haruki Murakami 'Mỗi người đều có 1 khu rừng của riêng mình, có thể chúng ta chưa từng đến nhưng khu rừng thì luôn ở đó, người đến kẻ đi luôn để lại dấu chân". Với mình không riêng trong tình yêu, cuộc sống cũng vậy, chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng không thể ở lại vì nhiều lý do và lý do ấy có thể xuất phát từ chính bản thân mình. Quan trọng là biết góp nhặt những thất bại đã qua làm hành trang cho hành trình sắp tới. Sau sai lầm ấy thì mình luôn tin vào luật nhân-quả. Và những bước đi của mình sau này chắc hơn, thận trọng hơn, mình cũng biết trân quý hiện tại hơn".

Dù mới 24 tuổi, sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng chàng trai chín chắn này lại khẳng định: "Mình dự định kết hôn sau 2 năm nữa, khi mọi thứ ổn định. Đối với mình không nên đặt nặng vấn đề phải kết hôn lúc nào mới đúng, nhất là với những người làm công việc này - họ sợ vợ con gia đình sẽ khiến họ mất tự do, chi phối...

Nhưng cuộc sống là vậy, được và mất luôn tồn tại song song. Cái mất thì có thể nhìn thấy rõ nhưng cái được có khi nằm ở tương lai kìa. Vậy nên bọn mình đều trân trọng mọi thứ ở hiện tại, cố gắng và nỗ lực hết mình để kết quả ra sao cũng không phải hối tiếc".

