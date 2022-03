Host mới của The Face Vietnam 2022: Nhân vật từng hét vào mặt thí sinh 'phèn' đã trở lại, có lợi hại hơn xưa?

Cuối cùng, danh tính vị Host cầm trịch tại The Face Vietnam 2022 đã được công bố chính là Giám đốc sáng tạo – Chuyên gia trang điểm Nam Trung. Với hơn 20 năm trong nghề, Host Nam Trung nổi tiếng không chỉ với vai trò là Chuyên gia trang điểm hàng đầu Việt Nam mà anh còn là Giám đốc sáng tạo, nhà tư vấn sắc đẹp cho những tạp chí, chương trình thời trang nổi tiếng.





Chuyên gia trang điểm Nam Trung.

Anh đã trở thành một trong những ‘cây đa cây đề’ trong lĩnh vực trang điểm tại Việt Nam. Đặc biệt, Giám đốc sáng tạo Nam Trung là cái tên không chỉ gắn liền với chương trình Vietnam’s Next Top Model qua các mùa mà còn với Model Kid Vietnam và The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, anh đã chinh phục phần đông khán giả với chuyên môn và cá tính riêng biệt, khó có thể nhầm lẫn với bất kì một ai khác.